中國發出飛航熔斷禁令，IATA警告勿防疫過激，美國不滿停飛4家中國航空公司作為反制

Omicron傳播力驚人，中國為防止境內疫情再度擴散，北京禁止數十起由美國起飛往中國的航班，而美國則認為中國的做法不符合在《中美航空運輸協定》（U.S.-China Air Transport Agreement）的規定，對中國進行反制，停飛4家中國航空公司，影響共44個航班。國際航空運輸協會（IATA）警告，過激防疫措施，將對經濟造成嚴峻傷害。

疫情再度爆發，中國禁止美國航班入境

近日，中國民用航空局對多個中外航空公司發出飛航熔斷禁令。被中止的航班，包含洛杉磯到廣州、巴黎至上海、雅加達到武漢，還有阿布達比到上海等。

熔斷禁令：中國民用航空局於2020年6月為了防控Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情需要，只要觸發熔斷條件，航班將立刻停止。

中國民航局於1月21日進一步新增禁止美國航空集團（American Airlines）和美航空（Delta Air Lines），各自飛往達拉斯、底特律到上海的航班。中國自2022年起，禁止名單已經超過幾十個美國起飛航班。

根據中國規定，只要單一航班確診旅客超過5例，就會暫停航班兩週，確診人數達到10例或以上，立刻暫停運作5週。《華爾街日報》報導指出，再不久即將開幕的北京冬奧，將因為航班問題，加深與世界各國隔離程度。

報導稱，種種舉措，凸顯了中國「動態清零」抗疫政策的問題。在整個疫情期間，北京當局實施的嚴格邊境管制，居於世界前列。邊界自從2020年3月以來基本關閉，旅客入境須受特別批准，隔離時間可長達28天。

美國對中國不滿，停飛4家中國航空公司

美國交通運輸部的發言人本周說：「中國的做法不符合在《中美航空運輸協定》中的義務。我們正在為了這個與中國進行接觸，我們保留酌情採取監管措施的權利。」

儘管許多國家已經放棄封鎖，開始走向和病毒共生的策略，但是中國仍然堅守動態清零，給中國民眾帶來相當大的經濟損失。衛生專家告訴《華爾街日報》Omicron傳播速度快，未來更難防控，導致限制令時間持續更久。

據熟悉政府想法的官員向《華爾街日報》透露，北京當局無意改變抗疫策略，因為中國研發的疫苗效力相對低，再加上部分農村民眾尚未接種疫苗，政府擔心一但放鬆防控，將導致疫情大爆發。

為了表達對中國政府不滿，美國於1月22日，採取相似措施也暫停了4家中國航空公司（包含中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空以及廈門航空）旗下運營美國至中國的44個航班，作為對中國民航局的反制。

國際航空運輸協會警告，過激防疫措施對經濟造成傷害

IATA於1月19日表示，國際航空業持續從2020年緩步復甦，直到了2021年年底爆發Omicron變異株大傳播，導致航空業再度面臨沉重的壓力。

IATA主席威利（Willie Walsh）強調：「各國政府對Omicron反應過度，採取過於嚴格的邊境政策，」他補充，2022年第1季的機票收入將再度下滑。而IATA預測2022年行業累計損失，將達到116億美元（新台幣3248億元）。

《關鍵評論網》詢問過去曾在航空業地勤單位服務的David表示，航空業受到疫情打擊，除了薪水待遇受影響外，身心狀況也相當不好，每當國內有疫情爆發，航空業都是箭靶，許多行業內的人早已經轉職。

缺工問題，普遍影響航空貨運市場，例如美國第五大空運基地的芝加哥O'Hare國際機場，受到人力短缺疫情干擾，大量貨物堆在機場、滿到倉庫外面，沒有人力及時上貨，也缺貨車司機把貨載走。

他強調，國外航空深陷泥淖，除了短少機票等相關收入外，也無法利用貨機運送商品，而華航受惠台灣疫情管控得宜，高科技產品出口暢旺，利用貨物海轉空的商機，營收才可以逆勢成長，而近日疫情復燃，各國封鎖邊界，又將打擊航空業復甦的腳步。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航