史碧瓦克《在其他世界》：女性主義與批判理論之間，我的思想路徑是什麼？

文：蓋雅翠．史碧瓦克（Gayatri C. Spivak）

女性主義與批判理論

關於女性主義、馬克思主義、精神分析及解構主義彼此間的關係，過去數年來我的思想路徑是什麼？很多人對這些議題感興趣，而這些領域的共同形構（configurations）仍持續在轉變。此處我不會去討論構成這些改變的不同思考路線，而是試著去標記與反思，這些發展如何銘刻在我自己的作品裡。論文的第一部分是我數年前的演講稿，第二部分則是我對較早作品的反思。第三部分是中間過渡階段。第四部分則是目前的情況。

1.

我無法談普遍的女性主義。我能說的是我身為女性在文學批評領域所做的事。我自己對女性的定義非常簡單：文學批評是我安身立命所在，因此我根據提供文學批評建制基石的文本所使用的「（男）人」來定義。也許在這一點上，你會說，根據「（男）人」來定義「女人」是反動立場。身為一個女人，不是應該獨立於（男）人之外，自己提出對女人的定義嗎？這裡我必須重複我過去10年來所學習到，而且經常反覆陳述的解構主義心得。沒有什麼東西是可以真正嚴格定義的，所以如果我們願意的話，我們就可以持續去解構男女之間的對立，最後得出這是個替換自我的二元對立【註1】。

因此，「做為一名解構主義者」，我完全無法推薦那樣的二分法，但是我也覺得定義是必要的，這樣我們才能往前走，讓我們有個立場可堅持。我認為自己能夠提供定義的唯一方式，就是提供一個暫時且有爭議的定義：我建構我身為女人的定義，並不是透過女性被公認的本質，而是透過目前所使用的文字。「（男）人」就是這樣一個一般使用的字眼。不是單純一個用詞，而是最核心的字詞。所以，即使是質疑重新定義任何理論前提這項大業，我都會專注在這個字詞上。

以最廣泛的定義來看，在我的學術領域裡，多數批判理論（拉岡、德希達、傅柯及晚期的巴特）都把文本看作是人類科學——在美國稱作人文學科——論述的領域，在這樣的範疇裡得以提出問題。然而在其他類的論述裡，則是追求一個情況的最終真理，即便是在這樣論點下，文學所呈現的是，人類情況的真理就是無法找到真理的路徑。在人文學科的普遍論述裡，有一種追求解答的趨勢，然而在文學論述裡，則是把問題顯現出來做為一種解決方式。

人文論述的問題通常以三個變動「概念」的作用來闡述，分別是語言、世界、意識。我們知道沒有一個世界不是以語言來組織的，我們賴以運作的意識也只有一種——組織成語言的意識。

人類論述的問題通常被看作是在三個「概念」：語言、世界及意識，這三者之間的互動，或是透過這三者來闡述連結。我們知道，沒有一個世界不是以語言來組織的，我們只能靠以語言為結構的意識來運作——我們不可能擁有語言，因為我們也受到那些語言操作。即使語言是由世界與意識決定，但語言範疇也涵蓋了世界與意識的範疇。

嚴格說來，既然當下正質疑人類對於語言生產的控制，那麼書寫這個譬喻形象（figure）可能更適合我們的討論，因為就書寫（writing）而言，生產者與接受者的不在場被視為是理所當然的。文本（text），似乎是在語言——（言語）——書寫對立之外，因此成為一個安全的譬喻形象——知與不知的編織往返就是知的精神所在（這個組織原則——語言、書寫或文本——本身或許就是一種方法，以牽制和意識不一致的隨機散漫）。

探討文本性的理論家把馬克思看成是世界（歷史與社會）的理論家，他是勞動與生產——流通——分配之間角力拉扯的文本；佛洛伊德是自我的理論家，他是探討意識與無意識的文本。這個人類文本性可以看做不單是世界與自我，也是自我與其他自我互動的世界再現，而且促成了這個再現，這個人類文本性同時是在世界與自我裡，一切都蘊含在「互文性」的概念之中。從這裡我們可以清楚看到文本性的概念，並不是把世界化約成語言文本、書籍，或是由書籍、狹義的評論及教學所構成的傳統。

所以，我並不是把馬克思主義或精神分析批評看作是一種化約的工程，只是透過書本內容是否符合馬克思主義或精神分析的經典，來診斷檢視每本書的劇碼。就我看來，文學文本論述是文本性普遍共同形構的一部分，針對一個統整或同質的、生成或接受的意識，它提出解決方案，以說明不可能找到一個統整解答。通常我們不會去正面挑戰這樣的不可能，而可能是透過如「（男）人」這樣統整的概念，做為一個超越性別、種族、階級意識的普遍輪廓，當成是這個文學文本正在生成、已生成及接受的意識，因此迴避了解答根本不存在的難題，問題似乎就解決了。

我大可以更輕鬆地討論馬克思和佛洛伊德。我之所以要將上述言辭一吐為快，因為，一般說來，在文學批評建制裡，這兩派理論總被視為是化約模型。現在，雖然兩者都隱含了非化約方法論，看起來馬克思和佛洛伊德也確實是從舉證與說明的模式來論證。他們似乎從（男）人的世界或（男）人的自我提出證據，因此證明了世界與自我的某些真理。我不妨大膽說，他們對世界與自我的描述，是根據不充分的證據，基於這樣的信念，我可以聚焦在馬克思的疏離概念，與佛洛伊德的正常與健康概念。