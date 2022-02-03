《文豪酒癮診斷書》：歐陽脩既然「醉翁之意不在酒」，那麼酒的用途是什麼？

文：廖泊喬

醉翁之意不在酒的矛盾情懷——歐陽脩的停酒妙計

因為生病，陸游和辛棄疾暫時放下酒杯，深思了酒與病之間的關係，並說出心中的矛盾。

回到北宋，我們來看看歐陽脩吧！他同樣喜歡酒後開心自樂的感覺，不約而同地，也有一段時間開始戒酒到底發生了什麼事？面對酒杯，他手上有哪些牌，能讓戒酒更為順利？若是在現代，歐陽脩還有哪些適合的戒酒方法？

古代善飲、狂飲的人很多，各種封號應運而生：酒仙、酒聖、酒鬼、酒癡、酒怪，可能還是現今國高中生考試配對的題目選項。但其中卻有個人的名號不沾到酒字、不敢用仙字、也不用聖字，僅自稱醉翁他就是本文要介紹的歐陽脩。

「醉翁之意不在酒」，那麼酒的用途是什麼？

時間回到歐陽脩將近四十歲時，他被貶到了滁州，又遭受喪女之痛，情緒想必低到了谷底。為了排愁解悶，歐陽脩於是到滁州近郊走走晃晃，在附近的豐山發現了泉水，便築池建亭，寫下〈豐樂亭記〉；又到西南邊琅琊山上和大家玩樂，覺得熱鬧又開心，更用自己的號「醉翁」命名了其中的山亭，寫出了〈醉翁亭記〉，我們來看看其中一段：

太守與客來飲於此，飲少輒醉，而年又最高，故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。

這裡有幾個有趣的地方，首先是「飲少輒醉」，歐陽脩似乎不太會喝酒，少量的酒就讓他不勝酒力、要醉倒了；而儘管「年又最高」，但畢竟他當時也還不到四十，既不老也不太會喝酒，卻自稱醉翁，旁邊的人一定頗感奇怪，憑什麼？

他只好繼續解釋：取這個名字，喝酒不是其中最重要的，能縱情於山水之間才是他的本意。而這些快樂，雖然只需要心領神會，但若沒有酒作為寄託，便無法從中體會到。歐陽脩正是在強調飲酒後的好處，透過酒，可以忘卻日常挫折與煩惱，更能享受生活之樂！

以「醉翁」作為名號，目的是什麼？ 除了〈醉翁亭記〉外，他在〈題滁州醉翁亭〉詩中開頭也描述道：

四十未為老，醉翁偶題篇。醉中遺萬物，豈復記吾年？

歐陽脩自認四十歲還不算太老，但偶爾還是會以「醉翁」為名，用來題詩作文。若是喝醉後能將萬事萬物都忘掉，怎麼還會記得自己幾歲呢？ 推敲文意，他藏在心中沒有說出來的話可能是：如此一來，他也同樣不會記得現在的煩惱與挫折了吧？ 歐陽脩在滁州時的低潮，總是有酒相伴，落寞的他也寫下了：「猶堪攜酒醉其下，誰肯伴我頹巾冠。」人生逆境中，除了喝酒醉倒外，又有誰能與他相伴、分憂解勞呢？

歐陽脩在滁州時，大多陰鬱沉悶，到了終於要離開時，他寫道：「我亦且如常日醉，莫教弦管作離聲。」這次別離，要像平日般大家相聚歡醉。他提醒眾人，千萬不要讓管絃奏出令人傷感的離別之音。歐陽脩就是這樣的一個人，時常透過酒精麻醉自己，但有時也僅能強顏歡笑。

歐陽脩在情感的表達上似乎較為壓抑，只有透過喝酒紓發情緒，而他的醉飲，也比其他人都冷靜些，這樣的醉翁，果真意不在酒，更在藉以放鬆、澆愁解悶。

歐陽脩為何要停酒？

一樣是在滁州的生涯，歐陽脩似乎生病了，這個時間點，甚至是他寫〈醉翁亭記〉的前一年，但他已感嘆著自己才三十九歲，卻因為喝酒影響了身體狀況，一整個春天無法再喝，精氣體力似乎更糟了。

今年得疾因酒作，一春不飲氣彌劣。（〈病中代書奉寄聖俞二十五兄〉）

歐陽脩不飲酒，和許多人的理由相似，也就是所謂的「因病止酒」（頁172、180、246），然而從歐陽脩的詩句來探究，關於停酒，他和其他人仍有許多不同之處。他不喝酒的關鍵轉折時間，大概是從滁州知州任內，到南京應天府工作之前，也就是將近四十歲到四十五歲之間，無論是面對酒或是醉，思考健康或是生病，歐陽脩的態度逐漸有所轉變。

四十多歲的歐陽脩寫出了「年來因病不飲酒，老去無悰懶作詩」，因為生病不喝酒，整個人懶懶的，感受不到歡樂，連詩都不想寫；「我今三載病不飲，眼眵不辨騧與驪。」還曾因生病停了三年的酒，同時由於眼屎多，竟然分不出馬的顏色與品種，從這首詩的寫作年份再往前推三年來估算，歐陽脩就是從四十歲開始身體出狀況，尤其酒對於眼睛的影響似乎很深。

那幾年，他「行揩眼眵旋看物，坐見樓閣先愁登」、「中年病多昏兩眸，夜視曾不如鵂鶹」，再三提到眼睛看不清楚；而「老雖可憎還可嗟，病眼眵昏愁看花。不知花開桃與李，但見紅白何交加」，因為視力模糊，花色都重疊在一起，讓他深深感到無奈。

歐陽脩到了五十幾歲仍提到停酒，「念昔逢花必沽酒，起坐歡呼屢傾榼。而今得酒復何為，愛花繞之空百匝」，過去他賞花一定不停地倒酒喝酒，但現今卻一口也不敢喝；寫給朋友王素的信中，他也感嘆中年過後，都不能痛快飲酒了。過了幾年，歐陽脩還對王素說：「呵呵，酒絕吃不得，聞仲儀日飲十數杯，既健羨，又不能奉信。」歐陽脩呵呵笑外，也超級羨慕王素（仲儀）可以喝這麼多酒啊，可惜自己不行，絕對不能跟著喝！

這些疾病陪伴著歐陽脩到老，將近六十歲的他想要辭官外任，寫給皇帝的劄子就提到自己的身體狀況，這十年來他的眼睛尤其不行了，「視瞻恍惚，數步之外，不辨人物」。同時，糖尿病也開始困擾著他，讓他「四肢瘦削，腳膝尤甚，行步拜起，乘騎鞍馬，近益艱難」。

從「得疾因酒作」到「酒絕吃不得」，疾病對歐陽脩造成了整整三十年的影響，他理性地看待喝酒這件事，說不喝就幾乎不喝那他究竟怎麼做呢？

醉翁竟然改喝茶

歐陽脩是行動派，說要停酒，便認真找方法，也真的想出了許多方式，以之為鑑，現今說不定有些方法一樣適用。

歐陽脩四十五歲時的詩中，如同過往以「醉翁」自稱，但心境與身體狀況皆不同了，在和朋友杜衍一同暢飲後，他寫下了這首〈依韻答杜相公寵示之作〉：