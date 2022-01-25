官媒也談「新聞自由」？讓莊豐嘉下台的是國民黨，還是柯建銘？

忍了兩天。身為官媒前員工。對於我過去在中央社的老長官——華視總經理莊豐嘉——為了公廣集團旗下台語台的預算刪減項目，要求國民黨立院黨團撤案，莊反控政治干預新聞自由的論戰，引發政治風暴。

我對事不對人，認為有些政治和媒體邏輯有待釐清。

回到新聞自由的源頭。我認為，媒體要談新聞自由，必須財務獨立。媒體背後的政治勢力，必須淨空；媒體高層的政治心證，須有相當高度，接著再談新聞自由。

這一點，台灣的官媒先天不良。包括央廣、中央社、公視、華視等泛公廣集團，泛國營媒體，都是有拿政府獎補助的：央廣、中央社每年數億元預算；公視法定至少9億元，過去在新聞局，現在在文化部。

拿人的手短，這是天經地義的

事實上，官媒的國會組主管、記者，到了預算會期，常都要成為「掮客」，必須帶著高層到立法院藍綠黨團鞠躬、哈腰，目的就是希望朝野立委高抬貴手，獎補助如數過關。如此結構，奢談新聞自由，媒體獨立，是不可能的。

再者，誰掌握官媒？誰上台，誰執政，誰就掌握官媒。

這幾十年來，台灣的政治文化、媒體文化如此。國民黨時期，一批媒官上台；民進黨時期，換上另一批媒官。蔡政府的媒官，不少人在扁政府任官過，馬政府沉潛了一段時間，小英上台後，媒體幾乎又是同一批人上台「執政」。在官媒記者眼中，已經成為日常。

政治上，掌握宣傳工具，掌握媒体，就掌握了不小部分的輿論市場。這是符合政治邏輯的，藍營這麼幹，綠營也這麼幹，沒有人比較高尚。

但這是新聞自由嗎？其實，就是這批人的政治顏色對了，又有媒體「專業」，願意為政府或政黨服務，便用原本的新聞專業，在媒體內部做政治管控、新聞監控。如此罷了。

我不是道德論者。

媒體是托拉斯，即便是自由市場的媒體，幾乎所有報老闆、電視台老闆，都用了同一套統治邏輯，進行媒體的新聞管控、政治管控。這就是學理上「新聞室的社會控制」，只是官媒的控制更嚴格，必須更有效率，更受到政治箝制罷了。

官媒的「新聞自由」，有結構上的困難

回到主題，莊豐嘉在扁朝、蔡政府都是「媒官」，他不會不懂官媒的新聞自由，其實有結構上的困難。但這是官媒新聞自由的問題嗎？這些官媒老闆、經理人，都是朝中有人，執政者和政黨挺出來的。這才是背後的底層邏輯。

Photo Credit: 中央社

為什麼官媒經理人敢對「政治干預」講話大聲？因為有理，因為有靠山，因為媒體人的「風骨」，都好。但是在政治圈、官媒圈，不可能不知道，靠誰「上位」，誰就是你的老闆——你的位置，是董事會、董事長，公廣集團給的。

其實就是民進黨給的，任何讓你「上位」的好朋友給的。

人家給的，你不願意照這套政治遊戲規則走，又怎奢談新聞自由。

莊豐嘉槓國民黨只是檯面，得罪了柯建銘，才是重點。

老柯說，前陣子立院處理《地制法》修法，華視一直修理他，「我苦不堪言」。國民黨要綁總預算案，柯總召當然是「借力使力」的高手。藍綠黨鞭共同安下的罪名：「目中無人、踐踏國會尊嚴」只是過場，政治掌控官媒，赤裸裸的權力，媒體人為政治服務、最後不敵政治人，才是此局的核心議題。

「每個人吃什麼飯，該面對就面對，全國同樣標準看待，這不是侵犯媒體自由，請各位放心。」這是老柯對官媒、新聞自由的註腳。

精準而令人難受，在空中迴盪。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航