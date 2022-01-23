本土疫情延燒，春節活動哪些取消：桃園停辦動態過年元宵活動、竹山紫南宮停發錢母

本土疫情持續升溫，昨（22）日指揮中心為了避免春節期間民眾踴躍參與宗教活動場所而擴大疫情，宣布宗教團體停止繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動。之後宮廟因應疫情陸續取消春節活動。竹山紫南宮宣布今（2022）年停辦初一發錢母、吃丁酒的活動，大甲鎮瀾宮則再度取消「搶頭香」。

而桃園也因為亞旭電腦廠群聚案，宣布取消走春、祈福、燈會等動態的過年元宵活動。

桃園亞旭電腦場疫情延燒，桃園：取消過年動態活動

（中央社）亞旭電腦廠發生群聚案，桃園市長鄭文燦今（23）日表示，有新增確診個案，將由指揮中心統一公布，至於過年及元宵節活動，將取消動態部分只保留靜態，同時需減少群聚機會。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，桃園市昨天9個社區採檢站共採檢2499人，全數都是陰性，遠雄自貿港針對園區30個廠商採檢1722人，有採檢出新的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診個案，將由中央流行疫情指揮中心說明，市府會在下午3時記者會說明疫調情形。

鄭文燦指出，今天將進行遠雄自由貿易港區大清消，後續還將採檢包括貨運站、物流區等其他廠商。

鄭文燦說，昨天採檢範圍主要是包括宿舍區，約400名外籍移工，其中半數居住者為亞旭電腦員工，亞旭電腦部分目前有386名外籍移工，多為菲律賓籍，目前分別住在遠雄自貿港區的宿舍，住了209人，其他另外一半住的是其他廠商的外籍移工，另外有7個集中宿舍分布在周邊地區。

鄭文燦指出，目前採檢情況，外籍移工累計共確診63人，其中56人是在遠雄自由貿易港區的宿舍採檢出來，另7人是在其他3個集中宿舍，不過數量較小，部分有症狀送醫院其餘送集中檢疫所，這次採檢出來大部分是輕症或無症狀，基於防疫安全，未確診的323名外籍移工全數送集中檢疫所。

鄭文燦表示，目前社區足跡移到桃園北區，市府除在大園、菓林、南崁設置採檢站，還要擴大桃園地區的採檢站，今天會規劃在火車站附近增設一站，方便移工採檢。另外，有關雇用50人以上的事業單位要進行移工快篩，由勞動局協助各企業要完成快篩。

鄭文燦指出，為確保移工健康安全，移工在假日期間的社區足跡包括教會、餐廳或其他商店等，市府也在進行疫調、消毒、匡列。目前，自貿港區內外要同步防疫，群聚熱區的港區內要進行擴大採檢，港區外有社區足跡一樣要進行社區篩檢；另外，北區的各診所只要有上呼吸道症狀民眾看診，一定要進行採檢。

鄭文燦說，過年及元宵節活動，包括走春、祈福、燈會等各地方舉辦節慶活動，動態部分都取消可保留靜態部分，但需減少群聚機會。另外在春節到元宵期間，其他人團、社區活動也一律展延到元宵節以後，視疫情狀況再決定是否恢復。

竹山紫南宮：取消發錢母、吃丁酒活動

（中央社）春節正月初一發錢母、正月十六「吃丁酒」是竹山紫南宮年度盛事，動輒吸引10萬人，考量疫情升溫，廟方今（23）日宣布，停止今（2022）年初一發錢母、吃丁酒活動，也不發料理包，為史上首次。

因應國內近期COVID-19疫情升溫，竹山鎮紫南宮今天發布訊息正式宣布，取消春節正月初一發送招財錢母活動，至於農曆正月十六的萬人「吃丁酒」目前也規劃取消，將成為紫南宮史上首次為配合防疫而取消初一發錢母、正月十六吃丁酒這兩大重要活動。

內政部昨天發布新聞稿表示，為避免春節因各宗教活動而擴大疫情，即日起宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚人潮無法保持社交距離的集會活動；另外，能做好人流管制及防疫措施的500人以上宗教活動，提報防疫計畫並經地方政府同意則可辦理。

紫南宮昨天表示，遵守中央規定，希望初一能順利發錢母，預計24日提報防疫計畫給南投縣政府，不過在春節來臨前，也會視疫情滾動調整。但紫南宮今天卻表示，紫南宮管理委員會主任委員莊秋安今天上午請示土地公後，決定停止今年大年初一發錢母、十六吃丁酒。

紫南宮去年即取消初一發錢母、十六吃丁酒活動，其中「吃丁酒」改為冷凍料理包，供信眾帶回家加熱品嚐，吸引數萬人領取，今年廟方加嚴防疫措施，連料理包都不發，完全澈底停辦吃丁酒，錢母也不於初一當天隨機少量發送給幸運兒，就是要加強防疫、減少人潮群聚。

「吃丁酒」是地方盛事，也吸引外地信徒特地造訪，紫南宮所在地社寮早期有習俗，如果夫妻添丁，要在農曆正月十五以閹雞祭拜、感謝紫南宮土地公，廟方隔天將供品煮成「麻油雞」供享用，就是吃丁酒，隨著習俗演進越來越熱門，廟方近年都準備10萬人份供享用。

台中：大甲鎮瀾宮取消搶頭香、市長停發小紅包

《TVBS》報導，過去大甲鎮瀾宮在除夕都有搶頭香的活動，除夕一過，就打開鎮瀾宮大門，開放信眾搶向香爐插頭香。不過由於本土疫情延燒，鎮瀾宮表示遵從中央指示辦理，再度停辦搶頭香的活動。

《中央社》報導，另外，台中市長盧秀燕表示，往年春節，都會前往台中市各大宮廟祈福，同時發送市長小紅包。不過因為疫情影響，決定取消原訂在初一、初二的市長發放小紅包行程。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範