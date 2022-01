【音樂】緬懷Meat Loaf：美式搖滾歌劇的最佳代表，成功將自己塑造成「美女與野獸」形象

曾經在七零年代以一首搖滾抒情曲〈Bat Out of Hell〉紅遍全世界,甚至連同其它單曲、專輯共銷售一億張專輯的搖滾明星Meat Loaf,不幸在2022年1月20日離世,享年74歲。

Photo Credit: AP / 達志影像 Meat Loaf

許多樂迷都很好奇,為何他會採用Meat Loaf(肉餅/肉塊)這名稱當作藝名,但多年來他很討厭媒體老是問他年紀及這個問題,最後在一次正式訪問中,坦承以前為了打發記者重複地追問而亂編各種版本,而最接近真實的說法,是因為當他出生時全身通紅像一團肉球,父親說他看起來像一坨鮮紅的絞肉,故有了「Meat」的綽號,之後在國中時因誤踩足球教練的腳,而被罵成「大塊頭肉餅」,讓他從此跟這綽號結下不解之緣。

相信很多人都有自己初識Meat Loaf的故事。對於曾在七零年代聽過西洋歌曲長大的人,必定聽過這張《Bat Out of Hell》美式搖滾歌劇的盛況,而對於聽九零年代搖滾歌曲長大的樂迷或影迷,必對他在《鬥陣俱樂部》中飾演的那位因睾丸癌而擁有巨大男性胸部的角色以及他在《反斗智多星》的演出印象深刻,然而對於許多資深搖滾樂迷而言,他實際上早在1975年就出現在經典Cult片《洛基恐怖秀》中飾演Eddie一角。

而Meat Loaf本名為Marvin Lee Aday,出生於美國德州的達拉斯市,父親是教師兼福音歌手。他於1967年移居洛杉磯,開始積極參與當地的樂團演出,1970年移居紐約,出演百老匯音樂劇《Hair》、《Rockabye Hamlet》和《洛基恐怖秀》等,並在外百老匯的《Rainbow》、《More Than You Deserve》、《National Lampoon Show》等劇中演出一角,同期間他並參與了紐約著名的公共劇院其他的戲劇作品。

1977年,他出運的時機到了。他遇到了作詞人吉姆・斯坦曼(Jim Steinman),兩人合作並發行了一張歌劇搖滾專輯《Bat Out of Hell》;這張集結了吉姆・斯坦曼創作上的所有野心於一體,以前所未有史詩般的規模融合了音樂劇、歌德元素但同時又帶點傻氣的迷你搖滾歌劇。

斯坦曼是一位出色的作曲家,搭配Meat Loaf帶有戲劇性的男中高嗓音等於是一對絕配組合。加上名製作人Todd Rundgren賦予那氣勢萬千的情感氛圍及流行敏銳度,你只要聽聽專輯同名曲一開頭壯闊的演奏,鼓聲與電吉他交相響起的演奏陣容所帶起的背景情緒,接著一串電鋼琴淙淙琴聲與奮力高唱的Meat Loaf,讓人不免想起Bruce Springsteen年輕時剛出道同樣熱血的唱腔。

許多評論者認為,這張專輯堪稱七零年代前半期所有搖滾類型集大成之綜合體。它有皇后樂團的歌劇張力,有前衛搖滾的華麗感,有讓人想跟著哼唱的流行神曲,起伏轉折的旋律,輕歌劇的小品曲調,以及充滿男性費洛蒙的硬式搖滾。

歌詞則談的是凡夫俗子的轟轟烈烈情愛,誇張的歌詞用句雖被批評太過浮誇俗氣,但卻廣受美國大眾的喜愛。也無怪乎有論者認為,《Bat Out of Hell》無疑是Meat Loaf將《洛基恐怖秀》的另一種個人延伸版本。

由於這張專輯甫推出就受到全美聽眾的熱烈迴響,使得銷售成績驚人,至今在全球已售出五千萬張,與AC/DC樂團的專輯並列有史以來第二暢銷唱片。然而全球巡演和專輯宣傳對Meat Loaf的聲音造成了影響,迫使他兩年期間無法唱歌,幸好經過幾個月的休養而康復,讓他能夠回到錄音室錄製第二張專輯《Dead Ringer》。

原本第二張專輯《Dead Ringer》應當是《Bat Out of Hell》的續集,但在1981年,斯坦曼發行了他自己的個人首張專輯《Bad for Good》。在Meat Loaf發布了自己的後續作品《Dead Ringer》之後,謠言四起,據報導,Loaf因身體和情緒問題無法錄製斯坦曼專輯中的歌曲。最終,斯坦曼對Meat Loaf和他的唱片公司Epic提起訴訟,且其歌曲都沒有出現在1983年的《Midnight at the Lost and Found》專輯中。

Meat Loaf之後的唱片如1984年的《Bad Attitude》和1986年的《Blind Before I Stop》都慘遭惡評,Meat Loaf也宣布破產並開始做身心復建,以祈求能恢復他在那時期長年全球巡演時聲帶嚴重磨損的聲音。

由上述可見,Meat Loaf在1980年代的美國一直處於低潮狀態,錄製了四張在美國幾乎沒有播放量或排名成績亮眼的唱片,只有在歐洲和澳大利亞繼續取得重大成功。不過1981年的單曲〈Dead Ringer for Love〉是與雪兒二重唱的單曲,在美國以外的許多國家都是排名前十的單曲,但這是一首美國電台拒絕播放的歌曲。

雖然慘澹的八零年代讓Meat Loaf破產,然而幸運之神再次降臨,他的搖滾歌劇再次受到美國觀眾的喜愛,接著在1993年及2006年分別推出二部曲《Bat out of Hell II: Back into Hell》及三部曲《Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose》都再次複製了當年的成功模式。