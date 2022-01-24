2022/01/24,
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2022春節新鈔哪裡換？24-28日全台454個兌換地點，郵局銀行ATM也能領

2022春節新鈔哪裡換？24-28日全台454個兌換地點，郵局銀行ATM也能領
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2022年農曆新年換新鈔的時間為1月24日至28日，全台共有454家分行可以進行。另外因為近期疫情升溫，如果擔心換新鈔時的群聚人潮，部分銀行也已於ATM機台裡放置新鈔，民眾可以多加利用。

文：Zero圈圈

春節過年期間，公司企業或家庭都有發獎金、包紅包的需求，為此中央銀行公告了2022年過年前換新鈔的時間、地點，民眾可以於1月24日後前往兌換鈔票。

根據中央銀行公告，本次參與換新鈔的地點包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等，共454家分行，換新鈔的時間為1月24日至28日。另外，因為近期疫情升溫，如果擔心換新鈔時的群聚人潮，部分銀行也已於ATM機台裡放置新鈔，民眾可以多加利用。

換新鈔時間：1月24日至28日

2022年兌換新鈔的時間為1月24日至28日，共計5個營業日。在換新鈔開放時間內，銀行的指定兌鈔分行、中華郵政位在都會區之指定郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾。至於中華郵政位於偏遠地區的59家郵局，將於一般營業櫃檯辦理新鈔兌換服務。

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作者提供
自1月24日起，8間金融機構、共454間分行將提供新鈔兌換服務

換新鈔地點：8家金融機構、454個兌換地點

中央銀行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司，共8家金融機構、選定454間分行作為2022年指定兌鈔地點。

為了方便民眾查詢提供換新鈔服務的分行位置，中央銀行也提供了「新鈔兌換地點一覽表」，同時民眾也可以在中央銀行官方網站、官方App中查詢到換新鈔地點。除此之外，於1月22日至1月27日，中央銀行也將在主要報紙刊登公告，詳列454間指定兌鈔地點名單。

換新鈔地點查詢：

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作者提供
2022年換新鈔指定兌換地點一覽表

ATM即日起提供新鈔提領服務

過往銀行ATM都會在春節前夕預放新鈔供民眾提領，不過今年因疫情影響，銀行為了避免臨櫃換新鈔造成人潮群聚，因此提早開放ATM的新鈔提領服務。

例如，台灣銀行目前已經在全台765台ATM中裝入新鈔，不論是台灣銀行或是其他銀行的用戶，使用台灣銀行ATM就能先領到新鈔，後續也將加強ATM補鈔服務，儘量滿足民眾需求。

臨櫃每人限兌換100張百元鈔，其餘面額酌量供應

根據中央銀行規定，過年的新鈔兌換以100元面額的鈔票為多，因此兌換新鈔時每人限兌換100張百元鈔，其餘面額則是依據現場情況酌量供應。在新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門上都會張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔」告示，若有疑問，民眾也可撥打（02）2357-1945電話專線詢問。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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