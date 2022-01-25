職災移工失能補助逾4000萬未給付，監委：讓台灣顏面大失，要求勞動部檢討

監察委員王幼玲、王美玉今（25）日召開記者會，指出監察院調查發現職災失能移工在台灣面臨艱困處境，近10年應該申領而未申領，或者中斷申請失能津貼的金額，高達超過新台幣4000萬元。勞動部遲未對失能移工的勞動處境進行調查追蹤，給予積極協助，讓失能移工未能享有和本國勞工一樣的權益保障。監委王美玉表示，「他們是人、不是機器」，政府以為4000萬是幫國庫省錢，其實讓台灣顏面大失的一件事。促請勞動部確實檢討改善。

監察院調查報告：職災移工失能率是本國勞工的2倍

王幼玲指出，我國自1989年正式引進移工，開放至今已超過30年，外籍移工人數累計超過70萬人，然而根據監察院的調查顯示，職災移工失能率是本國勞工的2倍，2016年至2020年有聘僱許可領取失能給付的外籍移工有1087人，其中有512人終止契約，占了近半數。

在調查期間，王幼玲、王美玉監察委員實地勘查發生移工失能職災的工廠，訪談8位職災失能移工，其中2位在醫療結束後，已返回原工廠上班。另外6位有4位移工進行司法訴訟，還在國內的安置中心，另外2位因雇主不再續聘，被迫返回母國。

調查委員記錄了這6位移工的訪談過程，分別是：「一個工廠，奪走了5個移工的指頭！」、「受傷後，我得到的是一份『警告書』！」、「穿一輩子拖鞋」、「故意自傷取財？移工:『老闆，你會這樣嗎?』」、「同一台機器，一次左手，一次右手」、「回家鄉養豬」等真實故事。

王幼玲說明，移工從事的常是台灣傳統產業基層的工作，機器老舊、欠缺安全裝置，或者為了提升產出速度，關閉安全裝置，或是欠缺職前教育訓練等原因，讓移工的工作更容易發生受傷意外；因為缺乏有效的職災通報平台，造成危險機械未被勞檢單位查出、汰換，導致職災事故反覆發生。

對於移工一旦發生職災失能事件，普遍遭遇的問題包括雇主未依規定給予工資補償或醫療協助、雇主堅持提早解約或不予續約，仲介未能協助爭取申辦移工法定權益，甚或促使他們中止契約，儘速返國，加上勞政主管機關對於透過司法途徑求償的移工未積極給予生活、生理、心理的支持，都讓失能移工處境艱難。

王幼玲更指出，根據勞動部統計，近10年移工應領而未領的失能津貼金額，竟高達超過新台幣4000萬元，符合請領勞保失能年金的返國失能移工，也有超過半數未持續受領，可能的原因包括相關請領手續及應備書件繁複龐雜且須經我國駐外使領館驗證或檢附中文譯本，以及提供醫院開立的診斷書等情形，使得行動不便居住於偏遠、交通不便地區的失能移工，被迫放棄請領，或者職災失能移工返國後，領取我國勞保職災失能給付及《職業災害勞工保護法》規定的失能生活津貼也很困難。

根據失能移工的陳述，雇主常違反《勞動基準法》第59條的規定，使職災移工未能獲得應有的醫療照顧、補償及後續的職業重建，且受限於移工為定期契約工，常因此未獲續聘，在冗長的勞資爭議訴訟過程中，沒有工作收入的失能移工經常孤立無援。勞動部遲未對失能移工的勞動處境進行調查追蹤，給予積極協助，讓失能移工未能享有和本國勞工一樣的權益保障，違反國際公約的規範。

雖然《就業服務法》第54條規定，雇主違反相關法規，造成移工死亡或失能，可以廢止或不予許可招募聘僱許可，但是對於未依法補償者，卻只比已補償者多廢止1名聘僱許可名額，對故意迴避責任的雇主不生警惕之效；且近5年來，雇主因此被廢止許可的案件，只有6件12人，使維護移工權益的法令和規定形同虛設。



調查報告認為在臺工作卻因職業災害而失能的移工，不論在法定補償、請領作業、訴訟程序、職業重建及媒合新雇主等，均處於孤立無援的狀態，導致失能移工處境艱難，勞動部應積極作為，確保失能移工應有權益。

勞動部：服務對象沒分國籍，未來透過仲介提醒

對於監委的指正，勞動部職安署今天則透過新聞稿回應。有關協助職災失能移工，勞動部補助各地方政府辦理FAP職災勞工個案協助之服務對象，並無國籍之別。

勞動部補助各地方政府辦理「職業災害勞工個案主動服務計畫」，於110年底置個案管理員53名，維護職災勞工權益、提供心理支持，主要服務項目屬社會重建服務，或轉介勞工接受職能復健或職業重建服務，協助職災勞工早日重返職場。其服務對象為所有職災勞工，並無國籍之別。

不過此計畫也被監察院指出，服務對象本不分國籍，但對於職災移工的服務率卻自始偏低，100年至今移工僅占總服務人次的千分之一，而部分產業移工密集縣市也到近年才有服務移工案例，且多半是事發初期的權益諮詢，並無進行職業重建資源。

另外勞動部也說，針對各醫療院所及相關團體提供職能復健等重建服務，也無國籍之別。依《職災勞工保護法》及2022年5月1日即將生效之《勞工職業災害保險及保護法》，補助醫療院所及相關團體辦理職能復健或部分職業重建服務，其服務對象為所有職災勞工，無論國籍、一體適用。

不過監察院也指出，《職業災害勞工保護法》第18條規定，職災勞工經醫療終止後，主管機關得協助他們就業、輔導參加職業訓練，以協助職災勞工迅速重返就業場所；同法第27條也明定雇主應在職災勞工經醫療終止後，考量他們的健康狀況及能力，安置適當工作並提供輔助設施。

然而根據訪談移工結果，部分移工於安置期間僅能進修學習語言，未獲任何促進就業的協助，甚至復工後，在職場面臨「如同看門狗」、「拔草打掃」、「坐在地上拉電線」等情，且勞動部迄今未有針對違反《職業災害勞工保護法》第27條的裁罰紀錄。