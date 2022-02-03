《友繪的小梅屋記事簿》漫畫幕後（下）：八寶鴨裡有哪八寶？日治時期的台灣特色美食

文：賴萱珮（CCC編輯部）

《友繪的小梅屋記事簿》中，出現了許多台日美食，讓人訝異，原來在一百年前的台灣，就有這麼多充滿特色的台灣料理呀？你想知道這些料理的來龍去脈嗎？小梅屋料理時間報給你知！

第一道、好吃多變的台灣芭娜娜！

《友繪的小梅屋記事簿》中，描述了1920年代台北可見的台灣料理，除漫畫中提到的八寶鴨、紅燒魚、蟳丸、杏仁豆腐外，還有「炸芭蕉」。芭蕉、芎蕉、香蕉等稱呼，雖有不同品種之分，但都是芭蕉屬的果實，因產於熱帶，對位處寒溫帶的日本人來說是少見貴重的食材，日治時期的台灣也因香蕉產量豐富而獲得香蕉王國的美名。

現代人大多將香蕉作為水果食用，甚少入菜，但在1920年代的台灣，香蕉可是發展出很多特色料理喔，你也來試著做看看吧！

Photo Credit: ©清水

芎蕉糖：炸香蕉又稱芎蕉糖，1917年《台灣教育會》雜誌中刊登的作法，乃是將香蕉去皮切塊，用麵粉、砂糖、鹽加上一點水攪拌成膏狀，塗在香蕉塊上入油鍋裡炸，直到外表呈赤紅色即完成。香噴噴的味道難以抗拒！

芭蕉飴：1925年《實用熱帶果物蔬菜加工法》一書中描述，將糯米浸水一晚後磨成汁，放入鍋裡攪拌，以文火熬煮，當白色汁液呈灰褐色時，加入白砂糖及水飴熬煮，再加入芭蕉汁並充分攪拌，倒入四角形容器定型，稍稍搖動使澱粉不會附著於容器內壁，靜置一天一夜後，規則切形。現在於傳統點心店仍可以買到。

香蕉皮炒飯：香蕉皮也可以吃！1935年《台灣藝術新報》的家庭料理專欄中，刊載了香蕉皮入菜的作法，在平底鍋內熱油，放入斜切的香蕉皮炒煮，再加入冷飯攪拌以鹽及醬油調味，就是一道可以安撫情緒的香蕉皮炒飯囉！

第二道、尊爵不凡！鐵道旅館西洋料理

日治時期台北最高級的旅館，非鐵道旅館莫屬！自1908年因應縱貫鐵道通車成立以來，除了提供住宿之外，一樓更有不同大小的食堂供應各種飲食，有可容納一千人的大食堂，也有一般供餐、友人聚會的小食堂。

Photo Credit: ©清水

根據《懷念我的大稻埕生活：洪陳勤女士訪談錄》所描述，當時第三高女的畢業生，都必須到鐵道旅館參加一次西洋料理宴會，學習各種餐飲的規矩與刀叉使用。而根據《手島兵次郎文書》中所收錄的鐵道旅館菜單，不僅是用法文寫作而成，菜色組成也大都符合法式料理結構。

原來，二十世紀初期就可以在台灣吃到正統法國料理！但所費不貲，1917年時，午餐一份要1圓50錢，晚餐要兩圓。但是當時工人每天的工資也不過30至70錢。看來友繪的一郎舅舅，應該存了不少私房錢，才有辦法請友繪的同學們一起吃西餐呢！

Photo Credit: 鐵道旅館的午餐與晚餐菜單

第三道、做工繁複的台灣宴席菜：八寶鴨

距今九十年前的台北料理界中，有日式、西洋、台灣等各式料理爭妍競秀。其中主打台灣料理的江山樓老闆吳江山，在《台灣日日新報》發表了一系列文章詳盡介紹，把台灣料理做為一套有著獨特菜餚、烹飪方式與食物風味的飲食文化詮釋得淋漓盡致，將台灣料理推向高峰。

Photo Credit: ©清水

當時的酒樓是上層階級宴客聚會時的首選，而八寶鴨則是日治時期酒樓中常見的台灣料理菜餚。八寶鴨裡面到底有哪八寶呢？其實每一個師傅的菜單都有所不同。在1921年出版的《台灣風俗誌》中記載著八寶鴨的作法：將鴨子去毛後吊掛，去除內臟洗淨，在鴨腹內塞滿糯米、香菇、豬肉、蝦肉、蓮子、筍、臘乾、蔥等蒸煮後，再放入高湯及香菇水中，加鹽、醬油調味，放入碗裡盛盤。一盤美味的八寶鴨就上桌囉！

Photo Credit: 松澤聖編，1929。《台內往來旅乃琹》。台北：台北活版社出版部。 日治時期酒樓內部樣貌，宴席多為十人坐一圓桌。一般而言，正式的台灣料理宴席有十三道菜，八寶鴨則是其中常見的湯類菜餚。

第四道、百年前進軍日本的台灣飲品：愛玉冰

近年台灣的飲料文化，以珍珠奶茶為首進軍世界，引起極大風潮，但你知道嗎？夜市與冰店常見的消暑好夥伴──愛玉冰，早在日治時期就已進軍日本喔。

Photo Credit: ©清水

《台灣通志》中曾記載愛玉子的由來，但真正出現的年代已不可考。1873年來台的攝影家John Thompson，在遊記中提及於台灣南部山區發現被漢人稱為「Ok-gue」的植物，只要將種子包在棉布裡並放入水中搓揉，即可製成果凍。

由於愛玉性涼，常做為勞動人口消暑解渴之用。當時台灣本島需從香港進口昂貴冰塊，且多用在保存漁獲上，飲料中加入冰塊，是1897年日人在台設立台灣製冰會社自產自銷後才變得普及。原本即是消暑聖品的愛玉，更加受到歡迎，卻也曾因冰塊價低競爭之故，導致愛玉子價格崩跌屯市。

不過愛玉作為台灣特產，還是受到各方矚目。1910年在英國舉辦的日英博覽會，嘉義出產的愛玉子就獲得銀牌獎項。當時內地商人（即日本人）也會到台灣購買愛玉子回東京販售，甚至在淺草公園附近，還開了愛玉凍專賣店呢！1926年新竹文人黃旺成先生的日記，也多次記載購買愛玉子洗成兩大盆供全家人享用的回憶。友繪跟道子、蓮芳一同在廟前享用的愛玉冰，可說是一款不分階級、族群皆喜愛的甜點喔！

Photo Credit: 台灣總督府官房文書課編，1908。《台灣寫真帖》。東京都 : 台灣總督府官房文書課。中央研究院台灣史研究所「日治時期台灣研究古籍資料庫」。 台灣的廟埕常是攤販做生意的地方。圖為日治初期廟前的小吃攤。

第五道、雞管有無雞？

「雞管」，又稱「雞卷」，常見於傳統的小吃攤中，雖然名字裡有雞，但現代的製作過程中並未使用雞肉。那麼，為什麼會稱作雞管呢？常見的說法是，早年先民生活勤儉，將剩菜用網紗油（豬腸之間聯繫的網膜）包成管狀去油炸，「雞」(ke)的閩南語發音跟「多的」、「加」(ke)類似，久了就稱作雞管。另外一說是長管狀的雞管，跟雞脖子形體相似，因而命名。

但仔細翻查文獻後發現，1902年《台灣慣習紀事》中所記載的台灣酒樓宴席常見菜單，「燒雞管」可是一道跟八寶鴨、燒蝦丸等並列的台灣料理。既是酒樓常見的菜色，就與後來用剩菜包裹的說法有所出入。而1912年，《台灣料理之栞》記載燒雞管的食譜，則是將雞肉與豬肉混合均勻包裹於網紗油內去煎。因此，或許在日治時期，雞管真的有雞肉也說不定喔！