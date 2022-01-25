北韓重新開放中朝貿易？貨運列車可能載著金正恩安撫北韓精英所需的物資

文：Julian Ryall

兩列北韓貨運列車被拍攝到出現在中國丹東，隨後往鴨綠江方向返程。貨櫃外觀被遮蓋，無從得知運載的內容。

負責監督列車的鐵路工程師身著全套防護衣，顯示出平壤對新冠病毒依舊保持高度警惕。

由於擔心新冠病毒蔓延至境內，北韓在2020年1月關閉邊境。除了政權中的精英分子外，北韓的2580萬人民絕大多數只能獲得基本的醫療保健，醫院也沒有足夠的設備來應對疫情大爆發的情況。

北韓宣稱「零確診」

平壤政府迄今一再宣稱，北韓至今沒有新冠確診病例，但衛生專家認為零確診的可能性微乎其微。

關閉邊境給這個原本就存在糧食短缺問題的國家，帶來更大的難題。長期以來，北韓一直依賴著鄰國兼盟友中國，從基本食品、藥品、燃料到化肥，以及維持工廠和車輛運轉的零件，都是從中國進口取得。

中國12月份的海關數據顯示，2021年僅有價值3.2億美元的商品被運往北韓，這是10多年來的最低數字。

首爾高麗大學國際關係教授安仁海（Ahn Yinhay）對德國之聲表示：「我們知道的糧食和其他日常必需品嚴重短缺，但我認為我們不能將這兩列火車解釋為邊境普遍重新開放的證據。」

「北韓政府顯然非常懼怕新冠病毒，特別是容易傳播的新變種Omicron，他們知道若病毒一旦進入邊界將會造成嚴重問題，所以正盡全力防範。」

安仁海補充說，金正恩政權也可能利用新冠病毒進一步壓制北韓社會，對邊境實施更嚴格的管制。有報導指出，負責攔截脫北者和走私者的邊境士兵已經接到了格殺勿論的命令。

但派遣貨運列車進口中國貨物，可能是因為金正恩需要安撫北韓的精英分子。安仁海表示：「北韓即將迎來一些非常重要的週年紀念，依照傳統會向人們分送物品來慶祝。」

今（2022）年2月16日是金氏家族第二位掌權者金正日誕辰80週年，4月15日則是北韓建國領導人金日成誕辰110週年。

美國特洛伊大學首爾分校國際關係教授品克斯頓（Daniel Pinkston）也認為，這兩列貨運列車不太可能預示著北韓邊境對貨物進口的全面開放。他指出，衛星圖像顯示，兩列火車返回北韓後，在一個新設立的淨化設施中停留了相當長的時間。

他對德國之聲表示：「在過去幾年內，兩列火車在如此短的時間內進出是前所未有的。關於它們究竟運送了什麼回北韓，現在有很多猜測。但這個時機點讓我認為，這與即將到來的週年慶的禮物有關。」

供不應求

在過去幾年裡，這些禮物包括食用油、餅乾和糖果。但品克斯頓指出，今年冬天家用基本藥物及燃料似乎特別短缺，此類物品將受到北韓政府的歡迎。

「北韓多年來一直處於貿易逆差狀態。沒有來自國際社會的外國直接投資或貸款，所以還有一個問題是，平壤如何為這些商品買單？」

品克斯頓表示：「若能得知北韓政府在即將到來的大日子會發些什麼東西，以及東西的數量和品質，將會非常有意思。但我想知道的是，一個數十年來一直無視經濟規則的國家如何繼續不受其束縛。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航