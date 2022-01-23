西安居民封城日記：食物短缺又不給採買，做核酸是唯一可以下樓的理由

文：小法（西安封城居民）

朋友發來微信：「嗨，怎麼樣？還好吧？我看西安封城了……」這是西安封城後的第二天。

2021年12月24日晚上，馬路上原來的車水馬龍聲已經聽不見了，從樓上窗戶望下去，一排排昏暗的路燈照耀著乾枯的樹枝，幼稚園、學校大門緊鎖，商店、超市、餐廳閉門謝客，冷冷清清，慘澹黯然，一切靜謐地令人喘不過氣，隔離居家的日子已經開始……

封城之前

大家都在紛紛議論，西安雁塔曲江那邊發現了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染病例，已經隔離了相關人員，因「清零」政策使然，會不會封城啊。

我打電話給雁塔那邊經常去的餐廳，想確認一下是否正常營業，過去吃飯。老闆說：「前天已經讓關門了，因為附近社區發現感染病例，整個社區的人拉去集中隔離，這條街都封了，也不知道啥時候能開。」

街上，戴口罩的人多了起來，人們形色匆匆，公交上的人也少了。市內有很多免費的核酸檢測點，排很長的隊，有些單位和商業大樓要求必須有48小時核酸證明才可以准入，很多人都需要做核酸方便工作或出行。

12月21日，人們開始蜂擁至超市商場，囤積米麵、蔬菜、水果等食品和生活的必需品。22日晚，很多超市、商場和便利店的各種食品和衛生紙等日用品被搶購一空，人們擔心一旦封城，採購會成為難題。

這一天，我收到很多人的資訊，有家人和朋友的，都讓我也買點吃的囤著，以防萬一。但是，工作原因我還沒有時間去採購，同時也覺得家裡還有些餘糧，情況應該沒那麼嚴重，也就沒太在意。

啟動封城

12月23日零時，西安市決定實施疫情防控提級管理，全面加強管控措施，解除時間另行通知。封城開始。

各社區實行封閉式管理，每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出，外出需持單位、社區開具的證明。

我拿著公司的證明，出了社區。街上零零星星的車，寥寥無幾的行人穿著厚衣服，戴著口罩，步伐匆忙沉重。穿防護服的工作人員和志願者在街頭的核酸檢測點堅持工作，排隊的人已經非常少了。

到了公司樓下，保安不讓上樓，說是上面說了，不能進去你趕緊回家吧。我說去辦公室取個東西，馬上回。保安勉強同意，讓快取快離開。電梯和辦公樓裡空空如也，非常安靜。進了辦公室，看了看我養的小金魚，順道給換了水，給那幾盆花澆了水，取了電腦就下樓離開了。

回去路上，想著去附近菜市場或者便利店買點東西。市場、飯館都已經關閉了，街上只有零星的幾個賣菜的，買菜的人也不多，於是趕緊買了些土豆、蘿蔔、白菜、青椒和番茄等。賣肉的鋪子也關的差不多了，好不容易看到一家開著，買了些肉。家裡還有一整袋米和麵沒拆封，應該夠吧，這樣想著就到了家。社區保安看到我買了那麼多東西，說「你這是去採購還是去單位啊？」因為我拿的單位證明出去的，我無語，懶得爭辯，平時他挺和藹可親的……

朋友打來電話，他是民生保障部門的，有通行證，說我需要啥他可以幫我帶過來，我表示感謝，請他注意防範，說有需要會聯繫他。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

飲食不日常

過了兩天，又接到通知任何人不得以任何理由出門。管控措施再度加強。

親朋好友都紛紛來電，最關心的就是吃的夠不夠。因為當時家裡的米麵都是十斤裝的，我開始有些不淡定了，家裡四口人，這能撐多久啊！

於是開始找網上的店鋪，各種群裡發的好多購物連結和老闆的微信名片，說是可以買米麵油和菜。點開連結下不了單，要麼沒貨要麼送不了。加了微信名片，人家說必須50份以上的訂單才給送。這下真有些慌了，我開始心裡計算家裡的食品能撐多久。

12月29日政府新聞發布會的直播，評論區被「買菜難」攻陷，結果乾脆關閉了評論。

第二天，看到政府免費送菜的消息。好吧，那我們等等。慢慢地，看到曲江、雁塔、碑林等區的圈友已經開始在朋友圈曬政府送的菜，大家看上去很開心。我們繼續等待，沒抱太大希望，因為全市配送物流全部停擺，靠基層人員配送，那得需要更長的時間。三天后，社區物業通知下樓領菜，於是我們第一次領到了政府的免費菜：兩個土豆、一棵白菜、一根蘿蔔、兩根蔥、兩個洋蔥、一個蓮花白（高麗菜）。

米麵油和水果還是得想辦法購得。社區群裡有人說他在鮮超上班，大家可以接龍訂單，隨後送到社區，於是興高采烈地跟著接龍，有各種菜和水果，都是套餐配好的，一份89元，也還算合理。下單後，第二天貨車送到了社區門口，大家排隊按訂單領取，這下心裡踏實多了，不是因為買到的東西，而是覺得還有採購的可能。

第二天準備再買點時，這個鮮超不給送了，說我們社區物業認為他們的核酸不在有效範圍內。我暈，心裡七上八下。

緊接著社區通知，聯繫好了隔壁的超市，第二天11點在社區後門排隊採購。他們的貨車開進了社區，社區門趕緊關上了，大家排著隊，間隔一米，戴著口罩我們終於買到了麵、油，其他還有各種菜和水果，還有優酪乳。

老人們常說，家有糧心不慌，這次是真真切切體會了一把，千真萬確呢！

這時，一位好久沒聯繫的朋友發來資訊，說兒子剛到西安找工作，跟別人合租的房子，現在就剩幾包速食麵了，能否支援一些吃的。我馬上聯繫，他說沒有儲備食物，有賣菜的，但是房子裡沒有炊具啥的，沒辦法做飯，之前都是在外面吃或叫外賣，現在外賣也叫不上，剛到西安也人生地不熟的。