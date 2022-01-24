菲律賓總統參選人談南海主權爭議，多主張制衡中國與維護漁民權益

（中央社）4位菲律賓總統參選人22日受訪表示，若當選總統，將允許與中國合作開發南海油氣。現任副總統羅貝多則說，同意菲中合作開發油氣的前提是，中國須承認2016年南海仲裁。

菲律賓總統大選將於5月登場，選舉委員會20日已展開選票印製作業。

總統參選人中，目前民調領先者依序為前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）、羅貝多（Leni Robredo）、馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）和參議員賴克遜（Panfilo Lacson）。

羅貝多、杜馬戈索、巴喬和賴克遜22日接受GMA新聞台訪問。小馬可仕則以主持人索何（Jessica Soho）對馬可仕有偏見為由，未接受訪問。

菲律賓、中國、越南、台灣等國家在南海存在主權爭議。針對菲中兩國的主權紛爭，羅貝多在訪談中主張，她將利用馬尼拉當局在2016年南海仲裁的勝利，聯合各國組成聯盟，反對中國在西菲律賓海軍事化。

「西菲律賓海」是馬尼拉當局主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

羅貝多說：「我們將利用我們在法庭上的勝利，說服其他國家加入我們的奮戰，以制止對我們領土的侵略。」

Photo Credit: 中央社 菲律賓副總統羅貝多

海牙常設仲裁法院於2016年公布仲裁結果，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

賴克遜也說，馬尼拉應聯合各國力量一起制衡中國。

他表示：「我們需要尋求並強化與軍事強國像是美國、歐洲聯盟國家、日本、澳洲和更多國家的聯盟。我們需要西菲律賓海的權力平衡。外交政策應以我們的國家利益為基礎。」

杜馬戈索則說，儘管中國不承認2016年南海仲裁，他將確保南海紛爭下，菲國漁民仍能自由地在菲律賓海域捕魚。「我不會讓他們擴張，而且我們會收回他們（在南海）奪得的東西。」

至於馬尼拉與華府的軍隊互訪協定（VFA），受訪的總統參選人都主張，若當選，將延續這項協定。

菲美軍隊互訪協定提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

馬尼拉於2020年2月知會華府，將退出兩國軍隊互訪協定。之後，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）多次推遲VFA廢止期限，並以此為籌碼，向美方提出多項要求，但杜特蒂去年7月與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面後，決定收回終止軍隊互訪協定的計畫。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範