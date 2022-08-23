18歲公民權修憲案民調：40-60歲支持不到半數、國民黨群眾最不支持，吳怡農稱公投過關「還差200萬票」

「18歲公民權」修憲複決將在今（2022）年11月26日和九合一選舉同時舉行；「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農和台灣青年民主協會今（23）日共同發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調，根據民調結果指出，支持修憲案、且會去投票的民眾只有39.5％，距離通過門檻還有10.5個百分點，相當於200萬票以上的差距。且各政黨支持者對該議題看法分歧，民主進步黨73.6％支持者力挺，台灣民眾黨40.4％，中國國民黨僅29.8％。

「18歲公民權」將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權。此次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過。這是首次在立法院獲得跨黨派支持在109票全票通過後交付公投，年滿20歲的選民都能參與公投。

花東與離島支持度最低，40至60歲民眾支持比例不到一半

根據壯闊台灣的民調結果，「18歲公民權」修憲複決的全國性民調在八月中進行，同時交叉分析此議題在各區域、年齡層以及不同政黨傾向的民眾支持度。

整體來看，有超過一半的人（53％）都不知道原來年底除了地方選舉，還有此案要公投複決。而在整體受訪者中，表達會去投票且支持的僅有39.5％，距離修憲複決公投通過的門檻50％還有10％以上的差距，也就是至少200萬票，另外會去投票的受訪者中，也還有20％的人表態不支持。

Photo Credit: 壯闊台灣聯盟提供

區域方面，花東與離島地區對修憲支持度最低，為43.5％。六都當中則是台南的支持度54.9％居冠，台中42.4％最低，值得注意的是，台中、桃園的支持和不支持差距都僅有0.1個百分點。

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而不同年齡層的支持度則顯示，20－29歲的年輕族群，最支持下修公民權到18歲，支持率過半達到54.5％；而70歲以上的老年族群，也有50.7％支持；然而40到60歲民眾的支持都比例不到一半，落在42％－45％之間，而50－59歲更是對此議題表達反對，有49.4％，將近半數的人不支持18歲公民權的修憲案。

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而政黨部分，儘管立院當時全票通過修憲案，然而民調發現，目前各政黨支持者對「18歲公民權」立場仍相當分歧：台灣基進黨支持者中有92.5％支持本案，為最高；而民主進步黨73.6％、時代力量47.9％。

台灣民眾黨40.4％，不支持的比支持的還多，有54.5％；中國國民黨支持者願意支持18歲公民權的則只有29.8％，不支持的則多達62.4％。

然而各黨在開始競選活動後，其實都已經表示支持此案通過。民眾黨日前就曾舉辦「十八青年動起來，我是國家的未來」齊步走活動，從立法院步行1.8公里至中選會挺18歲公民權，並在「全台大眾走」中於在各地倡議、力促修憲複決過關。而國民黨日前也召開記者會主張「18轉大人」，強調18歲對社會議題有充足能力探討，更已擔負刑法責任，為了權益、義務的公平性，國民黨會推出一系列宣講活動，倡議修憲複決。

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吳怡農：各政黨應盡力說服支持者

吳怡農表示，希望相關數據的發表與分析，能有助於所有關心「18歲公民權」的個人、團體及政黨適時提出因應策略，讓11月26日的修憲公民複決能夠順利過關。同時，真心推動「18歲公民權」的各政黨應該放下歧見，盡力說服支持者，共同邁過修憲的高門檻。

吳怡農表示，18歲公民權不只是跟上世界潮流的問題，更是公平正義的問題。18、19歲的國人們現在有公民的義務但沒有公民的權利：無論是刑法或民法都視他們為成人，男性更在18歲有服兵役的義務，但他們在憲法下仍沒有投票權。各政黨如果真心支持「18歲公民權」，應該盡力與支持者溝通。

台灣青年民主協會理事長張育萌則表示，2005年民調到2020年，18歲公民權支持度上升三成以上，顯示台灣社會對青年共同參與公共事務的看法已經明顯轉變。如今，18歲公民權在立法院會中獲得不分黨派的共識，期待所有政黨的候選人別打假球，除了喊口號支持「18歲公民權」之外，也要在登記參選時就將「支持18歲公民權」寫進政見，並積極在看板上也寫上18歲公民權的宣傳口號，在基層活動時也應該向選民選傳18歲公民權修憲複決的投票，才能讓18歲公民權真正跨過965萬的高門檻。

張育萌也提到，目前有許多年輕人在地方組成志工團，到處宣傳18歲公民權公民複決，發現其實許多中高齡選民雖然支持此議題，可是不知道年底有這樣的修憲公投複決；呼籲中選會和各政黨應該在距離投票不到100天的階段，加強跟選民的宣傳，不一定要宣傳是否支持，但至少可以呼籲選民要投票。

該民調訪問對象為設籍全國的20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以尾2碼隨機方式抽出電話號碼，於2022年8月11日至8月13日進行訪問，有效樣本1519人，在95％的信心水準下，誤差約正負2.51個百分點，並依內政部20歲以上人口資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構，調查單位為山水民意研究股份有限公司。

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核稿編輯：羅元祺