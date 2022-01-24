放下33年「藍寶石」恩怨，泰國總理首度出訪沙烏地阿拉伯

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）將於25日探訪沙烏地，根據沙烏地外交部於23日發布的一篇聲明。這是兩國在33年以來因一起珠寶盜竊案發生外交爭執之後，首次進行高層會晤。

文中表示，沙烏地王儲兼副首相、國防大臣薩爾曼親王（Prince Mohammed bin Salman）為增進兩國之間的關係，邀請帕拉育於25日至26日前來進行為期兩天的訪問。聲明寫道：「此次訪問是在經過諮詢後對共同關心問題達成共識，並針對問題作進一步討論、協商及意見交換。

泰國與沙烏地於1957年建立外交關係，此後有數百名泰國人前往沙烏地工作及留學。直到33年前發生一起「藍寶石事件（Blue Diamond Affair）」，雙方關係急轉直下。這宗案件仍是泰國最大未解之謎，涉及血腥暗殺、高官入獄、離奇失蹤，耗費不少時間與人力調查。

當年發生了什麼事？

1989年，在沙烏地宮廷工作的泰國工人江克萊（Kriangkrai Techamong）趁沙烏地王子與妻子外出旅遊時，竊走價值約2千萬美元的鑽石與珠寶。身為宮廷裡的清潔工人，江克萊對宮廷的每個角落都十分熟悉。儘管冒著被逮捕將遭到截肢的風險，江克萊也想逃離備受壓迫的工作環境，最終他成功帶走將近30公斤的戰利品，其中包含金表、一顆「雞蛋大小」的紅寶石，及一顆罕見的50克拉、價值200萬美元的藍寶石。

沙烏地皇室發現珠寶遭竊後，要求泰國追捕竊賊。泰國皇家警察派遣查洛（Chalor Kerdthes）率領的調查小組逮捕江克萊，小組搜獲兩箱珠寶，江克萊也被法庭判處5年監禁。不料，沙烏地皇室警覺歸還的珠寶僅是被偷走珠寶的一半，甚至超過75%是偽造品，其中最珍貴的藍寶石也不知去向。沙烏地人發現，泰國高級官員的妻子們佩戴著沙烏地皇室的珠寶，認定這是泰國警察與高級官員們的「分贓」。

沙烏地決定派出3名外交官及一名商人到泰國尋找珠寶下落，然而3名外交官相續在曼谷被殺害，該名商人也離奇失蹤，最終推斷已遭人殺害。1994年，查洛因懷疑涉及珠寶商家人的謀殺、珠寶失竊及外交官謀殺等案件，遭拘留長達20年。據《大紀元》報導，查洛當年調查失竊珠寶時，與6名警官綁架珠寶商及其妻兒，私吞部分珠寶後，再用偽造品歸還給沙烏地皇室。

江克萊在出獄的28年後接受《BBC》訪問，重述當時發生的細節。回憶當年，他說明發生的事情彷彿一場惡夢，「如果沒有泰國有權人士的介入，事情也不會鬧得那麼大。」被逮捕的當下，江克萊選擇不反抗，立即認罪，5年的刑期也降至2年7個月。2016年，他決定出家為僧來「消除藍寶石的魔咒」。

兩國關係從此破裂

藍寶石至今仍未尋獲，但這起失竊案嚴重影響泰國與沙烏地之間的關係。沙烏地政府不再向泰國人發放工作證，也完全撤回在泰國的投資。兩國外交使團降為代辦級，政府也勸戒國民勿到泰國旅遊，雙方的貿易及旅遊收入因此損失超過10億美元。另外，到沙烏地工作的泰國移工從1989年的20萬人，至到2008年僅存1萬人。

大量泰國人民失業，讓泰國渴望修復與沙烏地的破裂關係。《阿拉伯新聞》報導，每年有1萬泰國穆斯林參加沙烏地舉辦的朝覲，兩國被770萬泰國穆斯林聯繫在一起。泰國駐沙烏地首都利雅德（Riyadh）大使館代辦人告訴記者，此次的訪問非常重要，「兩位領導人將進行一場有效率的討論。」

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒