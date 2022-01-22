美俄外長談烏克蘭局勢，布林肯允書面答覆俄羅斯提出的北約安全要求
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布林肯警告，美國以及美國的盟友會「堅定支持烏克蘭的主權與領土完整」。如果俄羅斯在邊境附近集結軍隊入侵烏克蘭，美國以及美國的盟友，會一致針對這個「入侵的行為」，「迅速而嚴厲」的回應。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）以及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），21日針對俄國與烏克蘭的問題，在瑞士日內瓦舉行會談。會議長達90分鐘，儘管並沒有重大突破，不過雙方都同意，會繼續談判以解決可能的軍事衝突。
美俄外長針對烏克蘭進行會談，美國外長：傾向進一步以外交方式與俄協商
《路透社》報導，會談過後，布林肯認為這次的會議「坦率而具實質性」，拉夫羅夫同樣持正面看法，認為會談「具建設性」，不過雙方就會後的進一步討論，還有不同想法。
布林肯表示，針對會中俄羅斯提出的安全要求，美國以及美國的盟友已經準備好要在下週以書面回覆。另外他也認同會談結果，表示原本就沒有期待會出現什麼重大突破，不過目前雙方都更理解對方的擔憂與想法。更強調，傾向於進一步以外交方式與俄羅斯進行討論，而未來美俄如何處理烏克蘭的問題，與俄羅斯下一步如何抉擇息息相關。
不過另一方面，布林肯也警告，美國以及美國的盟友會「堅定支持烏克蘭的主權與領土完整」。如果俄羅斯在邊境附近集結軍隊入侵烏克蘭，美國以及美國的盟友，會一致針對這個「入侵的行為」，「迅速而嚴厲」回應。
另外布林肯也表示，針對網路攻擊等非軍事的侵略行為，也同樣會做出強硬的回應。由於認知到俄羅斯也會以不攻入邊界的方式侵略烏克蘭，例如進行網路攻擊與類軍事戰略等，因此一旦俄羅斯做出這樣的行為，也會面臨美國及美國盟友「果斷、且一致」的應對手段。
俄國外長拉夫羅夫：決定權在美國手中，靜待美國書面答覆結果
另一方面，針對這次會談，拉夫羅夫則認為，決定權在美國手中。他表示，還不知道雙方會談是否「走在正確的軌道上」，必須等到下週收到美國的書面回覆後，才能清楚結果。
俄羅斯提出的要求包括停止北約東擴，以及不讓烏克蘭加入北約。而拉夫羅夫也表示，俄羅斯也有自己的擔憂，認為美國向烏克蘭提供武器、軍事援助，也讓俄羅斯備感威脅。
美國為何急忙與俄國舉辦會談？
《衛報》報導，近幾週俄羅斯與烏克蘭的局勢越來越緊張。俄羅斯不但在美俄外長進行會談的前一天，舉行横跨4個海的大型海軍演習，這週更有6艘俄羅斯軍艦從波羅的海啟航，普遍被外界認為是要開往烏克蘭，如果俄羅斯決定入侵烏克蘭，將可能由黑海，朝烏克蘭南部進攻。
另一方面《紐約時報》認為，雖然美國跟俄羅斯，近期就烏克蘭問題的會談都沒有突破性進展，不過也的確因為這些會談，而防止俄羅斯將武力進攻烏克蘭視為唯一選擇。
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新聞來源
- Ukraine tension: US and Russia hold 'frank' talks（BBC）
- U.S. and Russia agree to keep talking after meeting on Ukraine（Reuters）
- The U.S. and Russia are talking, and Ukraine's fate hangs in the balance（npr）
- Ukraine: US offers Putin summit with Biden in effort to stop slide to war（The Guardian）
- The U.S. said it would respond in writing to Russia’s demands, as both sides tried to keep tensions in check.（The New York Times）
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核稿編輯：羅元祺