「脈動性耳鳴」聽起來像什麼聲音？可能導致哪些併發症、又該如何治療？

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎蘇亦昌醫師來到照護線上。

蘇亦昌醫師：大家好，我是蘇亦昌醫師。

蘇亦昌醫師：耳鳴就是指我們會聽到一些在環境中，應該沒有的一個聲音，至於脈動性就是說這個聲音，它好像跟我們的脈搏是同步的，是有一個脈搏的現象，我們就會叫做脈動性耳鳴。

劉育志醫師：脈動性耳鳴聽起來像什麼聲音？

蘇亦昌醫師：會咻~咻~咻~咻~的這樣子，一個聲音的感覺。

劉育志醫師：其他人能夠聽到患者的耳鳴嗎？

蘇亦昌醫師：通常耳鳴只有自己聽得到，旁邊的人是聽不到，當然醫生有時候會拿聽診器去聽，醫生透過聽診器，可以聽得到這些脈動的聲音。

劉育志醫師：脈動性耳鳴可能伴隨哪些症狀？

蘇亦昌醫師：有些病人他會自己發現說，他好像壓住某一邊的喉嚨，或者是壓住耳朵後面的地方，壓住聲音可能就會不見，但是放開又會跑出來，另外這種聲音，因為有可能是跟血流有關，變成24小時都會有，所以可能周遭比較吵雜的時候，也許不明顯但是在比較安靜，特別睡覺的時候，聲音會特別明顯，甚至有些人會產生，睡眠困擾的問題。

劉育志醫師：哪些原因可能導致脈動性耳鳴？

蘇亦昌醫師：我都會形容脈動性耳鳴，就好像我們的耳朵，理論上跟我們旁邊的血管，中間是有圍牆，就好像隔牆有耳，但是今天如果這個牆壁變薄，或者是隔壁這個血管的血流增加，不管這個血流增加是正常的，或是不正常的，他可能耳朵就會聽到，本來不應該聽到的聲音，所以大部分是跟血管有關，而且這個牆壁又變薄，才會產生脈搏性耳鳴。

劉育志醫師：脈動性耳鳴可能導致哪些併發症？

蘇亦昌醫師：大部分的脈動性耳鳴是，除了剛剛講的影響睡眠、生活品質以外，是不會有太大的併發症，但是偶而會發生，因為這種聲音太吵，反而會間接影響到聽力，最常見的併發症，可能就是部分聽力的損失。

劉育志醫師：如果有脈動性耳鳴，需要做哪些檢查？

蘇亦昌醫師：如果我們懷疑脈動性耳鳴，這大部分都是聽病人描述的，第一個就是我們會說，我們醫生也會幫忙壓壓看喉嚨或者是耳朵後面，不管是左邊右邊，這個聲音會不會不見，第二個就是我們會用聽診器去聽一下，聽不聽的到聲音，第三個我們當然就是會做一些，跟血管有關，以及跟耳朵附近骨頭有關的一些檢查，這個檢查大部分都是指核磁共振，或電腦斷層，這兩種比較不侵入性的檢查。

劉育志醫師：脈動性耳鳴要如何治療？

蘇亦昌醫師：如果檢查起來發現是血管血流增加，而且這個血流增加，是跟不正常血管有關的話，當然我們就會去治療這個不正常的血管，但如果是血管都是正常，可是牆壁變薄，就有可能去做一些手術，把這個牆壁變厚，這個牆壁其實是指骨頭，我們可以把耳朵後面的骨頭增厚，不過這種手術其實很少做，因為大部分我們是會建議病人，如果可以適應這樣子的症狀，其實就可以適應。

或者我們可以用一些簡單的藥物，讓他血壓變得比較平順，心跳比較不會那麼快，有時候這種症狀也會改善，我們就比較不會去治療，這種牆壁變薄的狀況，所以大部分的治療，特別是侵入性治療，會比較針對是有不正常血管，或者是那些血管的位置比較特別，然後我們會針對那個去做治療。

劉育志醫師：所謂不正常的血管大概是有哪幾種狀況？

蘇亦昌醫師：最有名的例子大概就是，所謂的動靜脈廔管，動靜脈廔管基本上我們都會形容，好像動脈跟靜脈，兩個不小心接錯線，接錯線了以後，會讓靜脈系統的壓力，因為受到動脈的壓力，不正常的升高，壓力升高以後，就會讓骨頭旁邊的耳朵，去聽到這個聲音，他就會產生脈動性耳鳴。

劉育志醫師：到什麼程度會建議接受治療？

蘇亦昌醫師：我們會分兩種狀況，第一種是如果一系列的檢查，看起來這個脈動性耳鳴，特別是有不正常血管的這種血流，不會對腦部有產生危險的話，這大部分是不會建議治療，除非影響睡眠，影響生活品質，非常非常的困擾，但是如果我們檢查發現說這種脈動性耳鳴，即使不影響他的睡眠，但是卻已經開始影響了，腦部正常血流的話，這個我們就會建議治療，因為這個會怕未來，腦部會有一些中風的症狀出現。

我碰過一個四、五十歲的女生，她就是因為睡覺受到嚴重的影響，她說她已經幾乎，沒有一天好好睡過了，後來我們檢查就是發現，在她的右耳後面，有一個動靜脈廔管，這個廔管是還沒有影響到腦部，所以還不會有生命危險，但是試過了一些簡單的藥物，完全沒有辦法改變他的睡眠，反而她已經需要依靠，很多很多的安眠藥，才有辦法勉強入睡。

這樣我們當然就會建議說，因為現在有比較非侵入性的介入型治療，就可以幫他解決這個問題，所以後來我們就是用這種栓塞的技術，去找到那個不正常血管所在，我記得我們只用了五個線圈，就把不正常的血管給栓塞掉，通常這種狀況下，一做完治療，那個聲音馬上就會不見，所以生活可以得到大幅度的改善。

劉育志醫師：感謝蘇醫師來到照護線上，我們下次再見。

蘇亦昌醫師：好，謝謝大家。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航