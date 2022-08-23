政府辦人口販運防治工作坊，民團嘆：68萬在台外籍移工也和柬埔寨事件被害者相同處境

近來柬埔寨台灣人口販運受害者層出不窮，受到各界關注，內政部移民署在今（23）日舉辦兩天「防制人口販運國際工作坊」，不過多個受邀參加的民間團體會前在場外表示，其實不是只有台灣人到海外工作成為人口販運受害者，同樣台灣的移工與漁工政策及相關業者、仲介，也是長期的結構性人口販運加害體系，對來台工作的移工們來說，他們的境遇和在柬埔寨的受害台灣人是類似的。

移民署指出，今年工作坊探討議題聚焦「疫情下人口販運之新趨勢及新興防制對策」、「數位科技在人口販運上所扮演之角色」及「對於人口販運犯罪所得之扣押及沒收」等主題，針對人口販運犯罪集團，以數位網路方式進行詐欺取財、誘騙出國逼迫從事違法行為、限制自由、剝削凌虐，甚至違法侵害進行器官買賣等新興犯罪手法及趨勢，邀集各國專家學者齊聚一堂分享實務經驗，並研討因應對策。

民間團體：台灣的政策、仲介也對外籍移工處境也很惡劣

多個受邀出席工作坊民間團體在場外舉行記者會表示，就在台灣人成為柬埔寨人口販運受害者案件越來越嚴重的此刻，台灣的移工與漁工政策及相關業者、仲介，也是長期的結構性人口販運加害體系，不斷在製造在台灣的跨國移動者成為人口販運受害者。

外籍漁工人權保障聯盟指出，就目前議程看起來，政府工作坊既難以回應台灣人在柬埔寨成為人口販運受害者的難題，也沒有想要好好處理過去幾年來美國人口販運問題報告針對台灣提出的多項關鍵建議，包括遠洋漁業的強迫勞動、家事移工的處境、以及新興的大學血汗國際學生的迫切問題。

新事社會服務中心漁工組專員李正新表示，最近國人在柬埔寨受騙事件頻傳，許多國人受到工作合約的誘騙，到了當地後被脅迫從事非自願性的工作，外籍移工在台灣的狀況也類似，仍有許多無良仲介利用工作合約讓移工來台，抵台後卻沒依照合約內容，或與移工另立不平等合約。不只廠工，還有看護工及漁工，當外籍移工有問題需要協助時，無良仲介會利用不平等合約操弄移工脆弱認知，或是提供不正確資訊及觀念，逼迫移工接受不平等對待，讓移工深陷在脅迫壓力中，從事非自願性工作，或是工作生活在不友善的環境。

李正新呼籲政府應加強落實勞動檢查與查察，主動發現移工職場勞動困境，重視移工工作及生活環境，並且提出有效的解決方式，減少勞雇對立、人權傷害，提升改善勞動品質與友善人權。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達說，政府實際上完全放任仲介漫天喊價、對移工剝削；各種轉換費、買工費，完全沒有做出任何整頓打擊。因為國內仲介一向都是向移工索取費用，所以在《就業服務法》第52條修正後，仲介為了彌補移工可能不需因為再次申請來台工作而需被迫再次繳交的仲介費的損失，就對在台轉換或續聘的移工，收取更高的費用。政府表面上說鼓勵檢舉，但實際上移工根本難以或不敢檢舉。

汪英達表示，政府強迫勞動與人口販運，絕對不是內政部移民署的事而已，強迫勞動與人口販運，後面牽涉了極為複雜的各個層面，是非常複雜的犯罪行為，絕對不可能是單一政府機關可以完全處理。如果真的要做好打擊強迫勞動與人口販運，要提高工作的層級、增加工作的範圍；把勞動部、漁業署、法務部、衛福部、金管會等各部會組成跨部會工作小組，整合各部會的工作。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮也直言，台灣的藍領移工幾乎全都符合人口販運的要件，有三個移工普遍面臨的結構處境，包括來台移工皆背負巨額仲介費貸款，使勞工背負不當債務拘束的困境。許多移工就算工作環境惡劣、勞動條件有問題，但是為了每個月能夠按時繳交貸款，許多移工只能忍氣吞聲，繼續承受不合理的對待。

另外很多移工都被扣留重要文件，實際上移工一抵達台灣第一時間護照就會被仲介以保管理由扣留，後續拿到的居留證、健保卡等證件也常見只有影本，造成多數移工都處於不知、不能、難以求助的處境。還有移工的勞動與報酬顯不相當，尤其是家務移工的集體困境是工時長達13小時、半數以上3年契約期間沒休假，以2022年平均1萬7000元的月薪來計算，一小時工資只有43塊台幣。另外境內聘僱的外籍漁工雖然有《勞基法》保障，但沒有漁工拿過加班費，沒有岸上宿舍可以住宿，一出海就常常24小時無法休息。​

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，越來越多台灣人在柬埔寨西港所遭受到的不人道對待，這些跨國移動受害者，也是68萬生活在我們周遭、對台灣的產業、基礎建設、漁業、農業、長照工作付出極大貢獻的所有外籍移工，但台灣媒體、政府、社會大眾，長期對他們所遭受的強迫勞動、歧視、人口販運處境，是視而不見，呼籲政府正在跨部會營救受困於柬埔寨的國人同時，也應好好檢討與改革30年的移工政策。

《中央社》報導，美國國務院19日公布2022年度人口販運報告，檢視全球188國家與地區防制人口販運所做出的努力。台灣持續認真努力面對打擊人口販運問題，被評為最高的第一級，與加拿大、立陶宛、澳洲、美、法、英、新加坡等30國同列第一級。

不過當時報告也對台灣提出建議，包括呼籲台灣加強對遠洋漁船的檢查，起訴涉嫌強迫勞動的台資、懸掛台灣旗幟的漁船與台資外籍漁船的高階船員與船東，擴大港口人員職權並加強培訓。同時也建議台灣應繼續擴大對弱勢群體的人口販運調查，包括大學招收外國學生在內；立法解決家庭看護與家政工的基本勞動保護等。

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核稿編輯：楊士範