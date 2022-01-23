【圖輯】比起嚴寒氣候與崎嶇地形，對疫苗的不信任才是印度醫護深入山區的最大障礙

印度控制的喀什米爾地區，有一個喜馬拉雅的小村莊，年輕的醫護人員法莉德（Masrat Farid）在一月份寒冷的清晨，帶著整箱的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，走入強風肆虐的雪地。

她是一個衛生工作小組的成員，小組正在該地區挨家挨戶拜訪，為偏遠山村的青少年提供疫苗注射，也替老年人施打追加劑。

Photo Credit: AP / 達志影像

「我們必須對抗感染。我們必須繼續前進！」法莉德一邊說著，一邊穿過森林及膝的積雪，抵達小村莊加干吉爾（Gagangeer）。

法莉德和她的同事，在去（2021）年已經替民眾接種了數千劑疫苗，大部分都是他們長途跋涉、穿越崎嶇山地到達的村莊。

但是刺骨的寒冷和多雪的荒涼地形，並不是他們小組唯一的障礙。

Photo Credit: AP / 達志影像

一些居民仍然對疫苗抱持懷疑，贏得他們對疫苗的信任，比面對喜馬拉雅山區的寒冬更加困難。

「大多數年輕女孩都猶豫不決，資訊誤導和不信任感加劇了這種情緒。」法莉德最近在一個山村開展疫苗接種，她指出錯誤資訊是民眾認為疫苗會影響生育、甚至導致不孕。

「我們不僅要給他們接種疫苗，還必須教育他們關於疫苗的知識，以贏得他們的信任。」

Photo Credit: AP / 達志影像

在一月份開始，她們這些醫護工作者要為15至18歲的青少年接種疫苗，並為60歲以上有健康風險的長者，注射追加劑。

印度衛生官員稱這種疫苗為「預防性」注射，主要是針對去年首批接種疫苗的高危險人群，疫苗對他們的保護力可能正在下降。

Photo Credit: AP / 達志影像

衛生官員賈法爾・阿里（Jaffar Ali）表示，今（2022）年迄今為止，最大的挑戰是惡劣的天氣——不像去年，他的一些同事在疫苗大規模接種期間，受到當地人的騷擾，因為許多居民認為疫苗注射會導致陽痿、嚴重的副作用，甚至可能致命。

根據官方資料，目前為止印度控制的喀什米爾地區1400萬人口中，醫護人員已經替超過72％的人口完成疫苗接種。

Photo Credit: AP / 達志影像

衛生官員最近走訪了一些因大雪而與鄰近城鎮隔絕的村莊，並對那裡的居民進行疫苗接種——例如森林圍繞的漢村（Khag），那裡的居民大多維持傳統生活，住在用泥土、石頭或木頭建造的房子裡。

一位名叫貝古（Arsha Begum）的長者盲人，當醫療隊到她家中探望並注射加強劑時，她表達了自己的感激之情。

「在這樣惡劣的天氣裡，我是不可能去醫院的。我非常感謝他們。」她說。

貝古正在接受疫苗注射｜Photo Credit: AP / 達志影像

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航