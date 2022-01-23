2022/01/23,
國際

東加海底火山爆發引起漏油：174公頃區域受影響，祕魯政府發布環境緊急命令

東加海底火山爆發引起漏油：174公頃區域受影響，祕魯政府發布環境緊急命令
圖為祕魯遭漏油波及的海鳥｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

秘魯環境部表示，174公頃的海洋、海灘受漏油影響，相當於270個足球場。其中有2座自然保護區，受到漏油事件波及。

15日，東加的海底火山大規模爆發，導致祕魯煉油廠的油輪，在卸貨時受到巨浪影響，引發漏油事件。目前有大約174公頃的區域受到漏油的影響。

不過因為漏油問題持續蔓延，距離原先漏油地點，已經外擴約40公里，因此祕魯政府發布為期90天的環境緊急命令，計劃針對21處海灘實施「永續管理」。

東加火山爆發引起漏油事件，祕魯發布環境緊急命令

（中央社）南太平洋東加王國海底火山1月15日大規模噴發引起異常巨浪，導致秘魯發生漏油事件；由於沿岸地區漏油持續蔓延，秘魯當局22日發布環境緊急命令。

據這項為期90天的命令，秘魯政府表示，計劃針對21處海灘實施「永續管理」。一間煉油廠的油輪15日卸貨時受巨浪影響，導致6000桶原油外漏，使這些海灘遭受汙染。

秘魯環境部指出，環境緊急狀態令的一項目標，是在災後加強籌組各機關與團隊合作。

東加火山爆發引起的祕魯煉油廠漏油事件，有多嚴重？

在利馬（Lima）附近發生的漏油事件不僅汙染海灘，也導致鳥類死亡並重創漁業與觀光業。

發生漏油事故的煉油廠位在利馬附近的本塔尼拉（Ventanilla），隸屬於西班牙石油公司力豹仕集團（Repsol），秘魯政府將向這一能源巨頭求償。

環境部並表示，174公頃的海洋、海灘和自然保護區受漏油影響；這一面積相當於相當於270個足球場。

相關人員雖已清理漏油數日，環境部表示他們現在發布緊急命令，是因水中的原油不斷擴散，如今距離最初洩漏地點已達40公里。

環境部22日宣布緊急事態時表示：「（原油）洩漏事件相當於對沿岸海洋生態系統造成重大影響的突發事件，（這一地區）擁有重要生物多樣性。」

環境部並說，短期內，力豹仕集團得負責緊急清理行動。

另外目前祕魯環境部也已經向聯合國尋求技術上的協助，針對漏油造成的環境問題進行評估，並擬定應對措施。

力豹仕集團：政府沒有示警，不對漏油事件負責

力豹仕集團表示，漏油之所以發生是太平洋海底火山噴發引起異常海浪導致的。

力豹仕集團並說，秘魯政府沒有示警世界另一端的海底火山爆發可能會導致洶湧巨浪，因此該公司不對漏油事件負責。

這一西班牙能源巨擘22日也發表聲明，簡要說明了動員1350人使用各種設備進行的清理工作，並說公司「正在全力以赴處理漏油的補救事宜」。

此外，漁民以及其他靠海維生、仰賴觀光業的當地人上週發起抗議，對頓失生計表達不滿。

《衛報》報導，祕魯環保組織批評力豹仕集團的回應，認為漏油已經波及到海鳥、海鷗、燕鷗、海獅、水獺和海豚等生物，同時祕魯環保政策倡議組織Peruvian Society for Environmental Law的環境專家Christel Scheske也指出，力豹仕集團的漏油事件，會對環境與社會造成長期影響，比如原油中的重金屬，會在生態系統中留存多年，不但影響海洋食物鏈，如果人類食用海鮮，也會對人體造成健康上的問題。然而集團的應對方式不力。他也指出，漏油事件影響了2個祕魯保護區，更影響當地1000多名漁民。

另外祕魯環境部也表示，檢察官已經開始針對力豹仕集團造成的環境污染進行調查，力豹仕集團可能面臨高達3450萬美金（約9億5000萬新台幣）的罰款。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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