後疫情旅遊趨勢觀察：「慢遊」、「workation」、「旅遊房產」成熱門關鍵字

文：Bear Chang

前言

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情造成旅遊業空前的大蕭條，悶了二年多，「好想出國玩」成了很多人的心聲，因此「報復性」旅遊或消費成了後疫情時代的樣貌。

而「鎖國」、「封城」、「隔離」、「遠距」等過去認為不正常的模式，已成為大多數人的日常。兩年過去了，遊客卻也因長期被關在家，對環境和身心狀態轉換的需求和旅遊的渴望，來到史無前例的高點。

很多人認為疫情讓世界回不去原本的樣貌了，「慢遊」、「回歸自然」、「workation」等概念登上浪頭，下一波新型態的旅行風潮正在醞釀中，也帶來全新的商機。業者在這波熱潮再起前應該作好甚麼預備？本文將就現況及未來提出觀點及建議。

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好想出國玩！

根據Amadeus的統計，全球有77%受訪者希望在2022年出遊， Booking.com統計42%受訪者想在未來進行更多旅遊。其中不可思議的是，台灣竟然有72%受訪者，寧可放棄升遷或尋找摯愛的機會也要出國旅行，而66%受訪者已經在規劃未來的出國行程。

從現況疫苗施打及疫情流感化的狀態來看，在2022年之後的幾年，真正的海外報復性旅遊才正要展開。

「新旅遊」趨勢

1. 回歸自然，海灘之旅成首選

在國內／家裡關了兩年，你還想待在城市／室內嗎？答案很明顯。Booking.com的全球統計，53%受訪者因長期待在家導致更希望接觸「外面的世界」；47%受訪者希望去「非」 知名景點的地方旅遊；34%想出遊的受訪者將海洋視為必要條件。

而該統計中「海外旅遊」、「戶外旅遊」的比例明顯增長，與自然景觀有關的搜尋標籤也呈現成長的趨勢，包含健行（94%）、乾淨的空氣（50%）、大自然（44%）和放鬆之旅（33%），這些數字都訴說各地旅客對重新探索自然的渴望。

至於台灣旅客有49%，打算在未來選擇較冷門的目的地旅行；另外有21%受訪者認為，悠閒的海灘之旅或SPA旅程會是重新啟程後的首選。

2. 遠不如近——選擇鄰近國家為旅遊目的地

欣傳媒統計了2021年台灣人期待的旅遊目的地，日本依舊是台灣旅客參訪首選（佔 43%），緊接著為泰國、南韓、 越南、馬來西亞等，可見台灣人主要還是以周圍亞洲國家為主。一來是因為方便、 便宜、熟悉；二來是在非常時期，旅途越遠風險越高，故選擇鄰近國家的旅遊將會是未來幾年的方向。

大家熟悉的熱門景點，哪裡才是最符合旅客新需求的地方呢？Booking.com整理全球能「同時兼顧自然環境的生態及鄰近大城市的方便」的旅遊推薦，其中六個城市位於歐美，而亞洲上榜的地方，則是位在台灣和馬來西亞的濱海區域。

3. 「觀光」行程不再是主流，放鬆身心的「慢遊」、「生態旅遊」成旅客新需求

經過COVID-19這個全球性災難肆虐之後，長期待在相同環境下的人們多了些獨處的時間，許多人走過了生離死別，人們也重新思考社會、個人和自然的關係。這些重大的變故，都漸漸地影響了人們的思維和喜好，改變了大多數人對旅遊的想法和選擇。根據《環境資源中心》的整理分析，短期的「觀光」行程不再是主流，讓身心放鬆的「慢遊」和「生態旅遊」才是現在旅客的需求。

慢遊並不是新概念，歐洲人早有這種旅行模式。慢遊是拉長出遊的時間，融入當地成為「偽在地人」，放慢步調，走進大自然，不買土產，不走觀光路線，只帶屬於自己的故事回家。

我想這就是在長期疫情、生活緊張的情況下，使彈性疲乏的人們又重新燃起對慢遊的渴望。

4. 全新的旅行模式「Workation」——邊工作邊玩

旅遊目的和行程在這段期間也出現了新的可能性，商務旅行和休閒旅遊有融合的趨勢。

「Workation－旅遊辦公」概念興起，一邊工作一邊旅遊因為更暢通、快速（5G）的網路環境成為可能，加上疫情期間線上工作、透過視訊進行會議的習慣已經養成，遠距已成為習慣。

從不限地點的遠距工作remote work，延伸到工作結合旅遊的workation，這個全新的旅遊／工作型態逐漸成為趨勢。不再受空間限制的工作者，可以自在地選擇喜歡的環境工作，還能在卸下一天的辛苦後到泳池或海邊放鬆。

這樣的旅遊辦公，跳脫出舊有的機械式工作模式，除了讓工作者有更多的選擇、增加生活彈性之外，也會因為能持續擴展視野、維持工作熱情而更有生產力。

旅遊型態的改變，業者的服務轉型是勢在必行，然而這樣的現象，其實也為旅遊產業帶來了全新的發展可能。 當旅遊和工作、生活結合，成為部分人的常態，旅客的目的就不會侷限在各大名勝，而是世界的任何一個角落。服務旅客也不再只是旅遊業的專利，任何有資源且願意經營都能參與的活動。

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旅遊房產成投資趨勢：與旅遊相關的投資方向建議

比爾蓋茲（Bill Gates）旗下的投資機構Cascade Investment LLC，在2021年豪砸約600億台幣買下四季酒店控制權（高達71.25%股權），看好疫情後的旅遊市場反彈。而現在大多數旅店正值困難時期，價錢也來到空前絕後的低谷，對於投資者正是最佳進場時機！

1. 傳統飯店和Airbnb新方向——兼具旅遊與工作的軟硬體

Workation，旅遊辦公的興起，對旅遊業者無疑是個福音，因為這些旅遊辦公者（後直接稱為workationer）通常不會去又擠又貴又多人的熱門旅遊時段，而會在周間、非假日到合適他們的位址，來進行遠距工作同時遊玩。新需求帶來新的商機，冷門時段的旅客增加，同一個場域能做生意獲利的時間段也變多！

值得思考的是，傳統飯店或民宿多以住宿及休閒需求所設計的空間，房內大多只有床、沙發，好一點多一個書桌可以使用；公共空間則多為餐飲、咖啡廳及公開的lobby等社交場所，飯店內鮮少有真正合適工作的場域，這樣未必能吸引到workationer來消費。