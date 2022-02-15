【關鍵專訪】補教業者看108課綱：學習歷程檔案怎麼做？廣泛的閱讀是起手式

針對108課綱上路後，在高中升大學階段對補教業所帶來的衝擊和挑戰，關鍵評論網訪問了高雄賀群文教中心的負責人賀群老師。

補教業者如何看學習歷程檔案？

談到108課綱新制，跟之前相比最大的特色就是「學習歷程檔案」。賀群老師分析現在大學的申請入學成績，有一半是學測分數，一半就是學習歷程檔案的成績。這導致你就算學測成績考再好，也不保證會有好大學。

賀群說明這個學習歷程檔案在108課綱上路以前，其實就是考完大學考試後，準備的面試履歷跟相關資料，現在只是把這些東西放到高一跟高二去準備。

不過因為有兩年的時間，因此學生能準備的東西也變得很多。包括學校各科的讀書心得、在校成績、校外活動、小論文，全部都包括在學習歷程檔案裡。由於這些分數佔到50%，也代表學生平常就要很努力準備這些材料，不然光學測努力也沒有用。

談到該如何準備學習歷程檔案，賀群老師表示，學習歷程檔案分為讀書心得、在校成績、校外活動、小論文。其中的小論文和心得，很多人都會覺得應該要直接支援他想考取的科系。例如想唸物理系，小論文和心得就專門鎖定物理方面的主題。

但很多系所的想法，反而是希望學生在專業之外，能夠旁通博引，或涉略更多不同領域的內容。因為評分的教授在想什麼外人無從得知，所以即使你的小論文和心得全都是跟該科系有關，也未必能合教授的胃口。

賀群老師認為，高中生準備小論文和心得，最好每一種類型都涉略到。這樣既能表現出你不是一隻「訓練有素的狗」，更能表現你願意學習的博學態度。不過雖然說是盡量廣博，但還是要從自己擅長跟有興趣的領域開始下手。

例如想走數學這條路的同學，可以在研究社會問題時，試著用數學的角度來延伸分析；或是像研究文學的小論文，試著用數學來分析他的段落比例。用既跟自己興趣相關，又能表現出旁徵博引的方式，來抓研究的方向。

面對學習歷程檔案，賀群老師給學生的建議：第一個是廣泛的閱讀，透過閱讀找到跟你喜歡的學科相關的領域。第二個是找到你喜歡的學科如何去支援那個領域。賀群老師特別提醒，不要去臆測這個科系一定會喜歡什麼樣的小論文或是心得，因為很多教授很可能跟你猜得不一樣。比起根據單一系所「量身打造」，能更廣泛的涉獵會更好。

Photo Credit: 中央社 台灣大學社會系教授林國明（右2）30日發表「學習歷程檔案審議計畫」成果，透過與32名高中教師、20名大學教授的5場焦點論壇，彙整出3大準備方向。 中央社記者陳至中台北攝 110年3月30日

坊間客製化學習歷程檔案，出現的「灰色地帶」

賀群指出現在在社群平台上，有很多號稱「我們幫你打造各種活動」或是「幫你打造小論文」，這通常是比較屬於團體式的，像是開一個班，打出「醫學相關營隊」。那這樣一班十幾個學生繳完學費，就會寫出依照自己性向「不太一樣」，但依舊是照這個團隊的標準，所打造出來的小論文。

這類資訊不會很公然的打廣告，他會隱身在各種不同的教育些關社團或群組，這類廣告多半會說「我們有小論文相關的教學營隊」。這種廣告看起來就是大家報名都可以參加，教學內容也是合法、合理，只是等家長真的報名，才會發現這類課程的「資金門檻」很高。

因為加入後，一定會有家長想說，這個營隊有十幾個人，不行，我的孩子一定要特別一點。於是又會私下找營隊老師，希望營隊老師能給自己孩子更獨特的規劃。於是這些營隊幫孩子規劃的內容，也會隨著收費加高門檻，從合法合理的規劃，漸漸走向更「灰色」的地帶。

賀群分析，所謂的「灰色」的地帶，指的是某些家裡經濟、背景資源充足的家長，希望自己的小孩，能作出比較「特別」的學習歷程檔案，這大致又能分為兩條路線。

第一條路線是直接詢問補教業者，是否能夠「代做」？或是把某些碩士班會出現的「論文產業鍊」搬到高中生身上。第二條路線則是先從FB或Line群組中，報名學習歷程檔案的課程。在體驗到一些不錯的套裝課程之後，有些家長會進一步詢問開課老師，有沒有門路能夠「上通」大學的相關人員，摸清楚目標的科系青睞哪一類的小論文，或是教授的脾性、嗜好，來量身定做學習歷程檔案。

賀群表示，基本上只要家長給出相應的報酬，很多開課老師也都會盡量弄到能讓家長滿意的成果。

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傳統補習班針對「學習歷程檔案」的教學方式

至於一般的大補習班，賀群老師則歸納為兩種類型。第一種就是真的開一個「學習歷程教學班」，不過這種類型的教學內容，多半屬於「換湯不換藥」的類型。

譬如他把你招進去教「自然科學習歷程」，但內容其實就是教自然科，只是他把內容包裝成「學習歷程」。差異只是在教完正常的自然科之後，會帶領學生去做過去一般不會做的「問題與討論」部分，將這部分的內容做成「學習歷程」。

第二種是真的有稍微去更改課程內容，譬如將原來的自然科課程，濃縮為教學內容的7成。再從這7成的內容裡，擷取數個主題出來，跟學生說這幾個主題值得研究。剩下3成的教學內容，則會教學生「研究方法」，像是如何摘要，怎麼寫研究動機，文獻探討該怎麼做。賀群老師認為，補習班以這樣的方式教授學習歷程，是最合理的。

賀群老師以自己為例，像他自己教國文的時候，也會教學生小論文、學習歷程怎麼寫。小論文、學習歷程的寫作方式，不管哪一科都一樣，一定包含了你為什麼想研究這個主題、研究目的是什麼、文獻探討怎麼寫、研究方法怎麼寫。像國文也不能只講純國文的學習歷程，還要牽涉到歷史、邏輯，也都會帶到。

賀群老師總結，有關「學習歷程」的課程，可以分為網路上招生的小型營隊，以及大補習班兩大類。其中小型營隊人越少，客製化的程度就越高，資金門檻也會越高。而大部分的學生接觸到的，還是前面提到的兩種大補習班模式。