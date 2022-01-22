本土疫情升溫加強防疫：宗教團體即日起停辦遶境、搶頭香，大眾運輸內23日起禁止飲食

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情持續升溫，農曆新年即將到來，相關部會今（22）日在疫情記者會上宣布相關防疫規定。

交通部長王國材宣布明（23）日起大眾運輸運具內禁止飲食，內政部長徐國勇則宣布即日起宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香等集會活動，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

內政部：民眾進入宗教場所禁止飲食，500人以上宗教活動須提報

內政部長徐國勇宣布，為避免國內疫情因春節期間國人踴躍進出各類宗教活動而擴大疫情，自即日起，宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

內政部表示，為防堵疫情擴散，加強部分宗教防疫管制有其必要，至於能做好人流管制及各項防疫措施的500人以上宗教活動，在提報防疫計畫並經地方政府同意後，還是可以辦理。但活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒（碗）方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。

至於提供一般民眾暫時住宿的香客大樓、會館等，除同住家人外，以1人1室為限。另外，徐國勇也請宗教場所內部人員儘速至少接種2劑疫苗，並妥善規劃民眾出入動線，遇有民眾聚集時應主動疏導。對於民眾點光明燈、捐款、解籤等排隊人龍，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

徐國勇也提醒，民眾至宗教場所，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離。另外，也請民選公職人員及政府官員在春節防疫期間勿到宗教場所跑攤，以為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。

內政部次長陳宗彥補充，「請民選公職人員及政府官員勿跑攤」，涵蓋各類型公眾聚會活動，不限於宗教類，並自即日起施行，以為民眾表率，共同為防疫努力。

交通部：明日起大眾運輸內禁止飲食，強化大眾運輸清消作業

交通部長王國材宣布，明日起高鐵、臺鐵、公路客運、船舶以及國內航班等大眾運輸運具內禁止飲食。民眾若因生理需求需喝水、服藥或哺乳，應於食用完畢後儘速配戴口罩。

王國材表示，大眾運輸及場域比照三級警戒標準執行清消作業，同時再予落實相關防疫作為，尤其注意相關執行細節。郵局、機場、港埠、車站、高快速道路休息區、轉運站等大眾運輸場站及運具清潔消毒作業，均比照疫情警戒三級落實執行，部分清潔用具（如：抹布）以一次性製品不重複使用為原則。

另強化運輸從業人員防護及健康監測，針對可能頻繁接觸旅客之機場商業服務設施人員、鐵公路列車長、服務員、駕駛員等，王國材要求執勤期間確依規定正確穿戴防疫裝備。船員及機組員，持續要求須遵循相關防疫作業原則與計畫，落實執行各項防檢疫措施，並依規定實施居家檢疫或相關自主健康管理等措施。

各類運輸進一步要求加嚴防疫措施如下：

軌道運輸：要求臺鐵局及台灣高鐵自1月22日至春節期間，在不干擾乘客前提下，加強長途列車出庫後之清消作業（如：扶手、廁所），於途中重點車站針對開門按鈕、廁所門把及座椅餐桌等重點區域增加清潔消毒次數。 國道客運：每個座位轉換乘客後要清理擦拭，中途停靠站加做1次清消，要求監理站偕同地方政府查核清消情形。 國道服務區：嚴格要求防疫車輛進入動線區域（含廁所）應全面落實區隔獨立，不與一般旅客混流，相關按鈕及扶手應加強清消，廁所使用後立即消毒。 各區郵局：除例行清消外，針對自助機具（含提款機）清消次數提升為每天上午2次、下午及晚上各1次。 國家風景區：加強清消頻率，針對高使用頻率區域或設施設備（如廁所） 每日至少8次。 國際機場：自1月20日起增加印度及東南亞等短程航線入境旅客實施採檢，要求機場公司務必針對採檢候機室及旅客入境動線所接觸設施加強清消；另針對旅客使用手推車及電梯按鈕、旅客常接觸區域，務必落實清消細節。同時自1月21日起試辦「入境旅客搭乘防疫車隊零接觸」，入境旅客至乘車櫃台掃描乘車條碼後，即能自動列印乘車單，由機場工作人員交由車隊駕駛，杜絕入境客接觸機會，降低染疫風險。

經濟部：籲請超商（市）、餐飲業落實實聯制，從業人員盡快接種疫苗

經濟部次長陳正祺表示，已請超商、超市及餐飲業確實落實實聯制，量體溫等防疫措施，各超商超市也會加強實聯制的廣播密度提醒民眾配合實聯制，以共同維護門市人員及顧客的安全。

經濟部表示，由於桃園事件蔓延係因未落實實聯制所致，因此呼籲民眾，為了保護自身的安全，務必配合實聯制。另為加強防範疫情擴大，也請桃園地區超商、超市及餐飲業的門市及從業人員，即使已完成2劑疫苗接種，仍應主動進行快篩。

另外，餐飲業目前雖未限制內用，惟需加強落實實聯制，如未落實相關規定，指揮中心或地方衛生主管機關得要求禁止內用。

有鑒於桃園疫情仍十分嚴峻，經濟部也呼籲桃園鄰近縣市確診事件有接觸確診者的相關工廠或企業員工，儘速完成快篩。

陳正祺也呼籲全國企業（尤其是員工人數100人以上）進行員工自主快篩，若有快篩試劑的購買需求，經濟部亦可協助媒合。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺