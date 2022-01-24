立院三讀：酒駕累犯公布姓名照片、同車乘客可重罰1.5萬，一圖看懂新制怎麼罰

近年接連發生酒駕憾事，朝野立委皆提案加重刑責，立法院院會今（24）日三讀通過「刑法部分條文修正案」、「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，將酒駕未肇事的刑度從最重可判2年增加為3年，得併科罰金30萬元；酒駕再犯年限也從5年延長為10年，增訂得併科最高300萬元罰金。

此外也修正「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，明定10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實，並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從600至3000元罰鍰，提高到6000至1萬5000元。此外，駕駛若在警方酒測前飲酒、吸毒以求脫罪，比照拒絕酒測處罰。

本次修法改了什麼？

條文 對象 原制度 新制度 《刑法》185-3 酒駕初犯 2年以下有期徒刑、得併科20萬元以下罰金 3年以下有期徒刑、得併科30萬元以下罰金 《刑法》185-3 酒駕初犯至重傷 1年以上、7年以下有期徒刑，無併科罰金規定 原有刑期外，增訂得併科100萬元以下罰金 《刑法》185-3 酒駕初犯至人於死 3年以上、10年以下有期徒刑，無併科罰金規定 原有刑期外，增訂得併科200萬元以下罰金 道路交通管理處罰條例 35-3 酒駕再犯者 再犯年限定義為5年內 再犯年限延長至10年內 道路交通管理處罰條例 35-3 酒駕再犯者 汽車酒駕者可處3萬以上、12萬以下罰鍰，機車酒駕者處1萬5000以上9萬以下罰鍰，並當場移置保管汽車及吊扣駕照 原有處罰外，增訂公路主管機關得公布再犯者姓名、照片及違法事實 道路交通管理處罰條例 35-8 酒駕再犯同車乘客 年滿18歲之同車乘客處600元以上、3000元以下罰鍰（年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限） 同車乘客連坐罰則提高至6000元以上、1萬5000元以下罰鍰

此外，道路交通管理處罰條例現制對酒駕者重領駕照，規定加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），否則處6000元以上、1萬2000元以下罰鍰，新法規定若不依規定駕駛具有酒精鎖車輛，提高罰鍰為6萬以上、12萬元以下罰鍰。

現行條文明定，拒絕酒測者，可處18萬元罰鍰並吊銷駕照、當場移置保管汽機車，若肇事致人重傷或死亡，吊銷駕照且不得再考領。三讀條文則將毒駕納入規範，駕駛人酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照2年；若肇事致人重傷或死亡，初犯即可依行政罰法沒入車輛；駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測處罰。

因應共享汽機車越來越興盛，為為防止酒駕者改開租賃車，藉此規避沒入車輛規定，新法還新增租賃業者已告知禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰1/2。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航