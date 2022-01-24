NFT熱潮：系統分析二手市場，避免「孤芳自賞」陷阱

文：Muffin

NFT（非同質化代幣）熱潮勢不可擋，一眾巨星名牌都急不及待推出自己的NFT，NFT作為時興玩意，吸金能力極強毋庸置疑，令人好奇旳是，在大量供應之下，二手市場的表現會如何？既然加密貨幣的一切都在區塊鏈紀錄在案，能否做一次有系統的調查？

最近獲天皇巨星周杰倫加持的PHANTA BEAR系列，一萬隻NFT年初甫推出已一掃而空，而且二手交投織熱，不少二手價已較入手價0.26ETH錄得數以十倍計升幅。

以NFT交易所龍頭OpenSea的交易資料，撰寫程式統計了該系列編號（token id）1至1000的NFT交投表現，截至1月21日止，有兩隻NFT（編號332及715）轉手多達7次，超過5次的共達17隻，716隻至少轉手一次，同時亦意味有近3成在入手後未有轉售。

若只算最近的一宗二手交易，則716隻NFT中，有92%都賺錢，只有54宗虧蝕，當中亦有10宗蝕逾一半，最多更勁蝕85%，這與個別NFT的設計有關？

雖然近期這系列NFT已衝高回落，但部份成交個案仍令人咋舌，如編號554於1月9日以35ETH（市值約10萬美元）成交，該賣家於交易前3日以1.5ETH買入，3日間便賺得22倍利潤，估值變動之急頗耐人尋味。亦有賣家（編號715）在蝕賣後，又高價追回再以更高價賣出，在同一NFT中炒賣數回。

目前PHANTA BEAR每天仍有過百宗成交，對比其1萬枚供應，相當於持續有1%的流通量，但這系列推出不足一月，未來是否仍能保持熾熱氣氛仍要觀望，不妨又觀察一些已推出數月的NFT系列作比較。

大馬歌手黃明志於去年11月初推出話題歌曲「玻璃心」，以及相關的NFT系列，從OpenSea的數據可見，該系列共推出98個NFT，售價1.5ETH至3ETH，共售出38個。

截至1月20日的數據，該38個NFT兩個多月來僅16個有二手市場，其中11宗出售賺錢，5宗降價售出。升值的幅度，由1成至兩倍不等，獲利最豐的是編號88的玻璃心NFT，3ETH成本價，以8.88ETH賣出。至於割價放售的，幅度則由兩成至55%不等，最差的是編號22的NFT，同樣成本價3ETH，卻以1.35ETH轉手。

部份買家亦不斷降價求售，如編號003的NFT，買家1.5ETH購入，最初掛出8ETH放盤，但由於無人問津，最後接連降價3次，到最近是2.85ETH，但11月底至今仍然未能成交。

不過，玻璃心NFT最近一次成交已是12月底，編號23以蝕兩成的2.4ETH沽出。大部份二手交易都是在公開發售後不久進行，意味二手交投很快變得疏落。

NFT源於創作意念，理論上可以源源不絕供應，在缺乏宣傳攻勢或核心社群持續炒熱下，舊有的NFT很快便失去關注度，影響二手市場的表現，這是投資NFT要考慮的因素。可以預見，這將是「強者越強」、少量NFT「贏家通吃」的市場，大部份失去焦點的NFT將難逃「孤芳自賞」的陷阱，不容易找到承接。

另一樣要留意的是，由於NFT沒有監管，故此一些非常操作如「左手交右手」的抬價手法並不罕見，看看最近LooksRare交易所，為了挑戰NFT交易所龍頭OpenSea，不惜以交易有幣送作招徠，引來大量自己跟自己高價交易賺幣的情況。有意投資NFT的人士，便不可不察這些高價背後的人為因素，以免被誤導。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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