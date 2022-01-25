從學測國綜反思古文教學：教十五篇，考另外十五篇怎麼辦？

文：黃健綸

這幾天為新課綱第一屆的大學學測，22日下午國綜考完，看完題目後，覺得雖然考題走向和大家想像的差不多：古文十五篇的內容佔一定比例，題型以閱讀為主，且文本的材料多元，有古典與現代，也有許多台灣題材的古典及現代素材，題目不會相當困難，但卻發現學生有沒有辦法流暢答題的重要關鍵之一，或許就在於是否具備熟練的古文判讀的能力。

然而，從這樣的國文考題反思新課綱的教學，要讓學生具備學測考題的答題能力，若從「課本」、「教法」及「教學時數」來看，教材及教法的調整勢在必行，但課本的調整很難改變，對老師而言，教法的調整或許可以比較彈性，能按照教學目標及學生的程度來決定。

面對學測國綜：具備古文判讀能力的熟練是關鍵之一

從學測考題來看，課外的古典素材蠻多，且時代、類型跨度廣，如考了杜甫的〈灩澦〉、〈絕句漫興九首〉，莊子的〈逍遙遊〉，張岱的〈陶庵夢憶・自序〉，劉基的〈郁離子・獻馬〉，呂碧城的〈女界近況雜談〉，鄭燮的〈濰縣署中寄舍弟墨第一書〉，龔鼎孳的〈吃野菜說〉，紀昀的〈閱微草堂筆記・如是我聞二〉，以及台灣主題相關的國定古蹟鄭崇和墓之碑文等，學生要在考場有限的時間內快速且精準判讀這些材料，必須要對古文有一定的熟練度。

但如果從「課本教材」及「授課時數」來看，現在每週只有四堂國文課，部訂古文只有15篇，且每學期古文篇章大概3-4課，平均一次段考考1-2課，如果教學只是針對該些篇章的「內容」來教，幾年過去，或許學生對於這些篇章相當熟悉，但對於「古文判讀能力」的提升可能有限。

我們都可以理解，學習判讀古文的歷程其實跟學習一個新的語言有點類似，需要教一些基本句法、記一些基本功，接下來就是透過大量的閱讀練習讓判讀能力可以培養起來，但時間、精力有限，不可能整天都在練讀古文時該怎麼辦？又，老師教一大堆古文，但都只有解釋文章意思，這樣就真的有用嗎？

教古文不能只有翻譯，引導學生「遷移」能力是關鍵

如果教古文只是「翻譯」古文，就算教很多篇，對許多學生來說可能一方面覺得無趣，另一方面，老師也不見得有時間，而且如果教學方法是不斷翻譯古文，在「提升學生判讀古文能力」方面，效果可能也有限。

我覺得，在時間有限的情況下，透過古文十五篇教學生「古文判讀技巧」，再找多元的古典材料，依照主題、類型引導學生進行學習遷移會是有效的方式。

在古文十五篇的教學及學習上，可以從古文慣用的字詞、句法的理解出發，並熟記基本功，接著再練習分析文章內涵及架構，最後再扣連作者的寫作目的及文體特點，老師應該引導學生從點到線到面進行學習。

接著，老師可以再選用相關類型的古文文本，引導學生用同樣的脈絡閱讀、理解文章，並且可以在批改學習單及考卷時，掌握學生的問題點，在檢討的時候，嘗試引導學生學習「找到自己閱讀古文的弱點」，究竟是字詞句法判讀的弱點？還是文意篇章理解的弱點？又或是主題結構掌握的弱點？這樣才能讓學習更有方向感。雖然這可能需要透過一些教學的引導及教材的設計來進行，老師也需要花更多時間批閱學生的古文閱讀學習單及考卷，但對於掌握不同學生的古文判讀能力是蠻有效的方法。這需要花時間慢慢來，但只要堅持一陣子，就一定會看到成效。

舉例來說，如果教到〈項脊軒志〉，或許不只是翻譯完文章，講解內容主題就好，而是可以透過字詞意、句法的講解（如文中的倒裝句法、字詞在古文中的轉品用法、虛字在古文中的作用等）、各段文章閱讀的引導開始，接著再針對情意文章判讀的幾個重點（事件、情感、意象）等引導學生進行分析，最後再讓學生掌握篇章架構及寫作特點。教完這篇古文，也可以再挑選一些難度與之相符的「情意主題古文」引導學生進行學習遷移，讓學生能熟練情意古典散文的判讀技巧，如大家都會選的〈先妣事略〉也是不錯的材料。

因此，把課內古文的教學思維做一些調整，讓課本「範文」成為教導學生學習古文閱讀能力的素材，而老師的補充資料及教學引導，則可以視學生能力設計，並協助進行能力的遷移，並非只要是古文教的方法都一樣，老師才不會負擔太重、壓力太大，而古文教學也不會只剩下「翻譯」一途。

新課綱第一屆的課本雖然刪掉許多教材，課本也不大容易再有什麼改變了，但在學測各類古文判讀題型仍占一定比例的情況下，或許，老師的「教學方法」及「相關教材的編制及輔助」需有所改變，才能較有效率的在有限時間內，引導學生逐步具備古文判讀的能力，學生在學習方向上，也會較有目標及成就感。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航