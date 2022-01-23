今日疫情本土新增52例：桃園遠雄自貿港區新驗出30例為最多，春節政策不會有大規模改變

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增52例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例，沒有新增死亡。其中有30例是由桃園遠雄自貿港區新驗出，15例由高雄港區驗出。

指揮官陳時中表示，目前對於春節政策，不會有大規模大幅度的改變，不過會針對社區採檢站的疫情狀況，做滾動式檢討。

新增52例本土，桃園遠雄自貿港區新增最多個案

指揮中心今日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為32例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（12例）、法國（3例）、英國（2例）、丹麥、印度、烏克蘭、菲律賓、土耳其、澳大利亞（各1例）移入；另14例調查中。入境日介於今（2022）年1月8日至1月22日。

陳時中指出，今天新增的本土52例中，有2例與西堤群聚相關。其中1例案18364是用餐客人，而案18442則為學校老師。不過2例都是在居隔期間驗出，所以對社區影響較小。

另外圓山飯店傳出員工確診，為案18396。而他的哥哥案18375、以及母親案18441也確診。不過陳時中表示，這3案中，到底是哪一案傳染給哪一案，目前尚未釐清。

另一方面新增個案最多的是桃園遠雄自貿港區，新增30例，而高雄港區則新增15例。另外還有宜蘭飯店工作人員，也被驗出是陽性，相關疫調進行中。

Photo Credit: 指揮中心

桃園遠雄自貿港區新增30例：設置前進指揮所，除亞旭外鴻佰公司也傳出疫情

針對桃園遠雄自貿港區，又驗出30人確診。從一開始的案18219、18220，延伸出的相關案例已經有100位。而目前醫療應變組副組長王必勝也在自貿港區設了前進指揮所，來負責協調與疫情管理業務。

陳時中說明，在自貿港區中，從亞旭的大樓開始，分流動線多重疊，另外交通車是自由座，而餐廳也是共用。以往會依照地域關係劃分風險區域，不過因為自貿港區中交流區域多，所以是以相關感染率劃分。

陳時中也表示，昨天在自貿港區中檢驗1720人，除了亞旭電腦廠之外，鴻海子公司鴻佰也驗出員工17例確診。

另外陳時中也針對自貿港區防疫應變作為進行說明。首先整個加值園區要求全面停工，與案18219以及案18411同職場的員工居家隔離到25日，同住家人則需加強自主健康管理。

而針對移工的部分，亞旭電腦廠有320位移工已經移至集中檢疫所隔離14天。66位確診的移工均已就醫或在集中檢疫所。

對於採檢進度，明（24）日會安排自貿區其他公司員工PCR，共計4500人。而25日則會在加值園區A棟B棟2採3000人，同時發送家用快篩。

另一方面，陳時中指出，會在28日將桃機前進指揮所解編，因為要「將力量拉回遠雄自貿港區」。他表示，目前落地採檢整體流程相對順暢，另外桃機疫情也沒有擴大，因此如果沒有特別的情況，會把力量放到自貿港區。

高雄港區新增15例：會持續設置社區篩檢站

針對高雄港區新驗出的15例本土案例，陳時中表示，大部分是在工作場域內染疫。另外22日公布感染源不明的大學生案18309與案18156以及案18186足跡重疊，因此研判可能由此出現接觸上的傳染。

22日感染源不明的案18306，則發現有與工作人員接觸，因而釐清來源也來自高雄港。

另一方面，陳時中也針對新驗出的個案進行說明。對於案18155看病的診所，新增了一例案18444。案18351與案18350則是工作場域傳染，家中有5位是親密接觸者染疫。

另外案18367是從18251接觸者傳染，案18399則是因為跟案18211公司員工有親戚關係，自行去快篩後驗出陽性。

因應高雄港區的疫情，指揮中心也說明高雄港調查與防制作為。陳時中表示，會持續設置社區篩檢站，包含高雄港篩檢站設置6處、社區篩檢站則會設置2處。另外也會持續透過港區實聯制，通至港埠工作人員制篩檢站採檢。

Photo Credit: 指揮中心

26日可開始預約疫苗、可透過疾管署查詢疫苗接種資訊

發言人莊人祥說明，可以藉由疾管署全球資訊網的COVID-19防疫專區查詢疫苗接種資訊。可以依縣市查詢，也可以用地圖查詢。

另外莊人祥也透露，1月26至28日，可以開始預約第21期的疫苗。

Photo Credit: 指揮中心

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範