【專訪】「AI數位牙醫」曾明清：「恐懼失明」是我人生重要轉捩點，從此踏上醫務管理之路

文：邱文通

四○年代中期，出生在新竹竹東客家庒的家中長子，曾明清不僅標誌著當時台灣社會一股奮發向上的氛圍、客家人勤儉的特質，以及長子光耀門楣的抱負，而他都加以融合並實踐之外，更在執業之後，透過正確的口腔衛生教育來服務大眾、辦理網路線上教學來服務同業，籌組「AI數位牙醫」國家隊和「牙醫師鐸獎」來共同防疫、抗疫，讓自己成為別人眼中的貴人。

曾明清上有兩個姊姊、下有兩個弟弟。日式教育的父母親，學歷都不高，更是「望子成龍，望女成鳳」。小時候家境不好，父親為求更好的生計，毅然決然帶著包括曾明清在內的三個孩子到台北打拚，「當時我十歲。北上讀書應該是我人生第一個轉折點！」曾明清緩緩說道，家裡窮，父母認為只有努力唸書，才能改變人生，「我不負父母的期望，從國中、高中，成績都不錯，最後考上牙醫系。」

作文《養鵝記》贏得老師的激賞

曾明清國中的功課表現優異，和老師發自內心的激賞與鼓勵有很大關係。他回憶指出，國中一年級第一次作文課，題目好像是自我介紹，他寫了小時候和奶奶相處情境的《養鵝記》，沒有華麗的詞藻，只是生動寫實地描述如何看著奶奶養鵝的實況，同時幽默地敘述他如何用雙手在鵝脖子上輕柔地上下按摩，協助牠吞下食物的動作，結果那篇作文獲得國文老師胡憲綱的青睞，不僅讚譽有加，還公開給全班同學，甚至推薦他去參加演講比賽，「這讓我受寵若驚，也因而產生了無比的自信心，自此之後功課突飛猛進，最後國中三年的總成績是全校第二名，並如願考上建國中學。」

曾明清記得，這位讓他終身感念的胡憲綱老師，當年約六十來歲，是一年級的班導師，「老師是所謂來台灣的外省第一代，有著濃厚的鄉音，他上課時講的國語，我常常聽不太懂，但老師的公開讚許卻大大激勵了我，他是我人生的第一位貴人。」

國中二、三年級的導師李鈞俊老師，則是曾明清相處最久、至今難忘的老師。記憶中的李鈞俊老師，除了認真教學之外，還會挑選一些學生，跟他學國畫、學書法、打拳練劍，爬大山小山⋯⋯，「老師真是多才多藝，甚至大膽到帶同學們去爬玉山，那時不知有多少父母親都嚇壞了呢！」

曾明清跟李老師一路學國畫到大學畢業。大學時代，擔任國畫社長期間，還邀請老師當社團指導老師。「學國畫，對我日後當牙醫師所要具備的美學素養有很大的幫助；老師教學熱誠，對我日後事業的經營也有深遠的正面影響。」曾明清娓娓道來：「李鈞俊老師更打開了我的視野，也是我的貴人之一。」

Photo Credit:醫學有故事（曾明清提供） 曾明清醫師早期的國畫作品，非常的專業，但他停筆多年，期待退休之後再試試。

因視力不佳選擇醫務管理

曾明清功課好，固然讓父母親放心，但可能是遺傳自媽媽的，從國小開始就深度近視，卻讓倆老既擔心又費心。到台北之後，父親常常辛苦帶著他四處看眼科。一直到大學，還常跑大醫院手術開刀（視網膜剝離），因為視力問題不用當兵，那時羨煞不少人，可是他一點兒也不開心，因為牙醫師看診時需要長時間、近距離在強光下聚精會神，為了讓自己的職業生涯不因過度使用眼力而失明，開業後十分在意保護眼睛，盡可能多請人手幫忙，因而採取聯合執業，希望透過分工，降低看診壓力及風險。「恐懼失明的思維，讓我從此踏上醫務管理之路，是我人生最重要的轉捩點。」曾明清說出這段話的語氣裡透著堅信和篤定。

1984年，曾明清開業沒多久，就聘請了幾位學弟妹一起工作，當時病患不多，也沒有勞健保，如何讓大家有病人可看，有基本收入，可說是大問題。當老闆很辛苦，員工人來人往，診所好像是職業訓練所，虧錢的居多。

當時經營牙科不易的客觀事實，加上先天性的眼睛不好，讓曾明清深知，他的牙醫事業不能單打獨鬥，需要組織一個強而有力的團隊，才能發揮經營效益，因此，他要加強組織領導與人際溝通的專業知能，同時要營造一個優質聯合診所，好讓聘任的合作醫師可以發揮所長，安心看診。於是，從1986年起，他開始四處聽演講、學管理，甚至花大錢請診所經營管理顧問分析問題、解決問題。

之後，曾明清開過三家小型連鎖診所、發展108家策略聯盟合作診所。1999至2003年，接受台大及北醫大醫務管理學的正規訓練，並以45歲高齡取得MBA碩士學位。「學醫務管理，雖未讓自己帶來很多實質的財富，卻幫助自己的視野、胸襟開闊了許多，牙醫生涯也豐富了許多。尤其，在人生的智慧，心靈的財富方面，收穫遠超過預期！這些或多或少都有受到施滿室的啟迪。」

在開業前十年的這段時間裡，曾明清頻頻到企管顧問公司上課學管理，但自己不看診，到處趴趴走取經學習的經營方式，不僅無法獲得家人的認同，還因而斷送一個美好的婚姻，「這是我人生中的第一個挫敗，但我並未因此放棄理想。」

開辦OHI網路學堂著力最深

2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情席捲全球，台灣也不例外，曾明清發起「AI數位牙醫」國家隊，召集108位牙醫菁英，準備以台灣優勢的牙醫人才暨資源，協助因COVID-19（疫情重創的國內外民眾甚或國家，發揮人溺己溺的精神。

依照「AI數位牙醫」國家隊計畫，短期目標是：全民抗疫大作戰，口腔保健最重要；減少社區傳疫情，遠距醫療做前鋒；到宅牙醫不打烊，自主管理一口發；停診停課不停學，AI牙醫做得到。中長期目標是：協助牙醫診所解決營運困境、傳統牙醫產業數位升級轉型，並透過各界的資源整合，發揮台灣AI數位牙醫軟實力，開發國際市場。