【電影】《金牌特務：金士曼起源》：「金士曼宇宙」追求的，正是鞏固歐洲大一統的英國情懷

2014年上映的電影《金牌特務》（Kingsman: The Secret Services），首度帶領台灣觀眾進入「金牌特務」的宇宙裡面，時至今日也已經過了八年之久。

當然如果要從2012年的漫畫系列開始算起，「金牌特務」在我們這個宇宙已經存在10年之久了，但對於沒有看過漫畫的觀眾而言，這不過是另外一部類似《王牌大賤諜》（Austin Powers），用諜報片來包裝的喜劇電影罷了。

無論是《王牌大賤諜》也好，《金牌特務》也罷，目的都只有一個，就是把007系列電影的梗全部挖出來狠狠嘲弄一遍。搞到後來正宗的007電影，都出現了向這兩部諜報喜劇電影致敬的橋段，讓筆者看了意猶未盡。

當然，即便兩部電影都是以諷刺007電影為精神，但卻又各自擁有對方不能取代的特色。《王牌大賤諜》的特色，是充滿著各種18禁或者兒童不宜的低俗幽默。

誕生在21世紀的《金牌特務》，最大的特色就是竭盡所能的嘲諷當下歐美政治，比如在2014年上映的第一集，就把歐巴馬總統腦袋給炸開花了。看過2017年漫畫版《大脫逃》（Big Exit）的讀者，應該知道諷刺的就是當年英國脫離歐盟（Brexit）的鬧劇。而且主角伊格西（Eggsy）交手的對象，就是一群狂熱支持英國脫離歐盟的恐怖份子。

到2018年上映的第二集，則需要懂一點國共內戰和東南亞的歷史，才能瞭解諷刺的對象究竟是誰。從電影片名為《金牌特務：機密對決》（Kingsman: The Golden Circle）這點來看，英文中的「Golden Circle」是「金圓圈」，而「金圓圈」又是電影中販毒首腦在柬埔寨的秘密基地，講得其實正是「金三角」與滇緬孤軍的歷史。

尤其「金圓圈」的設計上，仿造得又完全是50年代美國的街道風格，其實就是諷刺美國在冷戰時代透過滇緬孤軍走私販毒的事跡。原來這樣一繞，一切又都與台灣有些關係了。

去年底在台灣上映的《金牌特務：金士曼起源》（The King's Man），則把時空背景拉回到第一次世界大戰，講述「金士曼宇宙」中跨國諜報組織「金士曼」的誕生，又是一部滿滿吐槽的電影。

《金牌特務：金士曼起源》劇照，二十世紀影業發行

終結所有戰爭的戰爭

近年來，第一次世界大戰又再度成為好萊塢時常觸碰的主題，幾乎從2017年上映的電影《神力女超人》（The Wonder Woman）開始就是如此。因為從筆者高中時代開始觀賞戰爭電影起，基本上絕大多數電影的主題都是以第二次世界大戰為主，偶爾能看到幾部越戰或者反恐戰爭主題的作品。當然會有這樣的現象出現，首先是因為大多數的好萊塢電影都是從美國視角出發。

美國雖然也參加了第一次世界大戰，卻是在德國即將投降前的1918年春天才將美國遠征軍投入戰場，而且總數32萬的官兵傷亡數當中，直接在戰場上死亡的僅53402人，根本體會不到歐洲人痛失一整代菁英的哀痛。

即便是1930年代上映的《地獄天使》（Hell’s Angeles）或者《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）等好萊塢經典一戰電影，主角也往往不是美國人。

隨後第二次世界大戰爆發，美國顯然在這場對抗納粹德國與日本帝國的戰爭中扮演了更關鍵的作用，而且第二次世界大戰又因為有中華民國的參與，不像第一次世界大戰那般完全是帝國主義列強之間分贓的戰爭，讓美國在當中扮演的角色更具備正義性。第二次世界大戰象徵美利堅時代的到來，好萊塢電影人自然更加願意拍攝以二戰為主題的電影。

而緊接著二戰之後，爆發的又是多數人已經遺忘了的韓戰，還有在美國本土也充滿爭議的越戰。美國從西貢的撤退，讓出生於50年代，成長於60到70年代的美國電影人們，諸如史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）更加傾向從二戰的歷史中尋求精神慰藉。這是為什麼從90年代開始，二戰電影或者影集又再度受到歡迎。

直到第一次世界大戰的最後一位參戰者在2011年去世，還有第一次世界大戰爆發100週年在2014年的到來，西方世界才重新審思這場「終止所有戰爭的戰爭」（The war to end all wars）帶給人類什麼樣的意義。

筆者在2018年7月，全歐洲都在紀念第一次世界大戰結束100週年之際造訪英國，從我接觸的北約各國空軍到各軍事主題博物館的相關展覽，都呈現了這股新時代的風氣。

把破碎的歐洲再黏回來

《金牌特務》系列電影雖然是美英合拍，而且還特意強調「金士曼」為跨國諜報組織，不向任何國家效力。可實際上從其原漫畫作者都為英國人來看，整個宇宙基本上還是從英國或者歐洲視角出發的。與背景設在一戰，但主角是美國人的《神力女超人》不同，《金牌特務》的最大特色是希望能夠脫離美國視角，重新以歐洲人自己的角度審視歐洲。

把漫畫與電影的劇情搭配起來看，作者真正要傳達的用意，應該是希望把破碎的歐洲重新黏起來，這也是為什麼他們會在2017年的漫畫作品中，把主張脫離歐盟的英國人畫成恐怖份子的原因。而歐洲為什麼會破裂，其實就是來自於第一次世界大戰，這樣的精神與情懷，是好萊塢電影工業無論多麼發達都沒有辦法捕捉到的。