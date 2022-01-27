2022/01/27,
健康

精蟲數量足夠為何還是無法受孕？也許可以測試進階的「精子結合力檢查」

精蟲數量足夠為何還是無法受孕？也許可以測試進階的「精子結合力檢查」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

男性不孕症主要分為兩大類：性功能障礙及精蟲質量不佳。因性功能障礙的男性無法順利進行性行為，從而需要到醫院就醫治療。而精蟲質量不佳的男性，有部分是因為先天性疾病或遺傳而不孕，但大部分男性從行為和外觀是無法察覺的。

文：李俊逸醫師

在男性不孕症檢查中，一般的精液分析可以檢查精蟲數量、精蟲形態以及精蟲活動力。但部分個案的精液分析檢查結果很正常，卻仍無法順利懷孕，這時候不孕科醫師會建議進行進階的精蟲檢查，而其中就包括精子結合力檢查。

精子結合力檢查適用對象：

  • 人工受孕失敗多次
  • 試管嬰兒療程無法成功懷孕
  • 精液分析數值正常卻無法順利懷孕

精子結合力檢查HBA在人工生殖療程中的角色

人工生殖中分為人工授精（簡稱IUI，坊間也稱為人工受孕）以及試管嬰兒（簡稱IVF），而試管嬰兒療程中也有許多不同的療程類型和輔助技術。HBA檢測能幫助醫師預測人工生殖療程的成功率，也能幫助判斷是否需要使用單一精蟲顯微注射術（ICSI）。

HBA檢測的結果與試管嬰兒成功率的關聯

根據一項192對夫妻參與的研究，HBA檢測能提升男性不孕症的診斷準確度，精子結合力低的男性會有較低的授精率和懷孕率。HBA檢測適合作為療程中的輔助檢測工具。

HBA

HBA ≤ 15％

15％ ＜HBA ＜ 35％

35％ ＜HBA ＜ 60％

HBA ≥ 60％

授精率

67.9％

73.1％

72.5％

77.1％

懷孕率

26.9％

42.4％

41.4％

52.0％

男性不孕症不再只是傳說

說到不孕症，人們常常聯想到女性月經異常或各種婦科疾病，但不孕症並非是女性專屬的疾病。世界衛生組織（WHO）近年來不斷下修精蟲標準，預示著現今男性的精蟲狀況逐年下降的趨勢。根據台灣國健署統計，在2019年中，在當年度所有做人工生殖療程中的夫妻中有10.9％因男性不孕症而就醫。

男性不孕症主要分為兩大類：性功能障礙及精蟲質量不佳。因性功能障礙的男性無法順利進行性行為，從而需要到醫院就醫治療。而精蟲質量不佳的男性，有部分是因為先天性疾病或遺傳而不孕，但大部分男性從行為和外觀是無法察覺的。

男性該來醫院做精液檢查的時機

  • 準備結婚前
  • 婚後開始備孕前
  • 備孕1年仍無法懷孕
  • 準備進入人工生殖療程前

近年來積極推廣「預留未來生育力」的概念，除了女性的凍卵療程外，單身男性和已婚夫婦也有凍精和凍胚療程。單身男性若需要長期處於高危險環境或需要接受荷爾蒙治療/化放療前，可以考慮做凍精療程，為自己的生育力做「保險」。已婚夫妻在35歲前未有生育計劃，可以考慮做凍胚療程，把握25歲至35歲的最佳生育時期。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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