本土+82例：亞旭電腦廠大規模移工群聚，隱匿人員跨廠且未全面停工，遭新北桃園各罰30萬

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增130例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為82例本土個案及48例境外移入。本土案例主要來源為桃園亞旭電腦廠和高雄港區群聚，陳時中表示兩個群聚都很嚴重，對社區傳染威脅大。

有鑒於西堤餐廳衍生的群聚，陳時中表示即日起餐飲場所須嚴格落實實聯制，未能配合執行且經輔導未改善者，將不得提供內用服務。

亞旭電腦廠屬大規模移工群聚，未依規定停工、未誠實報備遭桃園、新北開罰

指揮中心表示，今日新增本土個案為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

陳時中表示，新增案例的主要來源分別為桃園遠雄自貿港區內亞旭電腦廠和高雄港區群聚。亞旭電腦廠昨（21）日檢驗1005位員工，加上1名已離職員工因出國自費採檢陽性，總計是64位。

陳時中表示，這次群聚屬於大規模移工群聚，其中已有56位員工送至台北市劍潭安心檢疫所，這當中有6位是本國籍員工，後續相關疫調將由桃園市衛生局負責。亞旭電腦廠所在大樓約有2000多人也已採檢，並在園區設置採檢站，鼓勵有進出大樓者採檢。

陳時中指出，亞旭電腦另有一個移工宿舍，目前已要求廠區內外居住在移工宿舍的員工不得任意移動。後續待採檢釐清後，再進一步處理。

陳時中表示，由於擔心移工群聚的傳染風險蔓延到社區，已請勞動部分組至集中檢疫所對外籍移工進行相關調查，了解確診移工是否有與其他移工相聚，並請確診移工聯繫相關的接觸者及接觸者所屬公司。

陳時中表示，盼望透過由內而外的疫調和匡列，以及由外而內的圍堵，將亞旭電腦廠群聚的疫情控制下來。

勞動部長許銘春今日也出席疫情記者會，表示該部昨日已依照指揮中心指示，立即要求雇主及仲介公司提供移工宿舍配置資訊，並透過桃園市勞動局訪查移工宿舍情形，釐清確診的移工住宿配置上下舖雅房格局，移工都有個人獨立床舖及使用空間，且住宿空間亦符合每人3.6平方公尺的標準，衛浴部分採共用衛浴，均依防疫指引分時分流使用。

桃園市勞動局訪視該址移工宿舍，其生活照顧及防疫等均符合勞動部所訂雇主聘僱移工防疫指引規範。

許銘春表示，勞動部已嚴格要求雇主與仲介公司，對於經匡列密切接觸者及同樓層宿舍移工不要外出並配合採檢與疫調，並督導雇主及仲介公司應配合移工提供膳宿及集中採買所需生活用品，同時加強宿舍清消次數。

後續為防範疫情再度擴大，許銘春宣布勞動部啟動以下四大防疫應變措施：

新北市衛生局發布新聞稿表示，亞旭電腦廠傳出移工確診時，該局當時便主動了解中和廠是否有相關接觸史，經兩度回報亞旭均無支援交流，不料新北市府今日再度主動追查是否有勞工足跡涉及桃園，公司卻表示1月9日到16日中和廠曾派遣68名勞工前往桃園廠支援。

新北市衛生局得知後啟動相關防疫作為，包括該廠支援68名勞工立即採檢，並匡列居家隔離，經調查中和廠共有371名員工，其中187人為外籍移工，衛生局將針對該廠全數員工擴大採檢，該廠即日起停止作業，待採檢結果全數出爐再進行安排。

新北市勞工局表示，如果企業移工調動，按規定必須向勞工局報備，但亞旭公司此次調動完全沒有通報在先，仲介及公司在面對詢問時未說明詳情，情節重大，將依違反《就業服務法》第57條第9款（罰鍰6－30萬），採最重罰30萬元。

《中央社》報導，桃園市長鄭文燦今天表示，亞旭電腦在市府下達停工令後，仍有員工違法工作，會依《傳染病防治法》給予處分。桃園市政府則表示，已確定開罰新台幣30萬元。

桃園市政府發布新聞訊息指出，亞旭電腦未依規定停工，違反《傳染病防治法》第43條，開罰新台幣30萬元；若查證亞旭電腦未確實通報有疑似確診個案，會依違反《傳染病防治法》第42條，罰1萬到15萬元。

高雄港區進出人口多，疫調、匡列工程浩大

至於高雄港區群聚，港區工作相關新增的確診者有10位、港區外的家人2位、1位（案18309）有港區活動史並傳染給家人、1例正在調查中。

案18309和18310為母子，18309自述1月13日至14日曾在港區活動，14日騎摩托車回台北。由於案18309居住地在高雄，因此由高雄負責。案18310則由台北市負責疫調。

陳時中指出，高雄港區一天進出的人數將近2萬多人，整體疫調和匡列十分辛苦。港區內的事務會交由航港局指揮港務公司召回相關人員，匡列範圍主要以進出碼頭的相關人員，昨日已匡列3000多人進行檢測。高雄目前也在社區設置採檢站，鼓勵有接觸或進出港區的民眾篩檢。

陳時中表示，高雄港區的群聚相關曝露時間可能比桃園亞旭電腦廠稍微短一些，擴張情況相對不嚴重。但陳時中重申，目前兩個群聚都很嚴重，對社區傳染威脅大。

至於亞東醫院護理師（案17967），今日新增一名確診者為護理師的丈夫（案18308），陳時中表示護理師的先生原先就已經匡列隔離，因此對社區影響小。

有關外界猜測亞東醫院護理師是否為院內感染，醫療應變組副組長羅一鈞特別說明，透過基因序列比對，確實可以發現亞東醫院曾收治一名確診個案，其基因序列與確診護理師只相差一個位點。然而，羅一鈞表示，確診個案所住的專責病房，與護理師工作的病房不同棟不同樓。