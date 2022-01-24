抖音母公司字節跳動成長趨緩，預計推出付費訂閱，瞄準「超短劇」市場

中國社群媒體巨擘——字節跳動（Bytedance）成長趨緩，再加上中國監管力道日益嚴峻，年營收已從111%，衰退到了70%，自從新任董事長梁汝波力上台以來，公司已經開始重組，裁員達數萬，為了找回新的變現模式，預計推出付費訂閱，瞄準「超短劇」市場。

字節跳動營收成長放緩

知情人士告訴《華爾街日報》，中國社群媒體巨頭TikTok的母公司字節跳動去（2021）年營收成長了70%，達到580億美元（新台幣1.62兆元），相當驚人，但相較於2020年同期成長，仍然大幅度趨緩。

從《華爾街日報》披露的2020年字節跳動內部節選可得知，2020年總營收相較於2019年，成長111%，毛利率增長93%，淨利高達190億美元（新台幣5320億元），當時集團旗下所有平台月活躍用戶總數為19億。

報導稱，雖然字節跳動並未公布19億月活躍用戶對應旗下哪些平台，但總的來說，規模已經可以比肩Alphabet（GOOG）麾下的YouTube。

研究調查機構R3日前數據顯示，2020年投放廣告的趨勢已經改變，短影片、電子商務和社群媒體，成為中國廣告主最喜愛投放標的，一舉推升了字節跳動成長幅度。

不過知情人士於去年11月向《華爾街日報》透露，行業競爭激烈和日益疲軟的商業環境，造成國內廣告業務停滯了數月。他甚至指出，歷經多年強勁成長後，字節跳動旗下抖音、新聞網站今日頭條的營收和用戶數量似乎都已見頂。

中國監管成為最大挑戰

字節跳動早已預料原本的業務將會飽和，近年試著將版圖擴展到教育和遊戲業務上，但是受到中國國內許多行業監管更嚴格，包含限制青少年上網時間、對14歲以下實名認證以及抖音上線時間規範等，發展並不順遂。

在北京當局強大的監管壓力下，已經讓知名電商拼多多（Pinduoduo）、電子商務平台京東（JD）等創辦人陸續退出決策圈，而字節跳動創辦人張一鳴也從去年5月完成了領導權的交接。

知情人士告訴《華爾街日報》，去年年中以來，集團已陸續退出上述業務，再加上新任董事長梁汝波力行精簡計畫，使公司重組成6個不同業務部門，從那時以來已經裁員達數萬。

字節跳動為了突破成長趨緩的困境，正打算推出付費訂閱模式，讓創作者直接向觀眾收費。這一策略和Instagram類似，其母公司Meta（FB）的發言人表示Instagram的訂閱價格從0.99美元到99.99美元不等。

TikTok推付費訂閱求突破

抖音競爭越來越激烈，粉絲已經不易累積，流量下滑非常明顯。《關鍵評論網》實際詢問過去曾在抖音平台擁有上萬粉絲的Tina表示：「有可能是因為可以拍的題材都拍完了，以前1天拍1支就有不錯流量，現在很少，為了維持變成一天拍3支，時間成本越來越高」。

中國網路公眾號洋氣柯基分析，近年短影音市場由抖音、快手兩大平台分佔，市場已經到盡頭，《2020中國網絡視聽發展研究報告》顯示， 截至2020年6月，中國短影音用戶達到8.18億，將近9成網民都在上頭，這意味短影音紅利時代，已經到了尾聲，必須開啟新模式「變現」。

Tina對此表示贊同，他強調影片如果沒有驚人的創意，很難突破重圍，題材都已經被做爛，例如跳舞對嘴唱甚至賣長相，再加上傳統明星也跳下來拍短影片，過去素人模式已經不行了，未來只能提高質量，但要做得有質感，成本要更高，這包含服裝道具，還有排練的時間，而且搬運（盜影片）情況泛濫，越來越不好做。

有鑑於此，2021年抖音打算邁向短劇模式發展，大力推動付費訂閱制。洋氣柯基指出，抖音 首部自製微短劇《做夢吧！晶晶》，突破超1億的有效播放，之後趁勝追擊推出 全民的爆笑喜劇《為什麼還要過年啊》，播放量達到2.1億。

他表示，根據部分付費短劇的點讚評論數觀察，用戶需求比較強烈，這對於平台方而言，付費短劇有可能成為一個穩定且充滿潛力的變現模式，再加上短劇帶貨（置入商品）能力驚人，是推動訂閱制的一個重要因素，隨個平台競爭越激烈，題材落於窠臼下，抖音推動付費訂閱是儼然一大趨勢。

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核稿編輯：翁世航