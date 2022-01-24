2022/01/24,
國際

俄烏邊境局勢緊張：「俄羅斯隨時會入侵」，美國務院下令駐外官員與眷屬離境

俄烏邊境局勢緊張：「俄羅斯隨時會入侵」，美國務院下令駐外官員與眷屬離境
美國駐烏克蘭大使館｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國國務院發表聲明，指出因為俄羅斯對烏克蘭邊境的持續威脅，會授權美國直接雇用的員工，可以自願離開，並命令外交官眷屬離開基輔大使館。同時也建議在烏克蘭的美國公民，盡速搭乘交通工具離境。美國國務院官員則表示，這個決定是出於「高度謹慎」的考量。

儘管21日美俄外長在瑞士日內瓦進行會談，討論烏克蘭問題，但是俄國與烏克蘭邊境依舊局勢緊繃。美國更在昨（23）日下令，要求美國駐烏克蘭大使館的外交官家屬離境。同時也授權允許使館內的部分工作人員離開。

美國國務院官員表示，儘管目前駐烏外館官員並沒有受到更多威脅，然而仍然擔心，俄羅斯隨時會入侵烏克蘭。

美國國務院：烏俄情勢緊張，下令撤離部分大使館官員與眷屬

《CNN》報導，美國國務院鑑於烏克蘭局勢日益緊張，在23日下令駐烏克蘭大使館的外交官眷屬離境。同時也授權允許大使館內非必要工作人員離開。

美國國務院發表聲明，指出因為俄羅斯對烏克蘭邊境的持續威脅，會授權美國直接雇用的員工，可以自願離開，並命令外交官眷屬離開基輔大使館。同時也建議在烏克蘭的美國公民，盡速搭乘交通工具離境。

美國國務院官員表示，這個決定是出於「高度謹慎」的考量，指出儘管近幾日美國駐烏克蘭的人員，並沒有遭受更多威脅。不過由於俄羅斯在烏克蘭邊境部署軍隊，隨時可能入侵烏克蘭，依然擔憂俄羅斯採取軍事行動，跨越邊境。

《BBC》報導，根據美國國務院發布的聲明，之所以做出這個決定，是因為收到報告，指出俄羅斯正計畫對烏克蘭採取重大軍事行動。

另一方面美國駐烏克蘭機府大使館也發表聲明，警告美國民眾，俄羅斯隨時都可能採取軍事行動，而到時候美國政府將沒有能力在這種緊急狀態下撤離美國公民，因此目前還待在烏克蘭的美國公民，應該要盡快根據這個狀況安排接下來的行程。

發布烏克蘭、俄羅斯旅遊警示為「不要前往旅遊」

除此之外，對於國民，美國國務院也將俄羅斯的旅遊警示提升到第四級「不要前往旅遊（Do Not Travel）」。

早在2021年12月，美國國務院就發布烏克蘭的旅遊警示。23日晚間更將俄羅斯的旅遊警示提高為第四級「不要前往旅遊（Do Not Travel）」，強烈建議美國公民不要去俄羅斯，表示原因是「烏克蘭邊境的緊張局勢」，同時也指出：「因為烏俄局勢動盪，強烈建議美國公民不要以陸路從俄羅斯前往烏克蘭。」

烏俄局勢依然緊張，美國認為俄羅斯隨時會入侵

《衛報》報導，儘管21日美國國務卿與俄羅斯外長，因應烏俄緊張局勢，在瑞士日內瓦舉行會談，然而會談過後，烏俄邊境的緊張局勢依舊沒有緩和。

《CNN》報導，美國國務院官員引述美國總統拜登（Joe Biden）曾說過的話，指出「俄羅斯隨時可能採取軍事行動」，也表示如果俄羅斯選擇進一步提高衝突，那烏克蘭邊境、克里米亞以及俄羅斯控制的烏克蘭東部等地的安全條件，將可能會惡化。

另外由於週末英國指控俄羅斯密謀在烏克蘭政府安插親俄派人士，當提及這件事，該名官員並不願具體評論，不過補充表示，美國對俄羅斯破壞烏克蘭內部局勢穩定的企圖一清二楚。

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核稿編：翁世航


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