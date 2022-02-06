要接受公司外派嗎？考慮清楚「天時、地利、人和」再下決定

文：Bear Chang

你有想過公司會外派你出國嗎？還是你想外派自己到其他國家（local hire）去體驗看看呢？還是你已經上船了？本篇分享我的外派經驗。

外派前哪些條件要談好？

老闆：「小張，來會議室談一下，公司最近準備到泰國發展，那裡是公司下一個十年在亞洲最重要的據點，因為這是一個很好的機會，你又是公司重要的核心人才，你要不要考慮看看接下這個外派工作？」

內心欣喜若狂、內心忐忑不安的小張，只能這樣回覆：「感謝老闆給我這個機會，我相信老闆派給我的絕對是很好的，不過由於之前從來沒有到外國工作過，我還是要跟家人討論一下，再回覆給老闆。」

老闆：「那你對於外派有沒有什麼問題想要了解呢？」

小張：「想先瞭解一下外派的相關福利及條件。」

老闆：「公司不是第一次外派人出去喔，過去都已經有相關的辦法了。」

小張：「那老闆，關於薪資的部分呢？」

老闆：「你點頭同意後，我會請人資部依照你的職級來核薪。放心，都會照規定來。」

於是小張在老闆的利誘威脅，喔不是，是給予機會的鼓勵下，只能先同意後再確定offer。

以上這個場景你有遇過嗎？有沒有你覺得不太對勁的地方？公司願意外派你絕對是個好機會沒錯，但要搞清楚相關配套條件再答覆。以下三個面向建議你要探索到答案。

1. 薪資及外派國的稅率要釐清楚

大家應該去夜市殺過價，一個產品開價300，你回一個價格200，老闆說我不可能虧本賣啦，至少要250才行，你要決定買下去還是轉頭做做動作看老闆怎麼反應再說，畢竟你希望要到一個最好的價格。

當然，外派薪資不是這樣談的，但你連夜市買一個東西都可以討價還價，一個需要賣掉自己好幾年的時間，到國外為公司打拼，你應該要更清楚自己外派後的薪資、福利及所有的條件。或許沒辦法百分之百，但至少要把「薪資」、「當地稅制」這兩項談定，也就是你的年薪要考量當地對外國人課稅的「稅後薪資」。

薪資要怎麼談才合理，還是得依據產業平均、公司及各職務才能判定，我這邊沒有答案。而網路上一些討論，認為外派薪資至少要多ㄧ倍、50%以上等等我覺得都可以參考，最好是參考公司之前外派的先進，先問過他們當時外派的狀況跟整體配套，再來跟你自己當次要外派的狀況跟條件比較。

有時候，雖然老闆跟你說公司都有相關規定，但很多時候都還是會根據個人狀況的不同而有些客製空間。如果你是人才，我也相信你會被問外派應該就是個人才，所以，通常人才都會有一些談判空間，不要只是單向接受公司給的條件。

稅制的部分，是另一個提醒要納入薪資的討論，有些國家是看你的居住時間，若一年居住在該國超過半年（183天）就是用當地稅率計算；相反，若少於183天則會以外國人的稅率計算，這個稅率有時甚至會高達30%或以上。除非你的外派薪資非常高，不然要計算一下稅後是否會比你在台灣高。

記得確認這幾項。

2. 考量家人（若有）一併納入考量

如果你有家人、小孩，你需要考慮外派後的住宿大小、預算以及另一半在那邊的社交生活、小孩的教育及未來的銜接，還有全家人的海外醫療問題，是否需要有車帶家人休假時走走，全家人每次來回外派地的機票費用等，要考量的因素會比孤鳥一隻複雜許多。

以上這麼多事如果只能挑出一件事來煩，我建議就專注在「小孩教育」。因為到底外派一至二年，還是八年、十年，這個對很多公司或個人來說都較難以控制的（變數很多），所以你一定要有「不管哪一年要撤退，回來之後孩子要能銜接你下一段旅程教育」的準備。如果最終是要回到台灣，中文的讀寫要持續訓練。

3. 外派結束後你會在哪

外派的另一個重要條件，就是要知道外派期間的KPI以及「外派結束後你會在哪」，這個是很現實的問題。因為不同的公司在外派人員的策略就有所不同。

比較國際性的公司，外派是屬於體系內的輪調。當然，這種公司的產品或服務較容易複製，所以到了其他國家因為製造或銷售流程類似，這樣的外派比較像是歷練，通常歷練完了會有較好的升職機會。

而剛剛開始出走國際、或是公司外派機制仍不足的企業，由於海外的生意尚未是集團中的主力，整體關注度較低的狀況下，外派的職務挑戰性就更大，因為生產製造流程、服務內容等都還無法標準化，集團也不會放太多資源在還沒確立的新事業。

通常這樣的狀態就是成王敗寇，如果你能在短時間透過有限資源，開創出一番事業那真的很恭喜，因為你會成為山大王，這個新的國家市場通常後續就是你負責了。反之，如果沒能達到預期目標，一開始也沒跟公司談好回來的安排，那可能就沒有好的位置可以回歸。

想想，外派一離開五至十年，回來後真的會變成跟原本公司及業務狀況人生地不熟，安排坐在哪裡都奇怪，更何況你又很可能是公司中高層，所以不用期望太高，在國外做不好，在這家公司的職涯或許需要重新再累積了。

不要以為到國外後就山中無老虎，就是大王，要了解猴子永遠是猴子，但猴子可以學習向上管理、回報給老虎知道山裡狀況。至於外派在外，台幹要面對的挑戰如下。

1. 原生國管理層的溝通

台灣高階管理層對當地不了解，你就是最重要的翻譯官、橋樑，要能解題當地狀況給台灣高層，要有所堅持，然後要管理層建立互信合作的模式，不然真的會很辛苦。

本人實際的經驗，負責海外部門的主管彼此不信任，過程中又有各級主管給予不同建議，整個團隊常常會自我內耗，互相應付。舉一個生活中發生的情境，公司請了顧問且付了顧問費藉以改善公司流程，這個顧問不論流程好壞對錯，他都會給很多回應指令（command），因為這是他的工作。