【影集】DC宇宙《和平使者》：詹姆斯岡恩聯手約翰希南，性別歧視的種族主義者竟是超級英雄？

一個愛嘴炮、性別歧視、常常一本正經說幹話的超級英雄，一部充滿B级趣味、動作、血漿、暴力、裸露、色情、白爛、粗俗、反公式、惡搞趣味、毀三觀，還有恰到好處播放懷舊金曲的嘲諷喜劇片。這不是「死侍」，也不是漫威電影宇宙，而是DC超級英雄影集《和平使者》。

「和平使者」（Peacemaker）是美國DC漫畫旗下的反超級英雄，原名克里斯多福史密斯（Christopher Smith），是個幼稚幽默，不體諒人，有些健忘、曾深受過創傷的C咖英雄，為將軍匯集成自殺小隊成員，是一種極端形式的和平主義者，熱愛和平甚至於會為了追求和平而殺人，被認為是個可怕的惡人，也被懷疑是性別歧視的種族主義者。

和平使者初次登場是在1966年11月《Fightin' 5》第40期，也在電影《自殺突擊隊：集結》中出現。和平使者本身沒有任何超能力，但有一套配備了各種小工具，與武器的超級戰鬥服及頭盔，還是一位熟練的戰鬥員、武器使用者及交通工具駕駛者。

而他的父親是一個極端的種族主義者，也是一個超級惡棍。透過這部DC影集可以看到和平使者的產成原因，表露真實情感又不造作的模式，而且可能會開始理解他，並為他感到一絲絲難過。

超級英雄影集《和平使者》改編自DC漫畫的同名角色，是2021年由詹姆斯岡恩（James Gunn）執導的電影《自殺突擊隊：集結》的衍生支線作品，也是DC擴展宇宙（DC Extended Universe，簡稱DCEU）的番外第一部，與DC擴展宇宙系列電影同處於一個架空世界與共同世界，敘述和平使者克——里斯多福史密斯的後續故事。

Photo Credit: 《和平使者》

原本大家對於DC宇宙影集的期待值並不高，且主角和平使者能力不強，又幾乎沒有什麼知名度，加上他在電影《自殺突擊隊：集結》也是討人厭的反派表現，因此大部分觀眾都對《和平使者》沒啥興趣。

結果影集播出後，立即獲得席捲而來的超多好評，整部影集充滿獨特的惡搞風格及幽默對白，音樂幾乎是完全獨立的角色，每首歌曲都以獨特的方式與劇集串連起來，感覺像是在看一部很長的電影，而不是一部影集，尤其是當你一口氣接著看的時候。

由約翰希南（John Cena）主演的《和平使者》，是部以惡棍為主的反英雄影集，結合暴力動作與風趣幽默，以滑稽、搞笑、反高潮、惡趣味、異色風格、胡說八道、非正規管道、不正常互動的手法完成，整部影片伴隨暴力、色情與死亡，可以感受到滿滿的惡趣味與反骨精神。

其實，這樣的影片非常吃角色魅力，但詹姆斯岡恩常將一些隱晦古怪的人物放入小暴力的劇情中，反而塑造出獨特的魅力，是齣有別於漫威宇宙的一種全新模式超級英雄風格喜劇片電影。

《和平使者》讓約翰希南演技大突破，成功將一個原本惹人厭惡的反派角色，變得討喜可愛，而且和平使者其實是個沒有超能力的角色，單憑血肉之軀，就要在這個充滿驚奇與危機的世界中殺出一條生路，更會讓觀眾愛上這位個性非常真實的反英雄。

尤其是出乎意料、充滿魔性的搞笑跳舞片頭，演員跳著這麼搞笑的舞蹈，卻能夠完全不笑場，反而讓一切變得更加好笑，完全讓人捨不得快轉或跳過，立刻跟著動起來！

當初詹姆斯岡恩認為很好玩才做此設計，也是為了給觀眾一種「無法預期這部影集會帶給你什麼驚喜」的感覺。「這不是一部普通的DC或漫威影集，在《和平使者》中，我們的角色會跳天下最滑稽的舞步，會擺出天下最嚴肅的表情。」

劇中最驚喜、最出色的地方，就是這個動作簡單看似，卻極為引人入迷的片頭，詹姆斯岡恩還特別找了編舞家Charissa Barton來設計開場舞蹈，演員則是在一所高中禮堂拍攝完成。

雖然只是全體演出的成員以1980年代搖滾曲風，結合機械式舞姿跳著一段匪夷所思的怪異舞蹈，滑稽又嚴肅的模樣，卻讓人完全無法忽略，根本捨不得眨眼。

「我想要征服跳過片頭的按鈕，讓大家可以看到辛勤付出的工作人員們，所以才拍出了這樣的片頭。」詹姆斯岡恩表示自己很喜歡舞蹈場景，在寫劇本時就已經決定選用Wig Wam樂團的「Do Ya Wanna Taste It」歌曲，他認為這首歌能代表影集想要傳達的態度，歌詞對劇情也有深遠的涵義。這麼充滿歡樂的一部影集，也一掃以往DC擴展宇宙陰暗鬱悶的沉重風格。

《自殺突擊隊：集結》將背景放置於南美洲科托馬爾他島國，描述一個二戰納粹時期遺留的實驗室裡，有項威脅世界的「海星計畫」，美國政府高層再次以減輕刑罰誘惑美夢監獄的嫌犯們，派出新的X特遣部隊出動執行機密任務。等到他們把人趕盡殺絕，以為成功完成任務時，卻發現那裡根本沒有大規模殺傷性武器，只是掩人耳目，對群眾進行慘無人道的美國實驗基地，諷刺典型美國對國際事務自以為是的亂搞做法。

在《自殺突擊隊：集結》中相當受注目度的和平使者，在電影最後殺了瑞克弗萊格，但也被「血腥運動」槍擊擊中，造成和平使者的身心創傷。但導演兼編劇詹姆斯岡恩透露，和平使者沒有身亡，而是在醫院休養的設定並非最初構想，其實是為接續的《和平使者》影集鋪路。