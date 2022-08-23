政府辦人口販運防治工作坊，民團嘆：68萬在台外籍移工也和柬埔寨事件被害者相同處境
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民團認為，台灣的藍領移工幾乎全都符合人口販運的要件，包括一來台就護照就被仲介「保管」，低薪高工時且背負債務。
近來柬埔寨台灣人口販運受害者層出不窮，受到各界關注，內政部移民署在今（23）日舉辦兩天「防制人口販運國際工作坊」，不過多個受邀參加的民間團體會前在場外表示，其實不是只有台灣人到海外工作成為人口販運受害者，同樣台灣的移工與漁工政策及相關業者、仲介，也是長期的結構性人口販運加害體系，對來台工作的移工們來說，他們的境遇和在柬埔寨的受害台灣人是類似的。
移民署指出，今年工作坊探討議題聚焦「疫情下人口販運之新趨勢及新興防制對策」、「數位科技在人口販運上所扮演之角色」及「對於人口販運犯罪所得之扣押及沒收」等主題，針對人口販運犯罪集團，以數位網路方式進行詐欺取財、誘騙出國逼迫從事違法行為、限制自由、剝削凌虐，甚至違法侵害進行器官買賣等新興犯罪手法及趨勢，邀集各國專家學者齊聚一堂分享實務經驗，並研討因應對策。
民間團體：台灣的政策、仲介也對外籍移工處境也很惡劣
多個受邀出席工作坊民間團體在場外舉行記者會表示，就在台灣人成為柬埔寨人口販運受害者案件越來越嚴重的此刻，台灣的移工與漁工政策及相關業者、仲介，也是長期的結構性人口販運加害體系，不斷在製造在台灣的跨國移動者成為人口販運受害者。
外籍漁工人權保障聯盟指出，就目前議程看起來，政府工作坊既難以回應台灣人在柬埔寨成為人口販運受害者的難題，也沒有想要好好處理過去幾年來美國人口販運問題報告針對台灣提出的多項關鍵建議，包括遠洋漁業的強迫勞動、家事移工的處境、以及新興的大學血汗國際學生的迫切問題。
新事社會服務中心漁工組專員李正新表示，最近國人在柬埔寨受騙事件頻傳，許多國人受到工作合約的誘騙，到了當地後被脅迫從事非自願性的工作，外籍移工在台灣的狀況也類似，仍有許多無良仲介利用工作合約讓移工來台，抵台後卻沒依照合約內容，或與移工另立不平等合約。不只廠工，還有看護工及漁工，當外籍移工有問題需要協助時，無良仲介會利用不平等合約操弄移工脆弱認知，或是提供不正確資訊及觀念，逼迫移工接受不平等對待，讓移工深陷在脅迫壓力中，從事非自願性工作，或是工作生活在不友善的環境。
李正新呼籲政府應加強落實勞動檢查與查察，主動發現移工職場勞動困境，重視移工工作及生活環境，並且提出有效的解決方式，減少勞雇對立、人權傷害，提升改善勞動品質與友善人權。
桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達說，政府實際上完全放任仲介漫天喊價、對移工剝削；各種轉換費、買工費，完全沒有做出任何整頓打擊。因為國內仲介一向都是向移工索取費用，所以在《就業服務法》第52條修正後，仲介為了彌補移工可能不需因為再次申請來台工作而需被迫再次繳交的仲介費的損失，就對在台轉換或續聘的移工，收取更高的費用。政府表面上說鼓勵檢舉，但實際上移工根本難以或不敢檢舉。
汪英達表示，政府強迫勞動與人口販運，絕對不是內政部移民署的事而已，強迫勞動與人口販運，後面牽涉了極為複雜的各個層面，是非常複雜的犯罪行為，絕對不可能是單一政府機關可以完全處理。如果真的要做好打擊強迫勞動與人口販運，要提高工作的層級、增加工作的範圍；把勞動部、漁業署、法務部、衛福部、金管會等各部會組成跨部會工作小組，整合各部會的工作。
台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮也直言，台灣的藍領移工幾乎全都符合人口販運的要件，有三個移工普遍面臨的結構處境，包括來台移工皆背負巨額仲介費貸款，使勞工背負不當債務拘束的困境。許多移工就算工作環境惡劣、勞動條件有問題，但是為了每個月能夠按時繳交貸款，許多移工只能忍氣吞聲，繼續承受不合理的對待。
另外很多移工都被扣留重要文件，實際上移工一抵達台灣第一時間護照就會被仲介以保管理由扣留，後續拿到的居留證、健保卡等證件也常見只有影本，造成多數移工都處於不知、不能、難以求助的處境。還有移工的勞動與報酬顯不相當，尤其是家務移工的集體困境是工時長達13小時、半數以上3年契約期間沒休假，以2022年平均1萬7000元的月薪來計算，一小時工資只有43塊台幣。另外境內聘僱的外籍漁工雖然有《勞基法》保障，但沒有漁工拿過加班費，沒有岸上宿舍可以住宿，一出海就常常24小時無法休息。
台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，越來越多台灣人在柬埔寨西港所遭受到的不人道對待，這些跨國移動受害者，也是68萬生活在我們周遭、對台灣的產業、基礎建設、漁業、農業、長照工作付出極大貢獻的所有外籍移工，但台灣媒體、政府、社會大眾，長期對他們所遭受的強迫勞動、歧視、人口販運處境，是視而不見，呼籲政府正在跨部會營救受困於柬埔寨的國人同時，也應好好檢討與改革30年的移工政策。
《中央社》報導，美國國務院19日公布2022年度人口販運報告，檢視全球188國家與地區防制人口販運所做出的努力。台灣持續認真努力面對打擊人口販運問題，被評為最高的第一級，與加拿大、立陶宛、澳洲、美、法、英、新加坡等30國同列第一級。
不過當時報告也對台灣提出建議，包括呼籲台灣加強對遠洋漁船的檢查，起訴涉嫌強迫勞動的台資、懸掛台灣旗幟的漁船與台資外籍漁船的高階船員與船東，擴大港口人員職權並加強培訓。同時也建議台灣應繼續擴大對弱勢群體的人口販運調查，包括大學招收外國學生在內；立法解決家庭看護與家政工的基本勞動保護等。
延伸閱讀
- 柬埔寨詐騙與台灣：在「一帶一路」與「新南向政策」牽扯中，受害青年深陷人口販運泥淖
- 美國2022年度人口販運報告：台灣防治成效連續13年被評最高級，但遠洋漁船移工權益待改善
- 外籍漁工遭剝削、非法仲介橫行，監察院糾正勞動部等多個部會
- 人口販運既像流行病，又像是國際社會體內發炎的病徵
核稿編輯：楊士範
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。