諸葛亮「隆中對」裡的漢末形勢（下）：這個策略為何一開始成功，最後卻走向失敗？

文：蓮子水共同體

滾滾滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。 是非成敗轉頭空。 青山依舊在，幾度夕陽紅。 白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。 一壺濁酒喜相逢。 古今多少事，都付笑談中。

上面這首《臨江仙》有很多人會以為是明朝羅貫中的作品，但其實這首詞是清初毛宗崗父子評刻三國演義時將其加在卷首之上，才為後人所知的。至於這首詞真正的原始出處，其實是明代才子楊慎為其所著《廿一史彈詞》第三段《說秦漢》所填的開場詞，由此我們也可看出「三國文學」在流傳過程中，其實是不斷隨著時空改變而更迭的。

漢代既是華夏東亞的上古第一帝國，在其崩潰的過程中，最無所適從的，自然是其所庇護的劉家宗室和儒教文士。而劉備之所以能在漢末亂局中，逆勢成為第三股勢力，不僅得力於手下武將的齊心賣命，諸葛亮的費心謀劃自然也是功不可沒。

事實上，不僅三國時期的謀士面臨如何「解構」儒教這個巨大的思想難題，後世的華夏文人，每每在遇到不同的時代與個人危機時，也都避不開這個難題。

三國的「謀士們」既是最先面臨這個難題的一批人，他們的策略自然也就成為後世文人的檢討反省的標的。其中，「隆中對」既為「三分天下」的重要關鍵，我們自然會想問這個策略為何成功？又為何失敗？

也許我們可以先看看「隆中對」時的大局 ⋯⋯

當時，也就是赤壁之戰前，曹操因為打敗了袁紹，勢力算是最大，而東吳集團基本上只能算是收留很多中原大族的地方勢力，其他地方勢力還有關中的馬騰、漢中的張魯、益州的劉璋，而劉備，或許有些人望，但基本上沒有自己的地盤⋯⋯。

從這角度看，赤壁之戰前的劉備其實沒有什麼什麼好輸的，在這種情形下，他會接受諸葛亮的建議「放手一博」的機會確實很高。

再看歷史，東西漢的皇帝不乏「流落在外」的「劉家子孫」坐上皇帝寶座，劉備的宗室身份在這種情況下確實可以號召一些人，共同復興漢室。

另一方面，曹操手中雖有漢獻帝這張大牌，但由於曹操出身宦官集團，而且很多儒士認為正是因為他的祖父曹騰居心不良，立了年幼不適任的皇帝，才使得朝政大亂。除此之外，善於謀略的曹操認為「禮不可以治兵」，行事頗不得儒家人士所欣賞，這讓曹操後來的勢力雖大，在儒士間的名望卻始終不高。

雖然名望有瑕疵，但曹操算是非常善於評估戰爭形勢之人，因此，他會想要在打敗袁紹後，乘勢伺機奪取荊州，其實是非常合理的盤算。只是，在「赤壁之戰」中，他先前的好運似乎已經用盡，最後大敗而逃，反倒使得劉備成為此戰的最大贏家。然而，就如孫子兵法上所說，「自古善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝」，善於作戰者，多會先做好防禦工作，等待敵人暴露缺點，再一舉進攻或反攻。

關於這一點，劉備陣營似乎就沒能做到，而這點也多少與諸葛亮的謀略有關。

按照諸葛亮的計策，劉備應該效法先祖劉邦，先占有巴、蜀、漢中，再奪取關中，最後從關中出函谷關平定中原。

這是一套曾經成功過的策略，而且成功者正好是漢朝的開國皇帝劉邦，劉備自然躍躍欲試。更何況，諸葛亮還加上一條路徑：從荊州取道宛城，挺進洛陽，兩路夾攻，聽起來確實勝算大增。

只是，在戰場上，「將通於九變之利者，知用兵矣」，如果將軍沒有掌握變化的方法，即使了解地利、但是如果無法適時處理其相對應的弊害，終究還是很難得勝。

先談「荊州」—— 三國時代的「荊州」是一個「州」，行政層級在「郡」之上，所以荊州之下，又可以再分為好幾個郡，而從赤壁之戰後，曹操就決定只要守住北部的襄陽和江陵就好，自己則引軍北返。

從這點看，曹操在赤壁敗戰後，立即醒悟，隨機應變，「先為不可勝，以待敵之可勝」，江南先以守為主，等待孫劉聯軍彼此自相矛盾即可。

在三國中，結盟往往是非常不穩定的，所以，後來，果然如曹操所料，搶荊州、殺關羽的，正是孫權陣營。

當然，曹操可以做此判斷，或許與他對關羽的了解有關。雖然，諸葛亮是建議劉備以孫權為盟友，不過，身為北方人的關羽卻似乎非常不喜歡這個主意，不但拒絕和孫權結親，而且還用「狢子」這種帶有敵視南方人的字眼稱孫權，可見雙方的結盟是很脆弱的。

簡言之，曹操對軍情的判斷並未因赤壁大戰的失敗而失準，而且很快就找到應變的方法，其用兵確已達到「老謀深算」的層次。

Photo Credit: 玖巧仔 @ CC BY-SA 3.0 三國疆域圖

再談「益州」：

東漢末年的長江流域分為三州 : 依漢化程度來排列，依序應該是揚州、荊州、還有益州，這意味著：益州雖然被列入漢代疆域，但是那裡還有很多人與中原文化的接觸並不深。

此外，益州也是當時長江三州當中最大的一州，疆域包括今天的四川、雲南、貴州、陝西的漢中大部分地區以及緬甸北部、湖北、河南一小部分，所以，從地利上而言，若是能據有益州，確實就有與曹操、孫權相抗衡的實力。

然而，三國中，蜀漢是最早滅亡的，所以，到底，諸葛亮為劉備設計的「隆中對」出了什麼問題？

最明顯的問題，當然是出在劉備的兒子劉禪身上。劉備固然願意和諸葛亮一起冒復興漢室，但劉禪顯然並沒有繼承父志的意圖，這對於曾經為建立蜀國而努力的一幫老臣而言，自然是很無奈，不過在儒家禮數之下，以復興漢室為號召的老臣們似乎也很難有所改變。

（下面是諸葛亮在47歲時寫的《前出師表》，透露了不少身為「老臣」的擔憂。）

從27歲，在隆中為劉備獻策，到47歲，在成都寫出師表，諸葛亮的心境顯然起了極大的變化他；不會不知道，這20年來的天下情勢起了很大的變化，但他仍願意再下一次險棋，賭的或許就是自己對局勢的判斷。