台灣社會即將面臨性少數族群老化問題，LGBT長者在身心健康、人際關係各方面有何需求？

文:陳威澄

2005年由台灣大導演李安所指導的電影《斷背山》相信還讓人印象深刻吧!兩位牛仔因為工作的關係在民風保守的鄉村發展出一段令雙方無法自拔卻又極其痛苦的感情,其感情之深厚虐心無不令觀眾心碎。但是各位讀者有想過,如果當時他們真的在一起,而且一起變老了,會遇到什麼問題嗎?

2019年5月時由總統公布的《司法院釋字第七四八號解釋施行法》讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家,也對全世界宣告了台灣對於多元文化的保障與支持。社會風氣逐漸的開放,願意表達自己真正的性傾向的人也越來越多,不論是何種性傾向都應該得到大家的尊重與國家的保障,在台灣的社會風氣相對自由下;可想而知的是,未來將會有更多勇敢的人向社會表達自己。

隨之而來的便是許多挑戰,未來台灣社會也將面對這群性少數族群的老化,可想而知的是,LGBT族群的長者所需要的醫療系統與長照系統將會有別於一般的長者,因此筆者想在這邊做一個開頭讓大家開始意識到,並且試著討論相關的議題。

一開始先介紹LGBT這個名詞,每個字母代表一個族群,分別是女同性戀(Lesbian),男同性戀(Gay),雙性戀(Bisexaul),變性者(Transgender)。有些人或許會希望用LGBT+來呈現,但是由於目前的學術研究幾乎都使用LGBT來代表所有非異性戀的族群,今天筆者就沿用目前的主流名詞來介紹接下來的內容。今天將利用Davies博士等人 (2006)的回顧性研究來做為主軸跟大家介紹有關LGBT老化會遭遇到的幾種議題。

生活型態

根據研究表示女同性戀者有較高的身體質量而且對於蔬果的攝取也較缺乏。另外在酒精攝取方面,女同性戀者也有較高的比例攝取過多的酒精;另外女同性戀在使用大麻的頻率也要異性戀的女性還要高。

性方面的健康議題

根據研究,性別認同不能夠成為預測性行為的依據,有些女同性戀也會與異性戀發生性行為。因此,女同性戀也會承受跟異性戀相同的性疾病危險,例如:人類乳突狀病毒(HPV),性傳播疾病(Sexually Transmitted Disease),人類後天免疫缺乏症候群(HIV)。由於社會大眾對於女同性戀有錯誤的假設,因此往往會讓女同性戀者錯過接受相關的健康檢查,而高齡女同性戀接受相關檢查的機率會更低。綜合以上的結論可以推知,對於性少數族群的不了解可能會導致評估醫療需求上有錯誤的判斷,進而影響性少數族群的就醫與確診機率。

心理健康

心理健康議題一直都是性少數族群需要長期奮鬥的部分。長期接受社會的歧視導致性少數族群的憂鬱、自殺傾向與物質濫用情況大增。根據研究,有高達30%的男同性戀長者感到憂鬱而且相當高程度的情感不被接受,此外,同性戀者有著更高的比例罹患憂鬱症、藥物濫用與酒精濫用的情況。超過四分之一的男同性戀與三分之一的女同性戀表示自己曾經嘗試過自我傷害。

人際關係

根據研究顯出同性戀者相較於異性戀者有更多的朋友,這些朋友也傾向於屬於同性戀族群;然而根據研究指出,年長的同性戀者有著對生活更高的滿意度,較低的自我批評還有比較少的身心症。年長的同性戀者會利用在同性戀圈的活躍表現來維持自己的生活滿意度與調適老化的過程。

雖然如此,在性別認同的歧視與老化所帶來的影響下會讓老齡的同性戀長者邊緣化,其中「孤立」是最常發生在高齡同性戀的議題。可想而知的是朋友與伴侶是許多同性戀者在社交網絡中重要成分,然而家人的部分則會相對的缺乏;極度少數的同性戀表示與家人維持良好的關係,並且認為家人是他們重要的社交網絡。

居住

不意外的是,年長的同性戀族群相較於異性戀者較容易獨居;然而根據研究高齡的同性戀者雖然獨居但是往往還是有伴侶但只是跟伴侶分開居住,因此雖然在居住的情況是獨居的,但是在生活上的協助與支持並不一定缺乏。在入住機構的層面來說,研究顯示性少數族群的長者有延遲送到機構入住的問題;此外,多數機構宇機構的工作人員對於性少數族群往往呈現不是相當了解的狀態,在沒有所謂的家屬陪同下,性少數的長者更有可能在機構遭受到歧視、忽略與生理和性的虐待等等議題。

歧視的影響

性少數族群的歧視充斥在他們的生活中,不難想像高齡的性少數族群更是承受更多歧視,其中包括:年齡歧視、性向歧視與恐同的情況等等,這種多重的歧視往往會導致性少數長輩變成極度邊緣化的一個族群。在社會整體的異性戀氛圍下,性少數的長輩更容易經歷恐同的事件;此外,根據調查,性少數長者因為歧視的緣故比起年輕的性少數長者更不願意向醫療人員表達自己的性向,這也間接或是直接造成他們在醫療上的供需不對等。

結論

全球邁向高齡的議題不斷地被提及,許多國家與企業接紛紛投入人力物力處理相關的議題;然而在我們專注於處理「老化的議題」時,千萬不能忘了那些弱勢的少數。性少數族群本來就是社會的弱勢族群,雖然我國已經相對友善,但是仍然需要喚起社會大眾對於該議題的重視。

參考資料:Davies, M., et al. (2006). "The health, social care and housing needs of lesbian, gay, bisexual and transgender older people: literature review." Cardiff University, Centre for Health Sciences Research.