「居家照護」分哪幾種？與家庭托顧、日間照顧又有什麼不同？

小娟的爺爺二次中風出院後，又歷經了機構照顧、外籍看護，現在爸媽又為了接下來的照顧問題焦頭爛額，小娟也想為家人盡一份心力，上網查之後才發現，原來還有居家照護、家庭托顧、日間照顧，看到各種照顧模式，究竟要怎麼選擇呢？

其實可以從家人的失能（或失智）程度、家庭的人力與經濟資源，甚至是生活型態做綜合評估，以下先與大家介紹居家照護、家庭托顧、日間照顧是什麼？再來評估您的家庭適合哪一種照顧方式。

一、居家照護

居家照護服務又分外籍看護、政府長照服務（長照2.0）、居家照顧服務員等等。

以上各種居家照護的方式各有其優缺點，但共同點都是能到您的家中，將居家照顧服務提供給您的家人。讓您能依據目長輩前的狀況（失能或失智的程度），選擇彈性配搭的照顧方案。

例如您有使用政府的長照服務，但若需要更多長照服務、而政府無法提供時，便可自費使用居服員服務，目前有優照護APP可供線上預約專業居服員，在時間與時薪選擇的彈性空間都更大，以滿足照顧家庭各種個別性的需求。

提醒您，無論是外籍看護或是政府長照服務都有其申請條件限制，像是外籍看護申請須符合巴氏量表；政府長照服務須符合長照2.0申請條件，可直接撥打長照專線1966。

居家照護的工作範圍：以跟患者或被照顧者有關的事項為範圍

1. 身體照顧服務

包含協助或維護行走安全、洗澡、協助如廁、大小便處理、更換尿布、更衣、協助上下床及移位、翻身拍背、被動關節運動等等。



2. 日常生活照顧服務

陪同外出散步、陪同回診等等。



3. 其他家事

備餐、清潔衣物、房間整潔等，是以被照顧的家人為限。

二、家庭托顧

家庭托顧如同「保母」的概念，我們們將家裡的老人或身心障礙者送到照顧服務員的住所（托顧家庭）接受照顧，家庭托顧是一種介於居家與社區照顧間的服務模式，由托顧家庭在日間協助照顧失能老人，目前每一托顧家庭收托不得超過4人，並且有分全日與半日服務，每日收托時間以10小時為原則，不超過12小時。

家庭托顧可以讓照顧服務員在照顧自己家人同時，可以讓其在家創業穩定經濟收入，還能維持其家庭功能的完整性。

家庭托顧的工作範圍

1. 身體照顧服務

包含協助如廁、沐浴、穿換衣服、口腔清潔、進食、服藥、翻身、拍背、簡易被動式肢體關節活動、上下床、陪同運動、協助使用日常生活輔助器具及其他服務等等。

2. 日常生活照顧服務

包含換洗衣物之洗滌及修補、文書服務、備餐服務、陪同或代購生活必須用品、陪同就醫或聯絡醫療機構、文康休閒及協助參與社區活動等服務。

3. 安全性照顧

注意異常狀況、緊急通報醫療機構、協助危機事故處理及其他相關服務。

目前家庭托顧受「長期照顧服務法」規範，若您想查詢社區內是否有提供家庭托顧服務，也可打1966進一步諮詢喔！

三、日間照顧

日間照顧是讓長輩白天到日間照顧中心接受、但不過夜的照顧模式

在日間照顧中心會有專業的照護團隊照顧長輩，可自由選擇上午班、下午班或是全日班。不僅減輕家庭的照顧負擔，長輩也可藉由日間照顧中心所設計的活動，增加認知功能、社交互動，進而延緩退化速度、維持長輩身心狀態。

日間照顧的服務內容

照顧管理（含午餐、點心、午憩等服務）。 生活照顧服務。 協助及促進老人自我照顧能力。 辦理老人教育休閒活動。 提供福利、醫療諮詢及轉介服務。 舉辦老人家屬教育方案支持團體及聯誼性活動等等。

適合對象

失智症的長輩、行動不便需要協助的長輩等等，家屬或外籍看護亦可在旁陪伴。

如同家庭托顧，若您家中的長輩有日間照顧的需求，可直接撥打1966洽詢，在您打電話之前，可將長輩的基本資料準備好，以便在電話中快速核對。

調整搭配最適合您的照顧模式

看完以上三種模式您是否更加清楚了呢？我們再次幫您做個小小總結：

居家照護：在居家環境中進行照顧服務。

家庭托顧：在照顧服務員的住所（托顧家庭）接受照顧。

日間照顧：在日間照顧中心接受照顧。

除了自費的居家照護服務，若要申請政府的長照服務，都有其條件資格限制，因此若能依據長輩目前的狀態做綜合評估後，調整成最適合您的照顧方案，例如日照中心與優照護的居家照顧服務「混搭」，讓長輩能得到最適切的照顧，也能維持全家的生活品質。

備註

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航