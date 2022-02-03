《友繪的小梅屋記事簿》漫畫幕後（上）：日治時期台灣的料理文化與娛樂饗宴

文：賴萱珮（CCC編輯部）

小梅屋第三代友繪，在高女同學齊心協力下，終於完成學校園遊會飲食籌備的任務。得到奶奶肯定的友繪，總算可以稍微鬆口氣，喝杯茶、吃點茯苓糕，跟著友繪的腳步迤台北，解密小梅屋那個年代的料理文化吧！

Photo Credit: ©清水

人物關係圖

小梅屋

奶奶：小梅屋的開山始祖，目前已位居二線，逐漸放手讓惠子負責接待的工作。 惠子：小梅屋女將，友繪的媽媽，服務周到、做事細心、管理能力佳，博得眾賓客一致好評。 一郎：惠子的弟弟，負責小梅屋廚房配膳管理。

飲食組

友繪：本篇漫畫主角，小梅屋第三代，第二高女二年級月組的學生。極力想證明自己的能力，有時卻會太過衝動。 道子：友繪在學校的好朋友，爸爸是來自山口縣的大實業家，很小就懂得察言觀色與西餐禮儀。 小惠、香苗、貴子、夕里：說到吃我們跑第一！

醉仙樓

蓮芳：大稻埕酒樓第二代的女兒，第二高女二年級花組的學生。雖然出身料理世家，但對料理卻…… 連生：大稻埕酒樓第二代，醉仙樓的廚師，蓮芳的兄長，是個疼愛妹妹的傻哥哥。

料亭工作大公開！

友繪家經營的小梅屋屬日式高級料亭，是提供高級日本料理及獨立包廂的餐廳。你知道在料亭裡面，到底有多少工作類型呢？除了統籌事務、接待客人的女將，還有哪些工作人員呢？

1901年《台報》中，刊載了當時台北最高級的日式料理店「吾妻樓」的營業概況。而開設吾妻樓的藤井奈美與大和辰之助，後來在1905年另外開設日式料亭「梅屋敷」，即是《小梅屋》故事的原型喔！

像小梅屋這樣的高級日式料亭，除了女將負責統籌管理外，料亭裡的職務類型又分成板場、仲居、藝妓三類。板場負責供給美味料理，仲居是負責接待與配膳的服務人員，藝妓則精通樂器、舞蹈、歌謠等才藝，負責演出娛樂也善於待客。

吾妻樓的藝妓又分成兩種，一種是自己店裡培養的，就住在店裡；另外則是從檢番派過來的，檢番類似經紀公司，負責培養、管理、分派藝妓參與料亭宴會，再與料亭結算費用。讓我們來看看一般日式料亭的工作分布與內容吧！

Photo Credit: ©清水

女將：女將是料亭的老闆娘，也是大小事務統籌的核心，用心接待客人並支援仲居的工作。有些規模較大的料亭會根據資歷，從年輕到年長分成仲女將、中女將、大女將。《小梅屋》故事中，奶奶跟媽媽就分別是大女將跟中女將喔。

仲居：仲居就像是一間獨立包廂的保母般，接待與照顧客人的大小雜事，負責每間包廂的配膳，有時也會周旋於客人跟藝妓之間，宴會時需四處巡場，確保宴會事務進行順利。「吾妻樓」請了五個仲居與三個助手以維持營運，表示生意真的很好。《小梅屋》中友繪一開始不想做的雜事，其實是維持料亭營運很重要的事呢。

板場：以「吾妻樓」為例，板場中位階最高的是料理主任，或稱板長，就是料理長，另外有負責烤煎類的「燒方」，以及負責燉煮類的「煮方」，還有負責洗碗的人員及數名助手。《小梅屋》裡的天野先生，就是板長的設定，一郎舅舅則是廚房配膳見習管理，協助女將管理料亭事務。

藝妓：藝妓是從小經歷嚴格藝能與教養的訓練，精通禮儀舞樂，能談論詩書也能斟酒，懂得接待與娛樂客人的一種行業。在「吾妻樓」中就培養了七名內部藝妓，另外還有五名從檢番處派來的藝妓。《小梅屋》故事中，常可見到藝妓坐人力車前來的場景，表示她們是從檢番來的喔！

小梅屋真有其跡？

梅屋敷的園遊會

小梅屋參考日治時期實際存在的日式料亭「梅屋敷」而創作。1896，梅屋敷的老女將藤井奈美與大和辰之助渡海來台，在府後街（今館前路上）開設吾妻料理店，1905年，在台北車站附近另外開設了梅屋敷，因設有廣闊的日式庭園，常有達官顯要在此舉辦園遊會。

1908年〈台灣日日新報〉記載，辜顯榮為感謝天皇授勳，舉辦園遊會，當天約有六百人參加，於梅屋敷園中設置兩個表演舞台，一方給藝妓歌舞，一方則是表演魔術，另設置模擬小賣鋪，供應和漢佳餚，當時總督佐久間左馬太也是座上賓。

同一年，負責建造新店到南門輕便鐵路等營造工程的澤井組，也在梅屋敷舉辦十周年祝賀園遊會，園遊會一開始先施放煙火，進場的人都可以領取紀念明信片，並以紙製綠葉、紫白藤花、燈飾打造舞台，以及四、五家模擬小賣鋪，甚至還擺放了一個大冰塊在園遊會中，裡面盛滿花卉魚菓等物，另有樂隊伴奏、好不熱鬧。

梅屋敷專營日本人、上層階級的生意，從報紙上常可看到舉辦慶祝會、紀念會等報導，而藤井奈美的長女藤井登美惠，也是被稱讚為有著不輸男人厲害手腕的年輕女將。梅屋敷除了供應飲食之外，料亭宴飲場合中也常有藝妓隨侍在側，表演舞蹈、樂器等餘興節目。

Photo Credit: © 國立台灣圖書館 1915年9月10日台灣土地調查紀念會第十回紀念大會在梅屋敷舉辦，可看到梅屋敷的迴廊與工作中的藝妓。

Photo Credit: © 中研院台史所台灣史檔案資源系統 1926年11月16日全島俚謠大會在梅屋敷大廣間舉行，可看到左右兩旁用餐的客人，以及在中間表演的藝妓。

Photo Credit: © 中研院台史所台灣史檔案資源系統

戰後梅屋敷秘辛

梅屋敷一直經營至1943年停業，日本戰敗後，在台日本人每人僅能攜帶一千圓回日本，梅屋敷的建築與剩下的器物就作為日產被接收。因梅屋敷曾接待過孫文，孫文還曾贈送兩幅題字給大和與藤井，國民黨台灣省黨部以紀念國父史蹟為由，將此處規畫為國父史蹟紀念館，並由日產接收委員會移交給省黨部。

戰後梅屋敷毀損嚴重，為張羅修復與營運經費，國民黨省黨部將館舍附屬空間規畫為新生活賓館暨四維堂餐館，租給吳子瑜經營，並收租金與捐獻作為營運史蹟館舍之用。

1986年，因鐵路地下化之故，梅屋敷經歷了拆屋重組工程，建築由南北走向改為東西走向，位置遷移往北50公尺，重新打造園景，成為現在的逸仙公園，就在今台北車站往東300公尺處。

Photo Credit: © 國史館台灣文獻館 梅屋敷旅館包辦給吳子瑜的簽呈，明訂租期、房租、捐金等，並寫著由丘念台介紹。丘念台是丘逢甲之子。

Photo Credit: © 國史館台灣文獻館 這份簽呈寫著台灣省行政長官公署接收梅屋敷後，移交省黨部使用。

消失的第二高女

自1922年「台灣教育令」頒布後，學校招收學生不再區分台灣人與日本人。因此，原本只有日本人就讀的台北州立台北第二高等女學校，也開始有台灣人前往就讀，蓮芳就是在這個時期進入學校的喔！

大正年間，高女的制服形制，上身穿大襟衫或和服，下半身則穿著「袴」。女學生們平常除了上課，也有許多課外活動，例如強健身心的薙刀術訓練、學藝會演出、修學旅行等。在《小梅屋》故事中看到的薙刀表演，原是日本武士家女子學習的武術，後推廣至校園中成為一種體育操練活動。

戰後，第二高女與第一高女合併成為現在的北一女，校舍空下來之後，轉為省政府旗下機關使用，直到1956年省政府陸續遷至台中、南投，1960年由立法院承接使用此棟建築至今，可說是活古蹟！

Photo Credit: 國立台灣圖書館

Photo Credit: ©清水 日日新報上報導第二高女練習薙刀術的課程，在漫畫中重現。

Photo Credit: 國立台灣圖書館

Photo Credit: ©清水 老照片中第二高女內部的講堂與鋼琴於漫畫裡重現。

街角飄香的辻利茶鋪