【Omicron本土疫情整理】所有感染者28％無症狀，有症狀者以喉嚨不適、咳嗽為大宗

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的Omicron變異株在全世界各地爆發病例，台灣從1月3日首次出現Omicron本土個案，經過三週，截至1月22日本土累積案例已達247位（另有2例排除）。下圖是至1月22日所有本土個案的關聯。

最主要的傳遞鏈由機場開始，經過擴大篩檢後，目前機場個案已知有4種不同序列的Omicron變異株，僅其中一種向外擴散。目前這一條傳染鏈，首先第一層傳染到歌友會、宏致電子廠、聯邦銀行、居服家庭等4個場域。接著，第二層聯邦銀行個案在西堤餐廳用餐，因而傳染餐廳員工與其他用餐者。第三層則是由從西堤餐廳傳到亞旭電腦，也是目前數量最大的群聚感染。

過去三週也有台北市聯醫中興院區、仁愛院區與亞東醫院共4位醫護人員感染Omicron，經過基因序列比對與機場個案不同，可能都是因為照顧Omicron隔離病患而受感染。

而在1月20日於高雄市發現的一家三口個案，則是一條新的傳染鏈，經過兩天的篩檢，目前已知22人感染，大多數是在高雄港的工作人員。經過序列比對與機場或醫護人員都不相同，序列屬於Omicron的菲律賓株，指揮中心研判應該是在檢查入港的外國船隻時受感染。

其他還有12例感染源不明的個案，仍在調查中，其中新竹市一家人與桃園大湳市場的案例，經過基因序列比對跟機場傳出的序列相同。

症狀多是喉嚨不適與咳嗽

根據指揮中心發布的統計資料，截至1月21日共有166例本土Omicron個案，其中共95位女性與71位男性，個案年齡主要在20歲到50多歲。其中1例於1月22日由指揮中心排除案號，惟相關統計當時已完成，故以下資料仍以166例為計算基準。

其中有46例（28％）沒有出現症狀，其餘120例（72％）都是輕症，沒有中度或重度症狀者。最常見的症狀是喉嚨不適症狀，其次是咳嗽與發燒。

彙整指揮中心每日發佈的個案資料，其中已知109位個案有接種疫苗，31位沒有接種疫苗，其餘26位仍須調查。針對140位已調查過的確診患者，疫苗接種情形如下：

109位有接種疫苗的個案，以僅接種二劑疫苗最多有82人，其次是三劑16人，以及僅一劑12人，其餘調查中。這樣狀況跟目前台灣疫苗接種情形類似，截至1月21日統計，僅打二劑疫苗的人最多約65.89％，其次是打三劑的人約15.18％，只打一劑的人則是7.67％。

再從接種的疫苗種類來看，以接種二劑的82人來比較，二劑AZ最多共31人，其次是二劑輝瑞BNT共25人，第三是二劑莫德納共16人。這個情形也跟目前台灣疫苗種類接種數量相似，截至1月21日統計，AZ施打數量最多，其次是輝瑞BNT，第三是莫德納。

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資料來源：指揮中心每日記者會與新聞稿

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核稿編輯：羅元祺