2022/01/23,
國際

伊斯蘭國攻擊敘利亞監獄，與庫德族交戰3天近90人死亡

伊斯蘭國攻擊敘利亞監獄，與庫德族交戰3天近90人死亡
圖為2015年與伊斯蘭國交戰的庫德族人｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

伊斯蘭國20日晚間攻擊這座關有至少3500名疑似IS成員的監獄，當中不乏IS高階成員。人權瞭望台組織表示，IS劫走武器與多名IS同夥，此後數百名囚犯遭逮回，但據信仍有數十人在逃。

圖為2015年與伊斯蘭國交戰的庫德族人。｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

（中央社）伊斯蘭國（Islamic State，IS）日前攻擊1座關押聖戰士的監獄，並與敘利亞庫德族部隊發生激烈交火。觀察組織表示，雙方衝突今天進入第3天，已造成近90人死亡。

伊斯蘭國攻擊敘利亞格韋蘭監獄，近90死亡

伊斯蘭國針對敘國東北部城市哈塞克（Hasakeh）格韋蘭（Ghwayran）監獄的攻擊行動，是其「哈里發國」（caliphate）近3年前在敘國境內遭擊潰以來，規模最大的攻擊行動。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「至少28名庫德族安全部隊成員、5名平民和56名伊斯蘭國成員在衝突中喪命。」

伊斯蘭國20日晚間攻擊這座關有至少3500名疑似IS成員的監獄，當中不乏IS高階成員。人權瞭望台組織表示，IS劫走武器與多名IS同夥，此後數百名囚犯遭逮回，但據信仍有數十人在逃。

人權瞭望台組織表示，在美國為首聯軍的空襲支援下，庫德族安全部隊團團包圍這座監獄，並控制IS據以發動此次攻擊的鄰近區域。

成員多為庫德族的敘利亞民主力量（SDF）也表示，格韋蘭北部地區爆發「激烈衝突」，他們在當地發動突襲，擊斃20多名IS戰士。

美國譴責伊斯蘭國的攻擊行動，並稱讚敘利亞民主力量反應得當。美方還說，IS戰士1年多來都在試圖讓遭囚的同夥重獲自由。

為什麼攻擊監獄？學者：增加伊斯蘭國兵力

《半島電視台》報導，過去伊斯蘭國大多把軍事基地以及油田當作首要攻擊目標。不過近期卻轉而攻擊監獄，可能是伊斯蘭國重振勢力的新階段。

華府智庫新線戰略及政策研究所（Newlines Institute for Strategy and Policy）的分析師赫拉斯（Nicholas Heras）表示，伊斯蘭國之所以將目標瞄準監獄，是為了增加軍力。

赫拉斯指出，對伊斯蘭國來說，攻擊監獄是增加成員的好機會。而格韋蘭監獄由於人多，又更吸引伊斯蘭國。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。