自疫情大流行以來傳播速度最快的變種病毒，甚至在世界各國形成「Omicron wall」

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

「Omicron是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）流行以來傳播速度最快的變種病毒」，這句話最近常常被人們提起。

為什麼呢？我們來看看。

病毒傳播的速度

我們測量病毒傳播的關鍵步驟是從一名感染者開始，並估計有多少其他人會從該人身上感染病毒。

根據美國CDC的數據顯示，在測量個體之間的傳播速度時，「麻疹病毒」是最具傳染性的病毒。

麻疹傳播速度多快呢？1名麻疹患者可感染12-18人，使其成為最具傳染性的疾病，還好有疫苗可以預防。而接觸麻疹的10個易感人群（未接種疫苗/從未患過麻疹）中有9個會生病。

但Omicron在這方面也是狠角色 ，緊隨其後。

在「未接種疫苗」、「未受保護的人群」中，每個感染Omicron變種病毒的人可以感染7-14人。所以Omicron在11月下旬首次被發現後，它成為自大流行開始以來傳播速度最快的變種病毒。甚至在世界各國形成Omicron wall！

接下來，我們來說說幾個名詞吧。

R0值

我們用來量化傳染病爆發的一個名詞是 R0值，發音為「R naught」值，稱為基本傳染數。

R0值表示在沒有人接觸或接種過這種疾病的人群中，一個人將病毒傳播給其他人的平均次數。

麻疹病毒的R0值在12到18之間。原始Covid-19病毒株，R0值則是2-3。Delta變種病毒R0值則是在5到7之間；而Omicron，大多數人估計它是Delta的1.5到2倍。這意味著Omicron的R0值在7到14間。

Rt值

但是在現實動態傳播上，感染傳播的另一種數學度量稱為 Rt值，有效傳染數。

Rt值，它考慮了「疫苗接種水平」和對「先前接觸的免疫力」等因素，並且可能低於R0值（基本傳染數）。因為Rt 值是在持續的大流行期間測量的，所以Rt 值表示「更即時（real-time）」病毒的感染率。

Rt值可能會根據實際情況每分鐘變化。對於Delta，Rt值是3.5到4；而對於Omicron ，科學家們估計Rt 值在3.7到4.2之間。

世代時間（Generation time）

所謂的世代時間（generation time）：即從第一個人具有傳染性到他們感染的人也具有傳染性之間經過的天數。

對於麻疹，這世代時間大約需要12天。而在Omicron，這只需要4到5天。因此儘管Omicron的R0值比麻疹病毒低，但是Omicron 的世代時間較短，所以每單位時間 Omicrin 病例的增長速度比麻疹更快。這就是Omicron變種病毒比麻疹病毒厲害之處。

研究指出：Omicron較高的傳染性

有六篇初步研究報告顯示，Omicron 能夠更容易地侵入上呼吸道，但在感染肺部方面效果較差，這將有助於解釋其較高的傳染性、較低的死亡率、以及症狀類似一般感冒。

香港大學在實驗室環境中進行的研究發現，Omicron在人類支氣管中的複製速度比Delta變異株快70倍，但在感染肺部的效率卻低10倍。來自劍橋大學、魯汶大學、東京、利物浦和聖路易斯華盛頓大學的病毒學家們撰寫的其他論文也都證實了這一現象。

另外最近，科學家收集美國國家籃球協會籃球運動員的PCR測試，該數據顯示：

感染Omicron的個體在感染的最初幾天內就變得具有傳染性，病毒載量很早就達到峰值。 Omicron病例的平均感染時間為9.87天。相比之下，Delta感染的平均時間（10.9天）要長一天。

最後，面對Omicron強大傳播能力，還是提醒大家要去完整接種疫苗！戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免密閉空間的群聚。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航