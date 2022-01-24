立法院召開臨時會：目標25日總預算案表決，26日酒駕加重刑責、私校退場等案三讀

（中央社）立法院本週將繼續協商研商中華民國111年度中央政府總預算案。民進黨團幹事長劉世芳今（23）日表示，看狀況是否可在25日進行總預算案表決，26日進行酒駕修法等法案三讀；國民黨團書記長陳玉珍指出，國民黨團絕對嚴格監督。

立法院臨時會：繼續研商總預算案、酒駕修法

立法院第10屆第4會期去（2021）年12月31日劃下句點，但仍有包括111年度中央政府總預算案在內的多項議案審查，未能於法定會期內完成。立法院於1月5日起至28日召開臨時會，處理中央政府總預算案、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，以及修憲、酒駕修法和地制法修法等案。

其中，海空戰力提升計畫採購特別預算案已於11日完成三讀；攸關大新竹合併的地制法部分條文修正草案，因國民黨團19日占主席台杯葛，朝野協商達成不處理的共識，而修憲委員會則在22日把初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會。

針對酒駕部分，立法院交通委員會及司法法制委員會先後於12日及21日，完成道路交通管理處罰條例部分條文及刑法第185之3條條文修正草案等案，提高酒駕罰則。

111年度中央政府總預算案需協商的提案高達6113案，立法院朝野黨團上週開始進行協商，至22日止，已審查經濟、財政與部分外交及國防委員會近2000案預算提案。由於臨時會將在本週結束，各界關注總預算案能否如期完成審查。

首要目的是完成總預算案協商，各預算案約剩3000多案

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳接受《中央社》記者採訪時表示，目前首要任務還是完成總預算案協商，明天開始將針對司法及法制、交通、社會福利及衛生環境、教育及文化委員會的預算提案進行協商，約剩3000多案。

劉世芳指出，對於先前未達共識的提案，待協商走完一輪後，若能獲致新的共識，就再回頭處理；若還是無法達成共識，就交付院會表決。

另外，有關酒駕加重刑責修法、私校退場等法案部分，劉世芳說，原則上在委員會就處理的差不多，若在野黨都沒意見，就可交付院會三讀；24日繼續協商總預算，再看狀況是否在25日進行總預算案表決，26日則進行法案的三讀。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍表示，國民黨團會繼續針對總預算案進行協商，絕對沒有藉故拖延，而是嚴格監督；事實上，很多提案相關行政機關都已跟提案的國民黨立委達成共識，但在協商時民進黨團卻有不同意見。

陳玉珍表示，國民黨團認為，若明天預算案提案可以走完一輪，應針對先前未達共識的提案召開第二輪協商，若還是無法達成共識，就到院會表決。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航