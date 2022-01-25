【影評】《西城故事》：老調重彈《羅密歐與茱莉葉》，新舊版本差異帶來的驚與喜

1999年的秋天，正好在九二一大地震的前後，一個國際巡迴演出的《西城故事》（West Side Story）造訪台灣，在國家戲劇院隆重登場，雖然賣座慘淡，不過它製作精良，尤其布景美術採用了原版設計，編舞和場面調度更是如此。

曾經在1980年代追隨大編舞家傑洛姆羅賓斯（Jerome Robbins）的後輩弟子，親自監督全劇，筆者雖不熱中於《西城故事》故事原型《羅密歐與茱莉葉》，當年親炙現場演出，依舊震撼無比，事後在專欄文字裡寫下一句「《西城故事》最重要的成就在於結集了一整個世代的精英才氣」，至今記憶猶新。

幾年前，聽聞大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）有意重拍《西城故事》的電影，並且由《美國天使》（Angels in America）劇作家東尼庫胥納（Tony Kushner）操刀劇本改編，一則以喜一則以驚。喜的是憑史匹柏所能掌握的影壇資源，新版《西城故事》可望成為一部重量級的大片，就製作水準來說，必然可觀。

然而，東尼庫胥納的劇本改編，實在讓我擔心他會下筆過重，讓以歌以舞推動劇情流動的音樂劇、歌舞片，違背它的形式與命題本質，淪為喋喋不休的政治正確論述，歌唱和舞蹈失去主場地位而退居為過場和背景。

最讓我憂心的主創成員之一還包括編舞賈斯汀派克（Justin Peck）。他出身紐約市芭蕾團（New York City Ballet），就藝術脈洛來講，雖是喬治巴蘭欽（George Balanchine）以及傑洛姆羅賓斯的傳人，他2018年在百老匯崛起時，參與新版《天上人間》（Carousel）音樂劇編舞，轟動一時還拿了大獎。

然而細觀該製作，兩大段最需要透過場面調度和舞蹈編排來推動敘事進行的序幕，以及女兒角色的成長芭蕾，我只能用「慘不忍睹」四個字來形容。刻意強加於原著的新概念、新詮釋，明顯水土不服，既削弱原作的戲劇張力，又營造出一幅又一幅醜惡失衡的舞台畫面，為改而改，為新而新，實在難看至極。

唯有水手歌舞一折，他逮住機會，編織出一組又一組奪目的動作，讓健壯的男舞者把舞台堆疊得熱鬧繽紛，大贏印象分數，於是拿獎，光環加身。

這種情形在業界已屬常態；這位編舞能組構出有趣、吸睛的動作，但對於大篇幅的戲劇情境、深層思想，沒什麼實際的掌握功夫。去編編蹦跳笑鬧，需要光鮮華彩的歌舞喜劇，或許恰如其份，但要由他掌握《天上人間》、《西城故事》這一類要以舞步，甚至是非舞步的肢體動作，構組角色、深掘內心世界，並且運用舞蹈，甚至非舞蹈的「場面鋪排」來推動劇情，需要以劇作家和導演的思維和技法來進行創作，而不能僅是沉緬、陶醉在動作的設計與安排。

所以，一則以喜，一則以驚。雖然「驚」的成份大過於「喜」，但因為史匹柏拉得出夠高的影片格局，這次的《西城故事》新版電影應該不會像幾年前百老匯兩度不倫不類的新版製作一樣，船過水無痕，只剩些許「玩過火」的訕笑和罵名。換言之，期待絕對是有的，而且相當期待！相當好奇！

Photo Credit: 迪士尼 《西城故事》劇照

西城亮相．舞蹈缺席

新版《西城故事》電影針對1957年原劇作與1961年原版電影做得最大更動有兩點，首先是紐約西城被當成一個重要角色，放入故事裡；其次是讓《西城故事》之所以成為《西城故事》，讓一部由「痞子逛大街」舞蹈開場的音樂劇版「羅茱」故事搖身變為不朽經典的關鍵，在於傑洛姆羅賓斯的舞蹈和場面調度。把他的舞蹈和調度移走，放入新的舞蹈（哪怕新版電影劇組再怎麼安插『向原版致敬』的某些抬步動作）和新的調度，等於是把莎劇裡莎士比亞的台詞移走，另外寫新的台詞嵌入情節當中。

史匹柏是個聰明的導演，他索性迴避舞蹈，不讓觀眾注意到舞蹈，如此這般，當某些舞步偶然亮相的時候，「舞」和「不舞」的對比，就會讓觀眾產生「舞得真精采」的錯覺。

我們先來說說「西城亮相」的環節。

最早，《西城故事》叫《東城故事》，時為1949、1950年前後，當時整個美國演藝圈瘋狂著迷「方法表演」，所有年輕創作者、演員等等都來紐約進修學習。

當時已經在劇壇和影壇稍稍闖出知名度的蒙哥馬利克里夫（Montgomery Clift）與羅賓斯、青年指揮家暨作曲家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）結為好友，他們某次腦力激蕩，思考是否能把莎劇《羅密歐與茱莉葉》放在當代紐約，承續二戰期間大環境、大世界的仇、恨、不公不義，在戰後的歲月，重新講述這個「愛」的故事，試著用「愛」來化解。

這個「當代羅茱」的構想，到後來定錨成為紐約下東城愛爾蘭裔天主教社群，與猶太人社群之間的對立衝突，不料它愈長愈像1920年代紅遍全美的超級賣座話劇《Abie’s Irish Rose》，那齣話劇當時連演五年半，劇壇視之為妖怪長壽戲。這群青年工作者不希望自己的心血和老戲長得太像，便暫時中止它的發展計劃。

直到五、六年之後，他們因緣際會重啟計劃，由於1950年代中期美國社會裡所謂「不良少年－juvenile delinquency」的問題日益嚴重，團隊最後決定改東為西，把故事背景放在紐約西城，原本的猶太社群和愛爾蘭裔天主教社群則改為西語裔波多黎各移民，以及原本霸踞紐約上西城街區的東歐移民白人社群。