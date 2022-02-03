諸葛亮「隆中對」裡的漢末形勢（上）：不選擇輔佐曹操、孫權，是為了「復興」漢帝國

文：蓮子水共同體

明朝羅貫中所著的《三國演義》是中國的四大名著之一，不僅在當代曾被改編成許多動漫、遊戲和戲劇節目而為人所熟知，就連滿清王朝的奠基者努爾哈赤都稱其從中學得許多戰爭謀略。

然而，三國演義究竟不是正史，而且許多現代人應該可以同意，即便是讀所謂正史，也只需當其為一種參考文獻，不必全然採信之。讀史時最重要的是能夠從中磨練對世事的判斷與思辨能力，以求適時修正自身不合時宜的觀念或心態。

歷史雖然是不能改變的過去式，卻可以啟發我們寫下有助未來發展的現在式，創造有希望實現的未來式。

《三國演義》固然很精彩，但是三國時代畢竟與羅貫中相差1000多年，而我們又與羅貫中相差6、700年，所以，我們還是很有空間可以重新檢視三國歷史，思索不一樣的「三國文學」相關議題。

要了解三國時代的局勢，有很多種切入的方式，但是遵循《三國演義》的方式，從漢朝末年的「黃巾之亂」談起，或許算是最能理解三國發展脈絡的方式。由於黃巾之亂是由太平道教主張角所發起的革命，所以當中不免有些神秘主義的元素，如畫符誦咒，勸人悔過，為人治病的儀式在內；因此，要形容「黃巾之亂」和清末的「太平天國之亂」一樣，是以宗教為主調的農民反抗大概是可信的。

不過，要說這類暴動純粹是農民的盲目躁動，所以終究難以成事，也未必盡然。實際上，就在黃巾之亂爆發的前十多年，漢朝曾經發生兩次黨錮之禍，當時被鎮壓的所謂清流派（也就是儒家理想主義者）。因為被朝廷當局列為黑名單，所以有不少知識界的文人不得不開始過起隱居生活，而當「黃巾起義」引發風潮時，他們很可能就加入了其中「蒼天已死、黃天當立」的革命行列。

《三國志十三》台灣光榮特庫摩發行 三國遊戲中的張角

只是，黃巾之亂的領導人張角後來（可能是染疫）病死了，後繼者沒有他的明星魅力，再加上朝廷讓一些頗有領袖氣質的儒教官僚掌握了平亂的主導權，所以暴動就被鎮壓下去了。

所以，要檢討黃巾之亂為何沒能成功？ 義軍運氣不好，遽失領導人，可能是一，但儒教知識官僚仍舊傾向力挺漢室，也是重要因素。

那麼，為什麼這些儒家知識官僚會如此「捨不得」背棄漢室呢？

有一個很重要的因素自然是儒家對學子的教育講求「君臣之道」。為人臣子多自認盡力輔佐君王，成就帝業才是儒生的本分，在這種情況下「皇帝家族的血脈」也就很自然的成為帝國穩定的重要力量，而「外戚大臣家族」也因此得到相應的保障。

畢竟，只要皇帝家族還在，大臣家族的特權也會獲得一定保障。如此一來，君臣之間很自然地就會為共同利益而合作，即使是較外圍的儒教官僚有機會掌權，也不敢輕易離開。

畢竟，儒教在漢武帝時成為「正教」之後，就很自然成為「經理人」的宗教，而「儒教經理人」是要在「大型政府機構」才能發揮行政和議政才華的。如果輕易「罷免」不適任的君主，而又只有一人能夠成為「新皇帝」，剩餘的「儒教經理人」若是不能被新皇帝所喜，個人前途依舊茫茫無憑。

在這種情形下，即使君主不適任，只要別太過妨礙政府運作，大多「儒教經理人」還是會選擇繼續與君王共治。這時有人意圖「篡奪」皇帝家業，反而會成為儒教知識群中的重罪，當共同聲討之。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

另一方面， 因血統而坐上皇位的皇帝與「宦官集團」之間的關係，本就很容易形成「互相依賴」的關係，所以，不論對清流派或濁流派的儒教人士而言，他們都不會希望「宦官集團」的勢力過大。只是，東漢的皇后既多是「外戚儒臣集團」所推舉，皇帝如果希望皇室可以擁有更大的權力，自然就會偏向「宦官集團」尋求合作。

在這種情況下，宦官集團在儒教知識份子圈的名聲自然不會太好，而這種情況下也往往令不甘被大臣們挾持的皇帝與宦官集團更為靠近。

不過，權力人士間這種互相傾軋的情況久了，帝國結構不免受到破壞，等待黃巾軍起義時，登場的各路英雄，不免各有打算，無法齊心協力、共同打拼。

只是，到底要怎麼處理「解體中」的漢帝國呢？要恢復、重建、還是另起爐灶呢？大多人似乎只能在「戰」與「和」間做出選擇，走一步算一步，沒能對天下的未來做出更多的規劃。

另一方面，如前分析，由於儒教的影響，「保留劉家皇室」仍然成為許多人的重要謀略之一。也因如此，因黃巾之亂在潁川一帶開始展露頭角的曹操，即使後來政治與軍事力量雄厚，也不敢貿然稱帝，而且還把自己的女兒嫁給了獻帝為后，成了漢室的外戚。

從這點看，曹操確實是相當忌憚儒教文人圈的影響力的。另一方面，由於曹操的父親曹嵩是宦官曹騰的養子，所以，他的家族與宦官集團的關係也是很密切的。這讓他的身份顯得特別矛盾而複雜。某種程度上，他似乎與各方勢力都牽得上線，但卻又無法得到任何一方勢力的真正認同與信任。

這也許就是諸葛亮在「隆中對」告訴劉備的：「曹操比於袁紹，則名微而衆寡。然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之衆，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。」比起袁紹，曹操的出身其實是很不好的，他能夠打敗出身良好的袁紹靠的不僅僅是佔了天時，其謀劃能力也是很強的，所以才能成為一方之霸，現下天子既在其手中，實在不宜與其爭鋒。

曹操像｜Photo Credit: Dhugal Fletcher CC By SA 2.0

當然，上述的說法是出自於陳壽所編的《三國志》，後為《三國演義》所引用而為人所知。先不論這段話的真實性如何，但似乎點出了當時（赤壁之戰前）的情況 —— 曹操既有雄心，也有實力，卻不為「清流派」的儒士與名士們所喜。