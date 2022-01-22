越南一行禪師辭世：曾被「最具影響力高僧」，將正念修習傳到西方的先驅者

（中央社河內22日綜合外電報導）世上最有影響力的佛教高僧之一、95歲的一行禪師今天在故鄉越南圓寂。一行禪師除了是將佛法的正念修習推廣至歐美的先驅者，也是反戰的和平主義者。一行禪師曾到台灣弘法。

法新社報導，禪師創建的梅村禪修中心在推特發表聲明說，一行禪師（Thich Nhat Hanh）在越南順化（Hue）的歸原寺（Tu Hieu Pagoda）「安詳圓寂」。

The International Plum Village Community of Engaged Buddhism announces that our beloved teacher Thich Nhat Hanh passed away peacefully at Từ Hiếu Temple in Huế, Vietnam, at 00:00hrs on 22nd January, 2022, at the age of 95. #thichnhathanh #Buddhism — Thich Nhat Hanh (@thichnhathanh) January 21, 2022

1960年代越戰期間，禪師在越南率領僧眾參與反越戰的和平示威而被迫流亡海外，此後近40年長居法國，建立「梅村」禪修道場。禪師著作超過百本，在各地開辦禪修中心宣揚佛法與「正念」修習，弟子包括美國矽谷科技新貴與好萊塢名流。

但也因為他在全世界倡導宗教自由，這位國際名聲僅次於達賴喇嘛（Dalai Lama）的禪宗大師，遭嚴格控制所有宗教的越南拒於門外。

禪師曾於1967年和2010年獲諾貝爾和平獎提名。1995年，一行禪師首度訪台與聖嚴法師在農禪寺對談，且2011年首次造訪高雄弘法。

2018年，越南當局終於允許一行禪師回到故鄉歸原寺靜待圓寂，但受到便衣員警在門外日夜密切監視。

自從禪師返回越南後，數百人來到寺廟與禪師一同在蓊鬱的花園了解佛法真諦。大多數信徒追隨他的入世佛法而不是聚焦他的政治理念。

一位越南信徒受訪時說：「禪師教導我們愛人愛己，愛護自然萬物。」

一行禪師在2018年接受法新社訪問時說：「對抗並不明智，要是能夠對話就非常好。」

Photo Credit: AP/達志影像 圖為2007年3月16日，一行禪師抵達胡志明市的寺廟參加大型誦經儀式。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範