核能研發：可持續投資還是「漂綠」騙局？

文：何偉歡（香港教育大學大中華研究中心項目主任） 、羅金義（香港教育大學大中華研究中心聯席總監）

2022新年伊始，核能就成為能源策略的國際爭論焦點。歐盟執行委員會在進入新年之前幾小時提出草案，將天然氣和核能的投資項目定性為「綠色投資」，認為它們是幫助過渡到未來以可再生能源為主的轉型手段，有助歐洲減少碳排放，所以可以納入「可持續金融分類法」——2020年歐盟頒佈「分類法」，把環境（Environment）、社會（Society）和治理（Governance）因素納入投資決策系統，為相關經濟投資、融資活動提供一套標準，一方面希望推動市場的可持續金融發展，同時杜絕公司「漂綠」行為，是全球國際組織首例。

歐盟內存分歧

然而，核能是否「綠色投資」，在歐盟內一直存有分歧。在國際社會強調可持續發展和應對氣候變化的大環境下，綠色金融成為重要的策略工具，支持核能的一方認為它在發電過程中不會排放溫室氣體，是最有效、最穩定、最便宜的選擇。在減碳壓力下，許多國家需要減低煤、化石燃料的發電比例，核電成為最佳的替代能源。

所以，超過七成發電來自核能的法國在去年11月宣佈要重新開始建造新的核反應爐。總統馬克龍強調核能有助法國能源獨立，實現2050年碳中和的目標。東歐一些依然高度依賴煤碳和化石燃料發電的發展中國家如波蘭、匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞等，因為近年人口大量增長，都希望發展核電以兼顧用電需求上升和減碳的要求，更明言沒有核能就不可能實現碳中和。

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反核派則以德國為首，加上奧地利、丹麥、盧森堡和葡萄牙五國，強烈反對歐盟將核能納入「分類法」之議，認為它不符合當中「不造成重大傷害」原則，只是「漂綠」行為。自1986年切爾諾貝爾核事故和2011年福島核事故之後，許多國家親身見證核事故對人和環境帶來的巨大深遠災難，都提出全面廢除核能的能源政策。以德國為例，福島核事故之後它就以「無核國家」為目標，決心在2022年關閉所有核電站，大力發展可再生能源。努力廢核十年將竟全功，德國最後幾座核電廠勢必在今年年底結業。

事實上，核能的全球總發電量比率從1996年接近20%穩定下降至2020年的10%。過往數十年，核能本就已然式微，這個夕陽行業今日卻以「綠色能源」重新包裝，以「氣候救星」形象嘗試重返市場。而核能的爭論焦點也從最基本的安全問題和如何妥善處置核廢料，轉移到對於氣候變化、能源供應保障和經濟影響等等的議程上。

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核能值得投資？

當大家談論核能時，安全問題又豈能不是關注的根本呢？即使安全問題先放一旁，它是否能及時解決氣候變化？是否真的值得投資？

全球核能產業之所以式微，主因之一是建造時間太長。目前全球正在施工的53座機組中，平均建造時間長達7年，當中有31座都有工程延誤的情況，最長的甚至超過36年。法國電力公司（EDF）本月宣布，正在興建的新一代核電廠因疫情關係「再一次延誤」，原本預計可於今年年底完工，現在要推遲到明年第二季。說是「再一次」，因為它已經多次延期；這核電廠早在2007年已經動工，當年聲稱可以在5年內完成，結果一拖再拖了十多年，至今沒完沒了。

這也帶出核能令投資者卻步的第二個原因，就是不斷上升的建造成本。法國的核電廠當初的預計成本是33億歐元，後來大幅上升至接近4倍，現時高達127億歐元。歐盟內部市場事務執行委員ThierryBreton在訪問時更指出由現在到2030年，單是現有核電站就需要500億歐元的投資；新一代核電站更需要5,000億歐元。當我們以為科技進步可以令成本下降，事實原來背道而馳。

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投資核能拯救地球？

眾所周知，微軟創辦人Bill Gates近年醉心於氣候投資，有份成立的Breakthrough Energy Ventures就希望帶來「突破性」的綠色能源技術。他認為核電是解決氣候問題的最終方案，多年來致力投資研發Terra Power「新一代核能」，更呼籲美國政府投入「先進」核能產業，「提供新的資金、更新相關法規，並且向投資者展現其認真態度」。

BillGates曾多次向美國國會申請研究經費，在政府能源部也先後獲得超過2.5億美元的研究贊助。當然，TerraPower新一代核能反應堆的建造成本估計高達10億美元，國會的贊助是小巫見大巫了。然而，這種核電技術一直沒有研發成功，算不算「突破性」還是只聞樓梯響；近火遙望遠水來救，地球可以再多等多少個十年？

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「所有投資都涉及風險，投資產品價格可升亦可跌，甚至變成毫無價值。」商業奇才Bill Gates當然沒有忘記為大家提供投資風險提示和免責條款，最近他更在SOSV「氣候技術峰會」聲稱自己不需要靠氣候科技賺錢，強調新技術需要大量投資但卻沒把握會有回報。那麼，投資核能到底是真的可以拯救地球，抑或只是另一場「微信女」投資騙局？

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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