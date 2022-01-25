美俄外長談判無結論，顯示烏克蘭「命運無法掌握在自己手中」的悲慘

美俄外長會無結論，或再升為「拜普會」？

2022年1月21日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在瑞士日內瓦會面，就烏克蘭問題展開談判。這場談判涉及歐洲安全與避免軍事衝突的可能性。布林肯更形容會談「坦白且實在」，雙方都希望透過外交途徑來緩解僵局。

雖然美、俄雙方仍無實質進展，兩國仍希望可以保持一定對話。布林肯在會後表示：「我們本來就不期望這次會議會有任何結果，但認為外交可以更暸解對方的想法與意見。」但布林肯也說：「俄國如果跨越烏克蘭邊境，就又是一次入侵。美國將與夥伴和盟國發動迅速、嚴厲、聯合的反制。」談話顯示美方對俄國態度仍有戒心。

北大西洋公約組織（NATO）及歐盟不斷要求俄軍從烏、俄邊境撤兵，而俄羅斯堅持反對北約東擴、烏克蘭加入北約這兩大訴求。拉夫羅夫不斷重申俄國對烏克蘭沒有威脅，俄方未有進攻烏克蘭的計畫，導致美、俄互相指責對方破壞區域穩定。

拉夫羅夫認為這場對話，對雙方具有良好用處，亦在會後表示：「我沒辦法說我們現在的方向是對或錯，等我們互相交換提案中所有要點的書面回應時，才會知道。」同時，雙方也不排除外界揣測將有新「拜普會」的可能性。

不過根據政治分析公司「R.Politik」的主管史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）在社群網路上表示：「這可能是陷阱，因為任何這類書面回應。都會被用來削弱美國的談判立場。」

普亭三面圍攻烏克蘭，拜登又「口誤」提油救火

1991年，烏克蘭在蘇聯解體後獨立，俄國海軍仍以克里米亞半島港口為海軍基地。不過烏克蘭逐漸向歐、美靠攏，讓俄國備感威脅，擔心軍事基地不保。烏克蘭2014年的「廣場革命」，讓俄羅斯有機可趁，奪取兼併了克里米亞半島。俄國也協助烏東分離主義，讓大量俄人的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩個自治州獨立。

烏克蘭長年處在一個相當尷尬的位置，作為歐洲與俄國的緩衝區，但又在俄國強大的勢力範圍下，使該區的地緣政治相當複雜。國內有親俄派與親歐盟派的爭端，導致烏克蘭對加入歐盟或北約的態度反覆無常，對俄外交政策亦是如此。

烏克蘭現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為親歐盟者，便強化烏克蘭與歐盟、北約的關係。烏克蘭境內多數民眾也希望加入歐盟以振興經濟、加入北約以強化國防，但這些都是俄國總統普亭（Vladmir Putin）無法接受的。如果烏克蘭加入歐盟或北約，代表俄國影響力不如歐、美，勢必動搖普亭在國內的聲望。

在俄國挾持烏克蘭當籌碼的窘境下，美國的立場變得相當重要。《有線電視新聞網》（CNN）報導中寫到「兩個擁有核武的世界強權，正在面對蘇聯解體後最大的考驗。俄國入侵烏克蘭恐觸發繼第二次世界大戰後，位在歐洲最大的戰爭，危及美國『世界強權』的信用。」

但高齡79歲的美國總統拜登（Joe Biden）卻在危急之時口誤失言。拜登於1月19日的就職週年記者會上說：「如果俄國入侵烏克蘭，將被追究譴責；但如果是『小規模入侵』（Minor incursion），則不會採大規模動作。」此番言論造成巨大的反彈，凸顯出美國、北約對烏克蘭態度消極不一，以及與盟友的團結出現漏洞，引發質疑和批評。

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美國務卿訪歐三國外長尋共識

布林肯在赴瑞士與俄國外長會談前，先於1月19日赴烏克蘭基輔會晤烏國總統澤倫斯基、外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。1月20日再前往德國柏林會晤德國外長貝爾柏克（Annalena Baerbock），並同英國副外務大臣柯維立（James Clevery）、法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）舉行四方會談。

在布林肯與貝爾柏克的聯合記者會上，兩人表示四方皆認為外交途徑，是唯一可以解決烏克蘭問題的方法，也同時表示美國必須強化與歐洲的關係以應對該問題。布林肯也在拜登失言後，不斷強調美國與盟友的關係皆無大礙，也將持續與盟友在如同烏克蘭與俄國以外的白羅斯、伊朗等議題，繼續深化合作。

然而，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）1月19日在歐洲議會演說中，再次強調「歐洲戰略自主」，並希望回到「諾曼第模式」（Normandy Format）的四方會談（含烏克蘭、俄國、法國、德國），以減少對美國的依賴。

而在歐洲各國紛紛運送武器支持烏克蘭時，德國基於「不支持出口致命武器政策」，拒絕提供武器並阻止其他歐盟國家出口德製武器給烏克蘭。此外，德國尚未對俄羅斯天然氣宣布禁令，也讓外界開始揣測德國是否真有心準備抗俄？

美日元首視訊會議，確認釣島、台海、烏克蘭步調一致

美國總統拜登與日本首相岸田文雄於1月21日舉行線上峰會，是岸田文雄上任首相一職以來，首次與美國總統會面。

拜登與岸田雖在2021年11月的聯合國氣候變化大會（COP26）上，達成進行「實體」美、日領袖峰會的共識。但因拜登忙於推動難產的「重建美好未來」（Build Back Better）社會福利法案遲遲未行，又加上Omicron疫情繼續蔓延，讓雙方決定改為線上峰會。

這次的會談不外乎又是與中國相關。拜登再度將中國議題，搬上檯面討論，包括台海、香港、新疆局勢以及尖閣諸島（我國稱釣魚台列嶼）的防衛問題。雙方也就中國威脅印太地區的安全與和平有所交流，也對北韓近期不斷試射飛彈展開討論。