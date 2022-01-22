美俄外長談烏克蘭局勢，布林肯允書面答覆俄羅斯提出的北約安全要求

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）以及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），21日針對俄國與烏克蘭的問題，在瑞士日內瓦舉行會談。會議長達90分鐘，儘管並沒有重大突破，不過雙方都同意，會繼續談判以解決可能的軍事衝突。

美俄外長針對烏克蘭進行會談，美國外長：傾向進一步以外交方式與俄協商

《路透社》報導，會談過後，布林肯認為這次的會議「坦率而具實質性」，拉夫羅夫同樣持正面看法，認為會談「具建設性」，不過雙方就會後的進一步討論，還有不同想法。

布林肯表示，針對會中俄羅斯提出的安全要求，美國以及美國的盟友已經準備好要在下週以書面回覆。另外他也認同會談結果，表示原本就沒有期待會出現什麼重大突破，不過目前雙方都更理解對方的擔憂與想法。更強調，傾向於進一步以外交方式與俄羅斯進行討論，而未來美俄如何處理烏克蘭的問題，與俄羅斯下一步如何抉擇息息相關。

不過另一方面，布林肯也警告，美國以及美國的盟友會「堅定支持烏克蘭的主權與領土完整」。如果俄羅斯在邊境附近集結軍隊入侵烏克蘭，美國以及美國的盟友，會一致針對這個「入侵的行為」，「迅速而嚴厲」回應。

另外布林肯也表示，針對網路攻擊等非軍事的侵略行為，也同樣會做出強硬的回應。由於認知到俄羅斯也會以不攻入邊界的方式侵略烏克蘭，例如進行網路攻擊與類軍事戰略等，因此一旦俄羅斯做出這樣的行為，也會面臨美國及美國盟友「果斷、且一致」的應對手段。

俄國外長拉夫羅夫：決定權在美國手中，靜待美國書面答覆結果

另一方面，針對這次會談，拉夫羅夫則認為，決定權在美國手中。他表示，還不知道雙方會談是否「走在正確的軌道上」，必須等到下週收到美國的書面回覆後，才能清楚結果。

俄羅斯提出的要求包括停止北約東擴，以及不讓烏克蘭加入北約。而拉夫羅夫也表示，俄羅斯也有自己的擔憂，認為美國向烏克蘭提供武器、軍事援助，也讓俄羅斯備感威脅。

美國為何急忙與俄國舉辦會談？

《衛報》報導，近幾週俄羅斯與烏克蘭的局勢越來越緊張。俄羅斯不但在美俄外長進行會談的前一天，舉行横跨4個海的大型海軍演習，這週更有6艘俄羅斯軍艦從波羅的海啟航，普遍被外界認為是要開往烏克蘭，如果俄羅斯決定入侵烏克蘭，將可能由黑海，朝烏克蘭南部進攻。

另一方面《紐約時報》認為，雖然美國跟俄羅斯，近期就烏克蘭問題的會談都沒有突破性進展，不過也的確因為這些會談，而防止俄羅斯將武力進攻烏克蘭視為唯一選擇。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺