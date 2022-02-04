泰國受疫情衝擊就適合置產投資？很多眉角需要注意，該請的律師也不能少

最近常有人問我有關在泰國買房的問題，他們一般會問：「房屋仲介說，因為疫情的關係，所以現在泰國房地產跌價，是很好進場的時機，那麼我該不該進場呢？」

這個問題，可以說對，也可以說錯，但說實在的我給不出什麼正確答案。我只能說，無論如何都不要只聽仲介的話，就傻傻的把錢給付了，畢竟買菜的時候都會想上菜市場挑品項好一點的菜，那對於一個什麼都沒看到，只聽仲介幾句話，就要付出幾十萬訂金、頭期款的房子，這樣真的會安心嗎？

在疫情期間少掉觀光客以及投資客，加上泰銖貶值，在建案供過於求的泰國，好好的精打細算做功課，是真的有可能撿到便宜物件。但大家要特別注意的是，在撿到便宜物件時，背後更多的是中小型建商，想藉由聽起來非常優惠的價格販售預售屋，來增加現金流的週轉。在這種情況下，你會有可能遇到的是，當政府為了防疫而命令工地必須停工時，工期被迫延長下，建案完工日也就跟著一直往後延，如果是上市上櫃大型建商，現金流充足沒問題，那倒還沒關係。

反觀靠著賣預售屋完工拼交屋率的中小型建商，一遇到停工命令造成工期延長無法如期交屋的情況下，現金也就跟著無法入到口袋。而隨著合約上的完工日到期，建商無法交屋隨之而來所要面對的，就是客人的退款要求及違約求償，但建商當初收的預售屋款，都拿來支付工人薪水以及建材、各種公司支出；公司規模不大不小，現金燒光卻又無法製造出更多現金流，那客人所付出的頭期款，幸運一點的就是儘管延遲交屋了，但房子最終還是蓋好能入住了，而那些無法如期完工的違約求償在經過協商後，所得到的跟所耗費的時間成本不成正比。至於比較倒霉的，大概就是建商直接跑路，留下一個爛尾樓，客人付出去的幾十萬頭期款，就像放水流一樣。

我自己算是比較幸運的那個，雖然花了點時間，還付了五萬的律師費，但終究還是成功把卡在建商那邊的頭期款給拿回來了。

Photo Credit：Reuters/達志影像 泰國首都曼谷市

因著疫情交屋時間延後

雖然這幾年泰國房產價格漲了許多，但跟台灣比起來，對我來說還是稍微友善一些。

在泰國工作了幾年後，有了點積蓄，就興起了在泰國置產的念頭，一有了這念頭，三不五時就拉著朋友到建商的招待處看看樣品屋，收集目標地區的建商資訊。最後我選定了住家附近巷子裡頭一個新銳的中型建案，跟業務談了多次，也看過這建商其他已完成的建案後，我付了頭期款，一切看起來都是這麼美好，馬上就要有一個真正屬於自己的房產了，但沒多久，COVID-19疫情來，一切也都變了。

我在2019年10月簽約買屋，隔年COVID-19一來，泰國有了各種封城措施，除了各種行政程序延遲之外，工地也被命令停工。原本我所購入的預售屋應在2021年6月的潑水節前夕交屋，但也疫情而付諸東流，交屋期必須延後一年。經與家人討論後，我們認為這疫情短期內看不到盡頭，建商一年後還是有可能無法交屋，而且一年的時間真的太久，充滿太多不確定性，所以我們決定解約。

在多次主動聯絡後，雖然建商表示我可以解約並完全拿回頭期款，但當初建商為了鼓勵客人不分期付款而推出的優惠，也就是只要把頭期款付清，就可以擁有百貨公司禮券、手機、金子等頭期款禮，都必須從準備返還給我的頭期款金額內折抵，理由是「合約不成立」。

我當下聽了覺得不合理，違約的人並不是我，我更沒提出求償，這頭期款禮是建商為了提高客人繳款率而推出的優惠活動，現在建商違約，卻要客人自己買單，根本就是強迫我購買了我不想要的東西。不過當時我眼看疫情沒有盡頭，也擔心建商就此倒閉爛尾，我想了想還是答應了。在此同時，也因為建商一再的找理由把還款日推延，所以我請了一位律師幫我處理後續的還款問題，事後也證明了，我請律師這個決定是對的。

請律師討頭期款是對的

在2021年下半年，每到了所謂約定的還款日，建商總是有著各種的理由來推延還款，舉凡有員工確診到文件還沒簽核等等，各種理由都用上了。最終我真的失去了耐心，決定聘請律師，更將這建商的狀況發布在粉絲團上。

有時候，社群的力量還是很可怕的，就在我發布了文章後隔兩天， 原本總是一拖再拖的建商，難得主動聯絡了我，建商的法務表示他們很抱歉對我造成困擾，他們現在要來跟我協商還款事宜等等。經與律師商量後，我們最後的底線就是，建商把禮品的金額扣除，並且開立兩張現金支票，在三個月內分期把錢還清，最後建商也跟我的律師達成了協議。

達成協議後，建商跟我約了一天簽下和解書，這也是為什麼我說幸好我雇用了律師，很多法律上的文字、字句，光是中文都需要花時間理解了，更別說是泰文。簽約當天，律師當場要求建商修改和解書，將上頭的字句從「簽下此合約，即代表同意和解，後續不再追究」，改成「簽下此合約，並確實收到兩張支票及金額入帳無誤，即代表同意和解，後續不再追究」，一開始建商不願意修改，但律師強硬表示若不修改，那就不用和解，直接上法院。

在多次來往下，建商終於願意修改，而律師給我的理由則是，這建商非常狡猾，如果按照建商的和解書簽約，那即使建商後續跳票，我們都無法再對建商提起求償，因為在和解書上寫了，簽下合約就代表和解，後續不再追究，所以律師才會強烈要求建商，修改為簽下合約並確實收到款項無誤，才能稱作結束。簽下和解書後去領支票時，一開始建商還只願意給出一張支票，但在律師的幫助下，我終於成功領到兩張支票，並拿到了金額無誤的款項，不過其他人可就沒這麼幸運了。

.Photo Credit：Reuters/達志影像 曼谷夜景

購入泰國房產是個好時機，但最好有閒錢再入手