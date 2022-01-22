馬國人民上街要求調查涉貪的反貪會主席，官方卻為一個人「封一座城」

1月22日上午，約兩百位馬來西亞群眾在吉隆坡發起「逮捕阿占」集會遊行，表達對反貪污委員會主席阿占·巴基（Azam Baki）涉嫌超額持股事件表達不滿。身著黑色上衣的示威者們呼喊口號，高舉「共同打擊貪污」、「阿占下台」、「對抗貪污」等牌子，前往吉隆坡市中心遊行。

根據《透視大馬》報導，有33個公民組織與11個政治團體參與集會。示威者從上午11時出發至下午2時，集會在歌頌完國歌之後順利結束。警方封鎖了孟沙捷運站周圍的5條道路，參與者告訴《透視大馬》，「這是一次成功的集會，因為我們看到吉隆坡已經因為我們封鎖了。」

反貪會主席稱弟弟借用證劵戶買股票

去年12月，六名來自在野黨人民公正黨的國會議員揭露阿占在2015至2016年擔任反貪會調查主任期間，持有接近4百萬股的上市公司股份。這違反馬國《2002年公務人員服務通令》，公務員不得持有超過馬幣10萬令吉（約新台幣66萬元）股權的條例。他被揭露在2015年購買Excel Force MSC有限公司的215萬股，同年又買Gets Global有限公司93萬股，次年再買103萬股。

《新海峽時報》5日報導，對於在野黨的指控，反貪會顧問團在新聞發佈會上宣佈阿占的貪污指控並不成立。報導指出，當年是阿占的弟弟納希爾·巴基（Nazir Baki）使用阿占的賬戶購買股票，阿占並沒有涉及任何股票金錢交易，因此顧問團接受阿占的解釋，也相信他沒有做出任何逾越的行為。顧問團表示，「我們認為沒有必要成立皇家委員會來調查此事，因為這件小事不必會耗損巨額來解決。」但顧問團最終還是把成立皇委會一事交給首相決定。

調查結果出爐後，首相沙比里要求所有人接受阿占超額持股的結果，在野的民主行動黨國會議員哥賓星批評「首相應該透過這起事件向公眾展現在他領導下透明化的社會制度改革，但他卻以這樣的方式處理事情。」

根據馬來西亞1991年證券業中央存管法令（SICDA）第25條文規定，證券交易戶口必須是戶口受益人或授權代理人的名義開設，違反此條文可能導致個人被罰款不超過300萬令吉（新台幣1984萬元），或監禁不超過10年，或兩者兼施。不過《馬新社》18日報導，證監委員會宣稱，他們所收集到的資訊無法確定阿占是否違反上述條例。

由於阿占身為反貪會主席，卻捲入貪污風波，因此在野黨與公民團體在20日號召民眾在22號上街，要求官方逮捕阿占。不過，沙比里政府為防範更多民眾走上街頭，21日宣布將在隔日封鎖首都吉隆坡市區多個道路和捷運站，因此在野黨與公民團體批評沙比里政府反應過度，為了一個人，卻封了一座城。馬來西亞社運分子阿當阿迪批評，從阿占的超額持股案可見各機構相互包庇，顯示馬來西亞的體制已崩壞。

儘管馬來西亞警方封鎖了吉隆坡部分道路和捷運站，也出動了大批警力、但所幸未發生嚴重衝突，集會遊行約兩小時便宣告結束。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒