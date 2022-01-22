被控違反規定，推特封鎖數百個支持菲律賓總統候選人小馬可仕帳號

推特暫時封禁了數百個據稱跟菲律賓總統候選人、前總統馬可仕的兒子費迪南德·小馬可仕有關聯的賬號。推特說，這些賬號違反了操縱和垃圾郵件的規定。

前參議員小馬可仕去年10月宣布參選菲律賓總統，目前被認為是民調領先的候選人之一。這位前菲律賓獨裁者的兒子正在尋求大規模的社交媒體運動的支持，力求讓他在今年5月當選。批評人士指出，小馬可仕正試圖改寫家族歷史。

推特說，已經審查了菲律賓新聞網站Rappler（拉普勒）最近一篇文章中確定的賬號和標籤。推特在給法新社的一份聲明中說，300多個賬號因「違反我們平台的操縱和垃圾郵件政策」被封掉。

推特說，在Rappler上的文章發表之前，大多數賬號被封，有關調查工作正在進行中。

菲律賓人是全球使用社交媒體最多的網民之一，菲律賓也成為假新聞的主要戰場。

推特說，「由於菲律賓大選5月舉行，我們在高度警惕，找出和刪除針對選舉對話的可疑宣傳活動。」

小馬可仕的發言人說，不能肯定所有被封掉的賬號都屬於這位總統候選人的支持者。

如果小馬可仕在總統大選中獲勝，將標誌著馬可仕家族最終在政治上又捲土重來。 1986年，時任菲律賓總統馬可仕黯然下台，流放到美國。馬可仕和他的夫人伊美黛被控在掌權時大規模的腐敗。

最近的民調顯示，小馬可仕遙遙領先於最接近的對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。

Rappler說，小馬可仕的支持者想要「把持推特」，他們調查的很多賬號是在小馬可仕去年10月宣布競選總統前後開通的。

這些賬號大力宣揚馬可仕家族是1986年起義的「受害者」，他們「早應該」返回馬拉坎南宮（總統府）了。

推特說，在賬號中分享政治內容或者號召人們這樣做是被允許的，「除非這些賬號是不真實的，有償的，或自動的。在這種情況下，我們沒有看到明顯的證據。」

上週一，這個社交媒體說，將擴大一種測試功能，讓巴西、西班牙和菲律賓的用戶報告誤導性的推特內容。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：推特封數百個前總統兒子小馬科斯支持者的賬號

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範